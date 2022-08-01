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    «Шершни» начнут сезон с победы

    «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионшип, 1 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»
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    «Уотфорд» сыграет на своем поле с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 1-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 августа, начало — в 22:00 мск. «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Августа 2022 года
    Уотфорд
  • Уотфорд
    •  Уотфорд 22:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
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    «Уотфорд»

    «Шершни» крайне неудачно смотрелись в летних контрольных поединках, хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ.

    Правда, в последнем своем поединке команда сыграла неплохо. Сухая ничья с «Саутгемптоном» сие лишь подтверждает.

    Коэффициенты матча Уотфорд — Шеффилд Юнайтед

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В строю и лидер атак команды Исмаила Сарр. Наверняка на него и будет сделана основная ставка в сезоне.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «клинками» для «Уотфорда» складываются удачно. Из пяти последних поединков «шершни» добыли три победы при двух ничьих.

    «Шеффилд Юнайтед»

    «Клинки» минувший сезон провели не лучшим образом. В полуфинале плей-офф за выход в АПЛ команда в серии пенальти уступила «Ноттингем Форест».

    Разумеется, задачи на новый чемпионат у команды аналогичные. Правда, теперь «Шеффилд Юнайтед» постарается добыть прямую путевку в элиту.

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    • В своем последнем контрольном матче «Шеффилд Юнайтед» сыграл неудачно. Поражение от «Барнсли» (2:1) стало следствием проваленного второго тайма.

    В этом поединке «Шеффилд Юнайтед» постарается добыть первые очки. Тем паче, у «клинков» традиционно надежные тылы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.40, на ничью за 3.46, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.10.

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    «Уотфорд» наверняка постарается стартовать с победы.

    «Шеффилд Юнайтед» будет действовать вторым номером.

    Фактор своего поля и неплохой состав помогут «шершням» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 2.40.

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    «Уотфорд» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 01.08.2022. Прогнозы на футбол. «Шершни» начнут сезон с победы
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