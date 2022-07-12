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    «Мальме» прибавит после перерыва?

    «Викингур Рейкьявик» — «Мальме». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 12 июля 2022 года

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    Ола Тойвонен
    «Викингур Рейкьявик» сыграет на своем поле с «Мальме» в рамках 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 12 июля, начало — в 22:30 мск. «Викингур Рейкьявик» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Викингур Р
  • Рейкьявик
    •  Викингур Р 22:30 Мальмё Мальмё
  • Мальмё
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    «Викингур Рейкьявик»

    В первом поединке исландцы дали бой «Мальме». Правда, на выезде «Викингур Рейкьявик» добился лишь поражения с разницей в один мяч (3:2).

    После того команда добыли три очка в своем чемпионате. Дома «Викингур Рейкьявик» переиграл «Акранес» (3:2).

    Да и вообще, «Викингур Рейкьявик» может похвастать неплохой результативностью в последних поединках. Забивает команда не меньше двух голов за матч.

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    У «Викингур Рейкьявик» есть кадровые проблемы. Например, по причине дисквалификации этот матч пропустит хавбек Кристалл Ингасон.

    «Мальме»

    Эта команда является одним из лидеров чемпионата Швеции. Нынешнее 3 место явно не устраивает, но отставание от лидера минимальное.

    Вот только атакует «Мальме» в нынешнем сезоне бледновато. В 14 матчах чемпионата команда забила только 17 мячей.

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    • В минувшем туре своего чемпионата команда победила. Дома «Мальме» не оставил шансов «Варбергу» (3:0).

    Все еще в обойме ветеран шведского футбола Ола Тойвонен. Правда, 36-летний форвард далеко не всегда появляется на поле с первых минут.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Мальме» за 1.76, на ничью за 3.78, а на «Викингур Рейкьявик» — за 4.28.

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    «Викингур Рейкьявик» неплохо выглядит в атаке.

    «Мальме» выше классом, и всегда может прибавить по ходу встречи.

    Гости выглядят мощнее, что и докажут на поле. Наши прогноз и ставка — Победа «Мальме» во 2 тайме с коэффициентом 2.10.

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    «Викингур Рейкьявик» — «Мальме»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. «Мальме» прибавит после перерыва?
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