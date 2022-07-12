«Тяньцзинь Тайгер»
Эта команда обитает чуть ниже экватора турнирной таблицы. «Тяньцзинь Тайгер» оккупировал скромное, как для себя, 12 место.
А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 9 матчах игроки «Тяньцзинь Тайгер» забили всего лишь 11 раз.
В минувшем туре «Тяньцзинь Тайгер» не смог разжиться хотя бы одним баллом. На выезде команда уступила «Чэнду» (2:1).
Матчи против «Цанчжоу» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Тяньцзинь Тайгер» трижды победил при одной коллизии.
«Цанчжоу»
Эта команда сейчас занимает 15 место в турнирной таблице Суперлиги. Причем отрыв от опасной зоны составляет 4 очка.
«Цанчжоу» забивает с заметной натугой: всего 7 мячей в 9 матчах. Да и оборона не столь надежна — 13 пропущенных мячей.
В минувшем туре «Цанчжоу» вновь разочаровал своих почитателей. Дома команда уступила «Шэньчжэню» (1:2).
Наверняка в этом поединке гости будут стараться добыть хотя бы один балл. Вот только для этого им срочно нужно прибавлять в атаке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Тяньцзинь Тайгер» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Цанчжоу» — за 3.75.
«Тяньцзинь Тайгер»
«Цанчжоу» имеет проблемы с реализацией.
«Тигры» наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Тяньцзинь Тайгер» с коэффициентом 2.05.