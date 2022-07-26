«Виктория» Пльзень
Матч против ХИКа стал первым официальным в сезоне для команды. До этого она не могла выиграть на протяжении трех поединков в рамках предсезонной подготовки.
Команда разошлась миром с «Ботошани» и «Бешикташем» (0:0). Помимо этого она проиграла «Синт-Трейден» 1:3.
В прошлом сезоне «Виктория» с хорошим отрывом выиграла чемпионат Чехии, закончив год тремя сухими победами подряд.
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В прошлом сезоне коллектив не проходил квалификацию в Лигу конференций и вылетел на стадии финала от поражения в матче с софийским ЦСКА.
ХИК
В прошлом раунде у команды было напряженное противостояние с латвийским РФС. В итоге все решилось в серии пенальти, которую выиграли финны.
К этому поединку ХИК подошел с победой в матче чемпионата страны. 23 июля коллектив победил на выезде «Ильвес» со счетом 2:1.
К слову, после 16 туров чемпионата Финляндии ХИК занимает второе место с 33 очками.
В прошлом сезоне команда выступала в групповой стадии Лиги конференций. Она финишировала на 3 месте в группе А. Ей не хватило 6 очков, чтобы выйти в плей-офф.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают, что все решится в основное время матча. За овертайм дают 7.80, против — 1.06.
На победу «Виктории» в основное время дают 1.41, на победу ХИКа — 7.40.
«Виктория» будет свежее. Она сыграет на своем поле. Нельзя сказать, что команда блистала в первом матче, но победу одержала на классе, использовав все моменты. ХИК с трудом пробился в этот раунд и, скорее всего, дальше не пойдет. Можно рискнуть и поставить на победу хозяев с форой -1.5.