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    Добудут ли «тигры» три очка?!

    «Тяньцзинь Тайгер» — «Цанчжоу». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Китая, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тяньцзинь Тайгер» — «Цанчжоу»
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    «Тяньцзинь Тайгер»
    «Тяньцзинь Тайгер» сыграет на своем поле с «Цанчжоу» в рамках 10-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 12 июля, начало — в 14:30 мск. «Тяньцзинь Тайгер» — «Цанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Китай. Суперлига 12 Июля 2022 года

    «Тяньцзинь Тайгер»

    Эта команда обитает чуть ниже экватора турнирной таблицы. «Тяньцзинь Тайгер» оккупировал скромное, как для себя, 12 место.

    А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 9 матчах игроки «Тяньцзинь Тайгер» забили всего лишь 11 раз.

    В минувшем туре «Тяньцзинь Тайгер» не смог разжиться хотя бы одним баллом. На выезде команда уступила «Чэнду» (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Цанчжоу» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Тяньцзинь Тайгер» трижды победил при одной коллизии.

    «Цанчжоу»

    Эта команда сейчас занимает 15 место в турнирной таблице Суперлиги. Причем отрыв от опасной зоны составляет 4 очка.

    «Цанчжоу» забивает с заметной натугой: всего 7 мячей в 9 матчах. Да и оборона не столь надежна — 13 пропущенных мячей.

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    • В минувшем туре «Цанчжоу» вновь разочаровал своих почитателей. Дома команда уступила «Шэньчжэню» (1:2).

    Наверняка в этом поединке гости будут стараться добыть хотя бы один балл. Вот только для этого им срочно нужно прибавлять в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Тяньцзинь Тайгер» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Цанчжоу» — за 3.75.

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    «Тяньцзинь Тайгер» традиционно успешно противостоит «Цанчжоу».

    «Цанчжоу» имеет проблемы с реализацией.

    «Тигры» наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Тяньцзинь Тайгер» с коэффициентом 2.05.

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    «Тяньцзинь Тайгер» — «Цанчжоу»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Добудут ли «тигры» три очка?!
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