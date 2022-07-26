ТНС
ТНС начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов. Во 2-м раунде квалификации турнира он вылетел от североирландского «Линфилда» (1:2).
Из-за этого коллектив оказался в Лиге конференций, где во 2-м раунде отбора уступил грядущему сопернику на выезде со счетом 0:2.
По итогам прошлого сезона команда стала чемпионом Уэльса. После 23 туров она опередили «Бара Таун» На 21 балл.
Все прогнозы на Лигу конференций
В последних трех турах во всех турнирах клуб потерпел три поражения и одержал одну победу.
«Викингур Рейкьявик»
Победа с результатом 2:0 в первом поединке на своем поле закономерно делает «Викингур Рейкьявик» фаворитом второй части дуэли.
Клуб также начал еврокубковые выступления в Лиге чемпионов, где дали бой «Мальме», уступив с общим счетом 5:6.
«Викингур Рейкьявик» может похвастать неплохой результативностью в последних поединках. Забивает команда не меньше двух голов за матч.
В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив одержал три победы при одной ничьей.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.