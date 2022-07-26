«Виктория» выиграла в первом матче со счетом 2:1. Теперь в Пльзене команды сойдутся в ответном поединке, который состоится 26 июля. Начало матча квалификационного раунда Лиги чемпионов в 20:00 мск. «Виктория» Пльзень — ХИК: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Виктория» Пльзень

Матч против ХИКа стал первым официальным в сезоне для команды. До этого она не могла выиграть на протяжении трех поединков в рамках предсезонной подготовки.

Команда разошлась миром с «Ботошани» и «Бешикташем» (0:0). Помимо этого она проиграла «Синт-Трейден» 1:3.

В прошлом сезоне «Виктория» с хорошим отрывом выиграла чемпионат Чехии, закончив год тремя сухими победами подряд.

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В прошлом сезоне коллектив не проходил квалификацию в Лигу конференций и вылетел на стадии финала от поражения в матче с софийским ЦСКА.

ХИК

В прошлом раунде у команды было напряженное противостояние с латвийским РФС. В итоге все решилось в серии пенальти, которую выиграли финны.

К этому поединку ХИК подошел с победой в матче чемпионата страны. 23 июля коллектив победил на выезде «Ильвес» со счетом 2:1.

К слову, после 16 туров чемпионата Финляндии ХИК занимает второе место с 33 очками.

В прошлом сезоне команда выступала в групповой стадии Лиги конференций. Она финишировала на 3 месте в группе А. Ей не хватило 6 очков, чтобы выйти в плей-офф.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что все решится в основное время матча. За овертайм дают 7.80, против — 1.06.

На победу «Виктории» в основное время дают 1.41, на победу ХИКа — 7.40.

«Виктория» будет свежее. Она сыграет на своем поле. Нельзя сказать, что команда блистала в первом матче, но победу одержала на классе, использовав все моменты. ХИК с трудом пробился в этот раунд и, скорее всего, дальше не пойдет. Можно рискнуть и поставить на победу хозяев с форой -1.5.