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    «Кубань» нельзя недооценивать

    «Нефтехимик» — «Кубань». Прогноз (к. 2.07), ставки на футбол, ФНЛ, 24 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нефтехимик» — «Кубань»
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    Азамат Гурфов
    24 июля в матче 2 тура ФНЛ состоится встреча «Нефтехимика» и «Кубани». Она пройдет в «Нижнекамске». Начало в 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Кубань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Июля 2022 года
    Нефтехимик
  • Нижнекамск
    •  Нефтехимик 18:00 Кубань Кубань
  • Краснодар
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    «Нефтехимик»

    Хозяева неудачно стартовали, уступив на своем поле «Камазу». Матч закончился победой гостей благодаря их голу, забитому на 35 минуте.

    Кроме того, во втором тайме «Нефтехимик» остался в меньшинстве, после удаления Артема Котика. Так что этот игрок пропустит предстоящий поединок.

    Пока что тенденция на неудачные выступления дома продолжается. Коллектив из Нижнекамска проиграл в трех из четырех домашних поединков в ФНЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    Напомним, что прошлом сезоне команда финишировала седьмой в турнирной таблице.

    «Кубань»

    А вот гости стартовали отлично, с победы. Они обыграли на своем поле опустившуюся из РПЛ «Уфу».

    Во втором тайме по голу у «Кубани» забили Георгий Махатадзе и Артем Архипов. Таким образом, «казаки» не проигрывают уже 3 поединка подряд. В межсезонье команда выиграла у ростовского СКА (2:0) и разошлась миром с дублем «Краснодара» (1:1).

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    • Важно отметить, что в ФНЛ клуб не проигрывает на протяжении 12 выступлений. При этом победой над «Уфой» «желто-зеленые» прервали серию из трех ничьих.

    В прошлом сезоне «Кубань» смогла выдать лишь двенадцатый результат в турнирной таблице.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на неудачный старт, «Нефтехимик» предстал в виде фаворита противостояния. 1.74 и 4.40 дают букмекеры на победные исходы.

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    Как бы там ни было, «Нефтехимик» пока что не радует. «Кубань» же одолела только что прибывшую из РПЛ «Уфу». Так что гостей списывать со счетов не стоит.

    Есть надежда, что команда из Краснодара не проиграет этот поединок. Рекомендуется поставить на Х2 за 2.07.

    Ну и ожидаем низового исхода. Обе команды засушили результаты в первом туре. Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.79.

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    «Нефтехимик» — «Кубань»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. «Кубань» нельзя недооценивать
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