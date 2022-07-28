«Ньютаун»
Эта команда минувший чемпионат Уэльса провела не лучшим образом. «Ньютаун» завершил сезон на 3 месте.
В первом матче «Ньютаун» разгромно проиграл. В Трнаве команда была бита со счетом 4:1.
Коэффициенты матча Ньютаун — Спартак Трнава
Разумеется, в ответной встрече команда попытается добиться победы. Вот только соперник смотрится куда сильнее, причем по всем параметрам.
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Наверняка «Ньютаун» постарается сделать все возможное, дабы отыграть гандикап в три мяча.
«Спартак» Трнава
Словаки уверенно выиграли в первом матче. Так что в ответном поединке тренерский штаб команды может совершить некоторую ротацию.
Причем после той победы команда успела провести поединок в своем чемпионате. «Спартак» Трнава дома уступил «Баньска-Бистрице» (1:2).
В составе гостей стоит отметить Юсуфа Бамиделе. Нигериец в первой встрече оформил хет-трик.
Очевидно, гости не собираются отсиживаться в обороне. И состав у спартаковцев сильнее, и по игре они выглядят выгоднее.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Спартак» Трнава за 1.59, на ничью за 3.90, а на «Ньютаун» — за 5.25.
«Ньютаун» наверняка постарается забить быстрый гол.
«Спартак» Трнава
Спартаковцы наверняка постараются быстро закрыть вопрос о проходе в следующий раунд. Наши прогноз и ставка — Победа «Спартака» Трнава в 1 тайме с коэффициентом 2.16.