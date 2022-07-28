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    «Ньютаун» — «Спартак» Трнава. Прогноз, ставка (к. 2.16) на футбол, квалификация Лиги конференций, 28 июля 2022 года

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    Михал Гаспарик
    «Ньютаун» сыграет на своем поле со «Спартаком» Трнава в рамках 1/4 финала квалификации Лиги конференций. Матч пройдет 28 июля, начало — в 20:00 мск. «Ньютаун» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 28 Июля 2022 года
    Ньютаун
  • Ньютаун
    •  Ньютаун 20:00 Спартак Трнава Спартак Трнава
  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Ньютаун»

    Эта команда минувший чемпионат Уэльса провела не лучшим образом. «Ньютаун» завершил сезон на 3 месте.

    В первом матче «Ньютаун» разгромно проиграл. В Трнаве команда была бита со счетом 4:1.

    Коэффициенты матча Ньютаун — Спартак Трнава

  • 1
  • 5.00
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.68
  • Ставка
    •

    Разумеется, в ответной встрече команда попытается добиться победы. Вот только соперник смотрится куда сильнее, причем по всем параметрам.

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    Наверняка «Ньютаун» постарается сделать все возможное, дабы отыграть гандикап в три мяча.

    «Спартак» Трнава

    Словаки уверенно выиграли в первом матче. Так что в ответном поединке тренерский штаб команды может совершить некоторую ротацию.

    Причем после той победы команда успела провести поединок в своем чемпионате. «Спартак» Трнава дома уступил «Баньска-Бистрице» (1:2).

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    • В составе гостей стоит отметить Юсуфа Бамиделе. Нигериец в первой встрече оформил хет-трик.

    Очевидно, гости не собираются отсиживаться в обороне. И состав у спартаковцев сильнее, и по игре они выглядят выгоднее.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» Трнава за 1.59, на ничью за 3.90, а на «Ньютаун» — за 5.25.

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    «Ньютаун» наверняка постарается забить быстрый гол.

    «Спартак» Трнава по игре сморится на сильнее соперника.

    Спартаковцы наверняка постараются быстро закрыть вопрос о проходе в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» Трнава в 1 тайме с коэффициентом 2.16.

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    «Ньютаун» — «Спартак» Трнава: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 28.07.2022. Прогнозы на футбол. Словаки быстро возьмут свое
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