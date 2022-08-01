«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 22:00 мск. «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Шершни» крайне неудачно смотрелись в летних контрольных поединках, хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ.

Правда, в последнем своем поединке команда сыграла неплохо. Сухая ничья с «Саутгемптоном» сие лишь подтверждает.

Коэффициенты матча Уотфорд — Шеффилд Юнайтед 1 2.35 X 3.30 2 3.10 Ставка

В строю и лидер атак команды Исмаила Сарр. Наверняка на него и будет сделана основная ставка в сезоне.

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Матчи с «клинками» для «Уотфорда» складываются удачно. Из пяти последних поединков «шершни» добыли три победы при двух ничьих.

«Шеффилд Юнайтед»

«Клинки» минувший сезон провели не лучшим образом. В полуфинале плей-офф за выход в АПЛ команда в серии пенальти уступила «Ноттингем Форест».

Разумеется, задачи на новый чемпионат у команды аналогичные. Правда, теперь «Шеффилд Юнайтед» постарается добыть прямую путевку в элиту.

В своем последнем контрольном матче «Шеффилд Юнайтед» сыграл неудачно. Поражение от «Барнсли» (2:1) стало следствием проваленного второго тайма.

В этом поединке «Шеффилд Юнайтед» постарается добыть первые очки. Тем паче, у «клинков» традиционно надежные тылы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.40, на ничью за 3.46, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.10.

«Уотфорд» наверняка постарается стартовать с победы .

«Шеффилд Юнайтед» будет действовать вторым номером.

Фактор своего поля и неплохой состав помогут «шершням» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 2.40.