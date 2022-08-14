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    Как на «Реале» скажется эйфория Суперкубка УЕФА?

    «Альмерия» — «Реал». Ставка (к. 2.00) и прогноз на чемпионат Испании 14 августа 2022 года

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    «Альмерия» сыграет на своем поле против «Реала» в рамках первого тура чемпионата Испании. Матч пройдет 14 августа, начало — в 23:00 мск. «Альмерия» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Альмерия»

    «Альмерия» стала победителем Сегунды в прошлой кампании. В межсезонье команда активно работала на трансферном рынке.

    Клуб купил целый ворох игроков, из которых можно выделить молодого бразильца Кайки («Сантос») и сербского таланта Марко Миловановича.

    Последний должен заменить, в случае чего, ключевого игрока Умара Садика, который в прошлом сезоне разделил с Рубеном Кастро звание лучшего в Сегунде по системе гол+пас (у обоих по 27 очков) и может уйти.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Учитывая непростой саудовский менеджмент клуба и частоту перемен на тренерском мостике «Альмерии», в случае неудачного старта тренер команды Руби окажется под сильным давлением.

    «Реал»

    В прошлом сезоне мадридский клуб выиграл сначала Суперкубок Испании, затем с большим отрывом взял титул Ли Лиги, а затем в финале Лиги чемпионов победил «Ливерпуль» (1:0).

    В межсезонье подопечные Карло Анчелотти сохранили всех лидеров, подписав еще Антонио Рюдигера в оборону и Орельена Тчуамени в полузащиту.

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  • 12/08/2022

    • Покинули «Реал» те, от кого клуб и так был рад избавиться: бесплатно ушли Гарет Бейл, Иско и вратарь Диего Альтубе, а Борху Майораля выкупил «Хетафе».

    Новый сезон королевский клуб начал с завоевания Суперкубка УЕФА, в матче за который победил «Айнтрахт» с результатом 2:0.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех хозяев поля оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,75.

    Наши прогноз и ставка — «Марсель» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,00.

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    «Альмерия» — «Реал»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 14.08.2022. Прогнозы на футбол. Как на «Реале» скажется эйфория Суперкубка УЕФА?
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