«Викингур Рейкьявик» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 июля, начало — в 22:30 мск. «Викингур Рейкьявик» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Викингур Рейкьявик»

В первом поединке исландцы дали бой «Мальме». Правда, на выезде «Викингур Рейкьявик» добился лишь поражения с разницей в один мяч (3:2).

После того команда добыли три очка в своем чемпионате. Дома «Викингур Рейкьявик» переиграл «Акранес» (3:2).

Да и вообще, «Викингур Рейкьявик» может похвастать неплохой результативностью в последних поединках. Забивает команда не меньше двух голов за матч.

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У «Викингур Рейкьявик» есть кадровые проблемы. Например, по причине дисквалификации этот матч пропустит хавбек Кристалл Ингасон.

«Мальме»

Эта команда является одним из лидеров чемпионата Швеции. Нынешнее 3 место явно не устраивает, но отставание от лидера минимальное.

Вот только атакует «Мальме» в нынешнем сезоне бледновато. В 14 матчах чемпионата команда забила только 17 мячей.

В минувшем туре своего чемпионата команда победила. Дома «Мальме» не оставил шансов «Варбергу» (3:0).

Все еще в обойме ветеран шведского футбола Ола Тойвонен. Правда, 36-летний форвард далеко не всегда появляется на поле с первых минут.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.76, на ничью за 3.78, а на «Викингур Рейкьявик» — за 4.28.

«Викингур Рейкьявик» неплохо выглядит в атаке.

«Мальме» выше классом, и всегда может прибавить по ходу встречи .

Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.