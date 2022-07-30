«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках Суперкубка Англии. Матч пройдет 30 июля, начало — в 19:00 мск. «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы нестабильны в летнее межсезонье. Видимо, сказывается уход Садио Мане, без которого «Ливерпулю» крайне тяжело.

Вот и предыдущий контрольный поединок «Ливерпуль» провел неудачно. Команда Юргена Клоппа минимально уступила «Зальцбургу».

Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити 1 2.85 X 3.60 2 2.35 Ставка

Наверняка основная ставка будет сделана на скоростные и технические качества Мохаммеда Салаха. От египтянина в игре команды зависит очень многое.

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Матчи с манкунианцами для команды складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ, и намерен продолжить свое доминирование. Правда, Хосепу Гвардиоле приходится строить команду почти заново.

Потеря Рахима Стерлинга не может не сказаться. Да и тому же Джеку Грилишу пока не столь комфортно в «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз Василия Уткина

В своем предыдущем поединке команда Гвардиолы добилась победы. Причем была обыграна сильная «Бавария» (0:1).

В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Для этого в составе команды имеется звездный Эрлинг Холанн.

Ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.53, на ничью за 3.66, а на «Ливерпуль» — за 2.88.

«Ливерпуль» без Мане выглядит не столь монолитно.

«Манчестер Сити» имеет в своем составе сильных атакующих исполнителей .

Обе команды любят и умеют атаковать, что и продемонстрируют в очередной раз. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.45. Для остальных — более умеренный прогноз.