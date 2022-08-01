«Уотфорд»
«Шершни» крайне неудачно смотрелись в летних контрольных поединках, хотя клуб и ставит перед собой задачу вернуться в АПЛ.
Правда, в последнем своем поединке команда сыграла неплохо. Сухая ничья с «Саутгемптоном» сие лишь подтверждает.
Коэффициенты матча Уотфорд — Шеффилд Юнайтед
В строю и лидер атак команды Исмаила Сарр. Наверняка на него и будет сделана основная ставка в сезоне.
Матчи с «клинками» для «Уотфорда» складываются удачно. Из пяти последних поединков «шершни» добыли три победы при двух ничьих.
«Шеффилд Юнайтед»
«Клинки» минувший сезон провели не лучшим образом. В полуфинале плей-офф за выход в АПЛ команда в серии пенальти уступила «Ноттингем Форест».
Разумеется, задачи на новый чемпионат у команды аналогичные. Правда, теперь «Шеффилд Юнайтед» постарается добыть прямую путевку в элиту.
В своем последнем контрольном матче «Шеффилд Юнайтед» сыграл неудачно. Поражение от «Барнсли» (2:1) стало следствием проваленного второго тайма.
В этом поединке «Шеффилд Юнайтед» постарается добыть первые очки. Тем паче, у «клинков» традиционно надежные тылы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Уотфорд» за 2.40, на ничью за 3.46, а на «Шеффилд Юнайтед» — за 3.10.
«Уотфорд»
«Шеффилд Юнайтед» будет действовать вторым номером.
Фактор своего поля и неплохой состав помогут «шершням» победить. Наши прогноз и ставка — Победа «Уотфорда» с коэффициентом 2.40.