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    Завоюет ли Холанд первый трофей с «Ман Сити»?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Ставка (к. 2.23) и прогноз на футбол, Суперкубок Англии, 30 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
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    Эрлинг Холанд
    Матч за Суперкубок Англии между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» состоится 30 июля на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере. Начало — в 19:00 (мск). «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Суперкубок 30 Июля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 19:00 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    «Ливерпуль»

    В прошлом сезоне мерсисайдцы финишировали на второй строчке в таблице АПЛ, набрав 92 очка в 30 матчах, но всего на балл отстав от «Манчестер Сити».

    В Лиге чемпионов подопечные Юргена Клоппа дошли до самого финала, где уступили мадридскому «Реалу» (0:1), прервав 18-матчевую беспроигрышную серию во всех турнирах.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Сити

  • 1
  • 2.85
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    Летом «Ливерпуль» покинули Садио Мане, Такуми Минами и Дивок Ориги. В атаку был куплен из «Бенфики» Дарвин Нуньес. Из «Фулхэма» перешел 19-летний хавбек Фабиу Карвалью, а из «Абердин» — 18-летний защитник Кэлвин Рамзи.

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    В товарищеских матчах ливерпульцы неожиданно крупно проиграли «МЮ» (4:0), затем обыграли «Кристал Пэлас» (2:0) и «Лейпциг» (5:0), а завершили все поражением от «Зальцбурга» (0:1).

    «Манчестер Сити»

    Хотя «Сити» выиграл очередное чемпионство, в других турнирах проявить себя не вышло : в Кубке английской лиги команда вылетела в 1/8 финала, а в Кубке Англии и в ЛЧ — в полуфинале.

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    • У «Манчестер Сити» также есть серьезные потери в виде полузащитников Рахима Стерлинга и Фернандиньо, нападающего Габриэля Жезуса и защитника Александра Зинченко.

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз Василия Уткина

    Приобретения в линию атаки: из Дортмунда перешел Эрлинг Холанд, из аренды в «Ривер Плейт» вернулся Хулиан Альварес. Также у «Лидса» приобретен полузащитник Калвин Филлипс.

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    Подопечные Хосепа Гвадиолы в контрольных матчах начали с побед над «Блэкпулом» (4:1) и «Америкой» (2:1), а завершили сборы выигрышем матча с «Баварией» (1:0).

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.90, на ничью в основное время — 3.50, а на победу «Манчестер Сити» — 2.45.

    На выигрыш «Ливерпулем» трофея дают коэффициент 2.05, а на успех «Ман Сити» — 1.77.

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    В 10 предыдущих противостояниях в активе «Ман Сити» 3 победы, а у «Ливерпуля» — 2, еще 5 раз соперники завершали поединок в основное время вничью. В прошлом сезоне команды дважды сыграли вничью в АПЛ, а в полуфинале Кубка Англии мерсисайдцы одолели «Сити» (3:2).

    В 8 из 9 последних личных встреч на официальном уровне забивали обе команды. Прогноз: «Ливерпуль» не проиграет, забьют обе команды. .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.64 и ТБ 2,5 за 1.79.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка (2.23), статистика, коэффициенты матча 30.07.2022. Прогнозы на футбол. Завоюет ли Холанд первый трофей с «Ман Сити»?
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