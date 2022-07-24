ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси мог бы остаться в «Барселоне» при другом сценарииЧто если бы «Барселона» никого не покупала семь лет Криштиану Роналду Бесполезная легенда. Почему Роналду больше не нужен топ-клубам Чарльз ОливейраМахачев и его команда добились титульного боя с Оливейрой. Уже в октябре чемпионский пояс может вернуться в Дагестан
  • 22:04
    • «Зенит» разгромил «Крылья Советов», Мостовой оформил дубль
  • 23:54
    • Женская сборная Швеции вышла в полуфинал Евро
  • 23:00
    • «Зенит» продлил контракты с Малкомом и Клаудиньо
    Все новости спорта

    В Калининграде не будет проблем с голами

    «Балтика» — «Волгарь». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Первая лига, 24 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на Балтику Прогнозы на Волгарь Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Волгарь»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Игнашевич
    «Балтика» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 июля, начало — в 19:00 мск. «Балтика» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 24 Июля 2022 года
    Балтика
  • Калининград
    •  Балтика 19:00 Волгарь Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •

    «Балтика»

    Команда Сергея Игнашевича явно намерена выйти в элиту. Вот только пока цели не совпадают с возможностями.

    «Балтика» начала чемпионат неудачно. Калининградцы проиграли «Велесу» со счетом 2:1.

    Так что в поединке с астраханцами команда наверняка попытается реабилитироваться. Ждет от балтийцев мощных атак!

    Прогнозы на ФНЛ

    Матчи с «Волгарем» для команды исторически складываются вполне позитивно. Из пяти последних матчей выиграно два при одной неудаче.

    «Волгарь»

    Этот клуб особо серьезных задач перед собой не ставит, однако традиционно колюч и не дает себя в обиду.

    «Волгарь» начал новый чемпионат за здравие. Дома астраханцы минимально одолели «Акрон».

  • Что если бы «Барселона» никого не покупала семь лет
  • Альтернативный сценарий для каталонцев
  • Вчера

    • Месяц назад команда играла с «Балтикой» в рамках контрольной встречи, и уступила с минимальным счетом.

    В этом поединке гости будут рассчитывать на контратаки. Да и вообще, обороняется «Волгарь» довольно надежно.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.72, на ничью за 3.78, а на «Волгарь» — за 4.76.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    «Балтика» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча.

    «Волгарь» будет действовать вторым номером.

    «Балтика» сильна в плане реализации, и наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в первом туре. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Тим — Берреттини
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 12:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Урава Ред Даймондс — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Уфа — Волга
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  5.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аякс — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Музетти — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.15
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Паневежис — Кауно Жальгирис
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Алькарас — Молчан
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Лиетава Йонава — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нарва Транс — Нымме Калью
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Балтика» — «Волгарь»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 24.07.2022. Прогнозы на футбол. В Калининграде не будет проблем с голами
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры