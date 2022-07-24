«Балтика» сыграет на своем поле с «Волгарем» в рамках 2-го тура чемпионата России. Матч пройдет 24 июля, начало — в 19:00 мск. «Балтика» — «Волгарь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Балтика»

Команда Сергея Игнашевича явно намерена выйти в элиту. Вот только пока цели не совпадают с возможностями.

«Балтика» начала чемпионат неудачно. Калининградцы проиграли «Велесу» со счетом 2:1.

Так что в поединке с астраханцами команда наверняка попытается реабилитироваться. Ждет от балтийцев мощных атак!

Прогнозы на ФНЛ

Матчи с «Волгарем» для команды исторически складываются вполне позитивно. Из пяти последних матчей выиграно два при одной неудаче.

«Волгарь»

Этот клуб особо серьезных задач перед собой не ставит, однако традиционно колюч и не дает себя в обиду.

«Волгарь» начал новый чемпионат за здравие. Дома астраханцы минимально одолели «Акрон».

Месяц назад команда играла с «Балтикой» в рамках контрольной встречи, и уступила с минимальным счетом.

В этом поединке гости будут рассчитывать на контратаки. Да и вообще, обороняется «Волгарь» довольно надежно.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 1.72, на ничью за 3.78, а на «Волгарь» — за 4.76.

«Балтика» наверняка будет активно атаковать с первых минут матча .

«Волгарь» будет действовать вторым номером.

«Балтика» сильна в плане реализации, и наверняка постарается реабилитироваться за неудачу в первом туре. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02.