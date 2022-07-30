ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристиан ПулишичВ ожидании ЧМ-2022. Полосатые звезды Пэдди ПимблеттПэдди Пимблетт идет по стопам Конора Макгрегора. В UFC появляется новая суперзвезда Роберт ЛевандовскийКаталонский бардак. Готова ли «Барса» к Левандовскому?
  • 05:34
    • BetBoom обновил сайт. Рассказываем обо всех фишках
  • 21:18
    • ЦСКА подписал опорника «Партизана» Зделара
  • 20:42
    • «Барселона» объявила о трансфере Кунде
  • 22:57
    • БАТЭ второй раз проиграл «Коньяспору» в квалификации Лиги конференций
  • 21:23
    • Оздоев подписал контракт с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк»
  • 20:56
    • «Габала» и «Кайрат» закончили выступление в Лиге конференций УЕФА
  • 19:58
    • «Астана» второй раз проиграла «Ракуву» и вылетела из Лиги конференций
    Все новости спорта

    Да будет голепад!

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Дерзкая ставка за 5.45 на Суперкубок Англии 30 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Суперкубок Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Манчестер Сити
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках Суперкубка Англии. Матч пройдет 30 июля, начало — в 19:00 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
    •

    «Ливерпуль»

    Мерсисайдцы нестабильны в летнее межсезонье. Видимо, сказывается уход Садио Мане, без которого «Ливерпулю» крайне тяжело.

    Вот и предыдущий контрольный поединок «Ливерпуль» провел неудачно. Команда Юргена Клоппа минимально уступила «Зальцбургу».

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Наверняка основная ставка будет сделана на скоростные и технические качества Мохаммеда Салаха. От египтянина в игре команды зависит очень многое.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с манкунианцами для команды складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ, и намерен продолжить свое доминирование. Правда, Хосепу Гвардиоле приходится строить команду почти заново.

    Потеря Рахима Стерлинга не может не сказаться. Да и тому же Джеку Грилишу пока не столь комфортно в «Манчестер Сити».

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз Василия Уткина

    В своем предыдущем поединке команда Гвардиолы добилась победы. Причем была обыграна сильная «Бавария» (0:1).

    В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Для этого в составе команды имеется звездный Эрлинг Холанн.

    Ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.53, на ничью за 3.66, а на «Ливерпуль» — за 2.88.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Ливерпуль» без Мане выглядит не столь монолитно.

    «Манчестер Сити» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей.

    Обе команды любят и умеют атаковать, что и продемонстрируют в очередной раз. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.45. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ордабасы — Атырау
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Урал — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Банга — Джюгас Тельшяй
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кайсар — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Ивашко — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нойстрелиц — Карлсруэ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Пярну Вапрус — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Каан-Мариенборн — Нюрнберг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Динамо Дрезден — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оденсе — Митьюлланд
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Краковия — Легия Варшава
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Мюнхен-1860 — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (5.45), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Да будет голепад!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры