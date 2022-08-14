«Альмерия» сыграет на своем поле против «Реала» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 августа, начало — в 23:00 мск. «Альмерия» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Альмерия»

«Альмерия» стала победителем Сегунды в прошлой кампании. В межсезонье команда активно работала на трансферном рынке.

Клуб купил целый ворох игроков, из которых можно выделить молодого бразильца Кайки («Сантос») и сербского таланта Марко Миловановича.

Последний должен заменить, в случае чего, ключевого игрока Умара Садика, который в прошлом сезоне разделил с Рубеном Кастро звание лучшего в Сегунде по системе гол+пас (у обоих по 27 очков) и может уйти.

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Учитывая непростой саудовский менеджмент клуба и частоту перемен на тренерском мостике «Альмерии», в случае неудачного старта тренер команды Руби окажется под сильным давлением.

«Реал»

В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл сначала Суперкубок Испании, затем с большим отрывом взял титул Ли Лиги, а затем в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0).

В межсезонье подопечные Карло Анчелотти сохранили всех лидеров, подписав еще Антонио Рюдигера в оборону и Орельена Тчуамени в полузащиту.

Покинули «Реал» те, от кого клуб и так был рад избавиться: бесплатно ушли Гарет Бейл, Иско и вратарь Диего Альтубе, а Борху Майораля выкупил «Хетафе».

Новый сезон королевский клуб начал с завоевания Суперкубка УЕФА, в матче за который победил «Айнтрахт» с результатом 2:0.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,75.

Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.