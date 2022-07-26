Во вторник, 26 июля валлийскийТНС встретится с исландским «Викингуром» в рамках ответного матча второго отборочного раунда Лиги конференций. Начало игры — в 20:15. ТНС — «Викингур» Рейкьявик: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ТНС

ТНС начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов. Во 2-м раунде квалификации турнира он вылетел от североирландского «Линфилда» (1:2).

Из-за этого коллектив оказался в Лиге конференций, где во 2-м раунде отбора уступил грядущему сопернику на выезде со счетом 0:2.

По итогам прошлого сезона команда стала чемпионом Уэльса. После 23 туров она опередили «Бара Таун» На 21 балл.

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В последних трех турах во всех турнирах клуб потерпел три поражения и одержал одну победу.

«Викингур Рейкьявик»

Победа с результатом 2:0 в первом поединке на своем поле закономерно делает «Викингур Рейкьявик» фаворитом второй части дуэли.

Клуб также начал еврокубковые выступления в Лиге чемпионов, где дали бой «Мальме», уступив с общим счетом 5:6.

«Викингур Рейкьявик» может похвастать неплохой результативностью в последних поединках. Забивает команда не меньше двух голов за матч.

В последних четырех матчах во всех турнирах коллектив одержал три победы при одной ничьей.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех хозяев поля оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,70.