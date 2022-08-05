Бразильский «Интернасьонал» сыграет на выезде против перуанского «Мельгара» в первом матче 1/4 финала Южноамериканского кубка. Встреча пройдет 5 августа в Арекипе, начало — в 01:15 мск. «Мельгар» — «Интернасьонал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мельгар»

«Мельгар» уверенно прошел групповой этап, набрал в шести матчах 12 очков и стал первым в своем квартете, опередив в том числе аргентинский «Расинг».

В 1/8 финала перуанский клуб прошел колумбийский «Депортиво Кали». Гостевая встреча завершилась вничью 0:0, а на своем поле «Мельгар» выиграл со счетом 2:1 благодаря дублю Бернардо Куэсты.

В текущем розышрыше Южноамериканского кубка «Мельгар» выиграл все домашние матчи, в которых забил 11 мячей.

«Мельгар» потерпел лишь два поражения в 20-ти предыдущих матчах.

«Интернасьонал»

«Интернасьонал» тоже без проблем вышел в плей-офф, заняв в своей группе первое место.

При этом на групповом этапе бразильский клуб не потерпел ни одного поражения.

В 1/8 финала «Интернасьонал» выиграл по сумме двух матчей у «Коло-Коло». И здесь уже пришлось поволноваться. Команда Мано Менезеса проиграла на поле чилийцев со счетом 0:2, но на своем поле уверенно взяла реванш — 4:1.

Все прогнозы на футбол

В четырех гостевых матчах текущего розыгрыша Южноамериканского кубка «Интернасьонал» одержал только одну победу.

В минувшее воскресенье «Интернасьонал» одержал классную победу над «Атлетико Минейро» (3:0) в чемпионате Бразилии.

Прогноз и ставка

На «Мельгар» в этом матче можно поставить за 2.44, ничью букмекеры предлагают за 3.26, а победу «Интернасьонала» — за 2.92.

Очевидно, что на своем поле перуанцы способны как минимум не проиграть. Да и бразильцы вряд ли сильно расстроятся, если первый матч завершится, например, вничью.

Ставка — ничья за 3.26.

Также можно рассмотреть ставку на обе команды забьют за 1.92.