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    Есть ли шансы у ТНС пройти «Викингур»?

    ТНС — «Викингур» Рейкьявик. Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, квалификация Лиги конференций, 26 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ТНС — «Викингур» Рейкьявик
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    «Викингур» выиграл первый матч
    Во вторник, 26 июля валлийскийТНС встретится с исландским «Викингуром» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 20:15. ТНС — «Викингур» Рейкьявик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 26 Июля 2022 года
    ТНС
  • Лига конференций. Квалификация
    •  ТНС 20:15 Викингур Р Викингур Р
  • Рейкьявик
    •

    ТНС

    ТНС начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов. Во 2-м раунде квалификации турнира он вылетел от североирландского «Линфилда» (1:2).

    Из-за этого коллектив оказался в Лиге конференций, где во 2-м раунде отбора уступил грядущему сопернику на выезде со счетом 0:2.

    По итогам прошлого сезона команда стала чемпионом Уэльса. После 23 туров она опередили «Бара Таун» На 21 балл.

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    В последних трех турах во всех турнирах клуб потерпел три поражения и одержал одну победу.

    «Викингур Рейкьявик»

    Победа с результатом 2:0 в первом поединке на своем поле закономерно делает «Викингур Рейкьявик» фаворитом второй части дуэли.

    Клуб также начал еврокубковые выступления в Лиге чемпионов, где дали бой «Мальме», уступив с общим счетом 5:6.

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  • 07/07/2022

    • «Викингур Рейкьявик» может похвастать неплохой результативностью в последних поединках. Забивает команда не меньше двух голов за матч.

    В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив одержал три победы при одной ничьей.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.

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    ТНС — «Викингур» Рейкьявик: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 26.07.2022. Прогнозы на футбол. Есть ли шансы у ТНС пройти «Викингур»?
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