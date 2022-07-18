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    «Реал Солт-Лейк» одержит победу

    «Реал Солт-Лейк» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, МЛС, 18 июля 2022 года

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    «Реал Солт-Лейк» на своем поле сыграет против «Спортинга Канзас-Сити» в рамках МЛС. Матч состоится 18 июля, начало — 04:30 (мск). «Реал Солт-Лейк» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 18 Июля 2022 года
    Реал Солт Лэйк
  • Солт-Лэйк Сити
    •  Реал Солт Лэйк 04:30 Спортинг Канзас Сити Спортинг Канзас Сити
  • Канзас Сити
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    «Реал Солт-Лейк»

    «Красно-синие» занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав 30 очков после 20-ти сыгранных матчей. Расположившийся выше «Нэшвилл» имеет в своем активе такое же количество баллов.

    В последнее время «Реал Солт-Лейк» показывает не совсем хорошие результаты в МЛС. За последние 4 матча команда дважды проиграла таким соперникам как «Атланта» со счетом 2:1 и «Миннесота» со счетом 3:2.

    А так же «красно-синие» дважды не смогли определить сильнейшего и завершили матчи ничьими с такими соперниками как «Колорадо Рэпидс» (2:2) и «Коламбус Крю» (0:0).

    Из последних 4-х очных встреч нынешних соперников «Реал Солт-Лейк» лишь 1 раз проиграл «Спортингу Канзас-Сити», а остальные матчи выиграл .

    «Спортинг Канзас-Сити»

    «Волшебники» — главный аутсайдер запада МЛС, который занимает последнее место в турнирной таблице набрав всего 20 очков после 21 сыгранного матча. Команда забила 19 голов своим соперникам, а пропустила — 35.

    Хотя «Спортинг Канзас-Сити» и занимает последнее место, но в последних турах смог немного реабилитироваться. Сначала команда смогла вырвать победу у «Монреаля» со счетом 1:2, а после сыграла вничью с «Миннесостой» со счетом 1:1.

    А до этого у «волшебников» было два поражения подряд от «Сиэтла Саундерса» с разгромным счетом 3:0, а после от «Нью-Йрка Ред Буллса» с минимальным счетом 0:1.

    Так же команда смогла в 1/4 Кубка США разгромить «Юнион Омаха» со счетом 6:0 и продолжила борьбу за трофей дальше.

    Прогноз и ставка

    На победу «Реала Солт-Лейка» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80,а победу «Спортинга Канзас-Сити» — за 4.24.

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    Прогноз — «Реал Солт-Лейк» намного сильнее своего соперника и просто обязан реабилитироваться после неудачных выступлений в последних турах МЛС, тем более «красно-синие» на своем поле играют очень хорошо, поэтому одержат победу в этом матче.

    Ставка — Победа «Реала Солт-Лейка» за 1.90.

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    «Реал Солт-Лейк» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. «Реал Солт-Лейк» одержит победу
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