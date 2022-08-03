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    Сыграют ли команды в открытый футбол?

    «Карабах» — «Ференцварош». Ставка (к. 2.88) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 3 августа 2022 года

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    Фрагмент матча «Слован» — «Ференцварош»
    В среду, 3 августа «Карабах» примет «Ференцварош» в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Матч начнётся — в 19:00 (мск). «Карабах» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Карабах»

    Лучший клуб Азербайджана преодолел два этапа отбора. В 1-м раунде «Карабах» смог одержать волевую победу над польским клубом «Лех». Сначала азербайджанская команда уступила чемпиону Польшу со счётом 0:1.

    В ответной игре последовала разгромная победа. «Карабах» взял реванш (5:1) и перешёл в следующую стадию отбора.

    Во втором раунде Лиги чемпионов «Карабах» прошёл швейцарский «Цюрих», приложив максимум усилий. Путёвку «скакуны» завоевали лишь в дополнительное время. Победа двухматчевой дуэли с общим счётом 5:4.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В пятницу, 5 августа в чемпионате Азербайджана стартует новый сезон. В 1-м туре «Карабах» примет «Сабаил».

    «Ференцварош»

    Венгерский клуб в этом розыгрыше квалификации Лиги чемпионов пока громит своих соперников. В 1-м раунде «Ференцварош» уничтожил чемпиона Казахстана (5:1).

    Во 2-й стадии отбора команда Станислава Черчесова столкнулась с небольшой проблемой. Дома венгерский коллектив уступил «Словану» (1:2). Но затем последовала разгромная победа в гостях со счётом 4:1.

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    • До группы самого престижного клубгого турнира осталось сделать 2 шага. В прошлом сезоне «Ференцварош» остановился в шаге от группового этапа Лиги чемпионов. В плей-офф венгры уступили швейцарскому «Янг Бойз».

    «Ференцварош» уже стартовал и во внутреннем первенстве. Матч первого тура чемпионата Венгрии прошёл 31-го июля. Действующий чемпион начал защиту титула поединком против «Академии Пушкаша». Начали с минимальной победы (1:0).

    Прогноз и ставка

    В этом матче букмекеры не могут выделить яркого фаворита: На победу «Карабаха» можно поставить за 2.04, ничью оценивают в 3.52, а успех «Ференцвароша» предлагают взять — за 3.68.

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    Прогноз — обе команды любят играть в атакующий футбол. «Карабах» и «Ференцварош» на двоих забили 16 голов в 4 матчах Лиги чемпионов. В среднем за игру — 4 мяча

    Наша ставка — тотал больше 3 с коэффициентом 2.88

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    «Карабах» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (2.88), статистика, коэффициенты матча 03.08.2022. Прогнозы на футбол. Сыграют ли команды в открытый футбол?
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