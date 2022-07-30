«Ливерпуль»
Мерсисайдцы нестабильны в летнее межсезонье. Видимо, сказывается уход Садио Мане, без которого «Ливерпулю» крайне тяжело.
Вот и предыдущий контрольный поединок «Ливерпуль» провел неудачно. Команда Юргена Клоппа минимально уступила «Зальцбургу».
Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити
Наверняка основная ставка будет сделана на скоростные и технические качества Мохаммеда Салаха. От египтянина в игре команды зависит очень многое.
Матчи с манкунианцами для команды складываются с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков соперники по разу обменялись победами.
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» стал чемпионом АПЛ, и намерен продолжить свое доминирование. Правда, Хосепу Гвардиоле приходится строить команду почти заново.
Потеря Рахима Стерлинга не может не сказаться. Да и тому же Джеку Грилишу пока не столь комфортно в «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз Василия Уткина
В своем предыдущем поединке команда Гвардиолы добилась победы. Причем была обыграна сильная «Бавария» (0:1).
В этом поединке «Манчестер Сити» наверняка как можно активнее постарается сыграть в атаке. Для этого в составе команды имеется звездный Эрлинг Холанн.
Ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 2.53, на ничью за 3.66, а на «Ливерпуль» — за 2.88.
«Ливерпуль» без Мане выглядит не столь монолитно.
«Манчестер Сити»
Обе команды любят и умеют атаковать, что и продемонстрируют в очередной раз. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.45. Для остальных — более умеренный прогноз.