«Реал Солт-Лейк» на своем поле сыграет против «Спортинга Канзас-Сити» в рамках МЛС. Матч состоится 18 июля, начало — 04:30 (мск). «Реал Солт-Лейк» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Солт-Лейк»

«Красно-синие» занимают 4-е место в турнирной таблице Западной конференции МЛС набрав 30 очков после 20-ти сыгранных матчей. Расположившийся выше «Нэшвилл» имеет в своем активе такое же количество баллов.

В последнее время «Реал Солт-Лейк» показывает не совсем хорошие результаты в МЛС. За последние 4 матча команда дважды проиграла таким соперникам как «Атланта» со счетом 2:1 и «Миннесота» со счетом 3:2.

А так же «красно-синие» дважды не смогли определить сильнейшего и завершили матчи ничьими с такими соперниками как «Колорадо Рэпидс» (2:2) и «Коламбус Крю» (0:0).

Из последних 4-х очных встреч нынешних соперников «Реал Солт-Лейк» лишь 1 раз проиграл «Спортингу Канзас-Сити», а остальные матчи выиграл .

«Спортинг Канзас-Сити»

«Волшебники» — главный аутсайдер запада МЛС, который занимает последнее место в турнирной таблице набрав всего 20 очков после 21 сыгранного матча. Команда забила 19 голов своим соперникам, а пропустила — 35.

Хотя «Спортинг Канзас-Сити» и занимает последнее место, но в последних турах смог немного реабилитироваться. Сначала команда смогла вырвать победу у «Монреаля» со счетом 1:2, а после сыграла вничью с «Миннесостой» со счетом 1:1.

А до этого у «волшебников» было два поражения подряд от «Сиэтла Саундерса» с разгромным счетом 3:0, а после от «Нью-Йрка Ред Буллса» с минимальным счетом 0:1.

Так же команда смогла в 1/4 Кубка США разгромить «Юнион Омаха» со счетом 6:0 и продолжила борьбу за трофей дальше.

Прогноз и ставка

На победу «Реала Солт-Лейка» в этом матче можно поставить за 1.83, ничью букмекеры предлагают взять за 3.80,а победу «Спортинга Канзас-Сити» — за 4.24.

Прогноз — «Реал Солт-Лейк» намного сильнее своего соперника и просто обязан реабилитироваться после неудачных выступлений в последних турах МЛС, тем более «красно-синие» на своем поле играют очень хорошо, поэтому одержат победу в этом матче.

Ставка — Победа «Реала Солт-Лейка» за 1.90.