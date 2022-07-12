«Викингур Рейкьявик»
В первом поединке исландцы дали бой «Мальме». Правда, на выезде «Викингур Рейкьявик» добился лишь поражения с разницей в один мяч (3:2).
После того команда добыли три очка в своем чемпионате. Дома «Викингур Рейкьявик» переиграл «Акранес» (3:2).
Да и вообще, «Викингур Рейкьявик» может похвастать неплохой результативностью в последних поединках. Забивает команда не меньше двух голов за матч.
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У «Викингур Рейкьявик» есть кадровые проблемы. Например, по причине дисквалификации этот матч пропустит хавбек Кристалл Ингасон.
«Мальме»
Эта команда является одним из лидеров чемпионата Швеции. Нынешнее 3 место явно не устраивает, но отставание от лидера минимальное.
Вот только атакует «Мальме» в нынешнем сезоне бледновато. В 14 матчах чемпионата команда забила только 17 мячей.
В минувшем туре своего чемпионата команда победила. Дома «Мальме» не оставил шансов «Варбергу» (3:0).
Все еще в обойме ветеран шведского футбола Ола Тойвонен. Правда, 36-летний форвард далеко не всегда появляется на поле с первых минут.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.76, на ничью за 3.78, а на «Викингур Рейкьявик» — за 4.28.
«Викингур Рейкьявик» неплохо выглядит в атаке.
«Мальме» выше классом, и
Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.