«Тяньцзинь Тайгер» сыграет на своем поле с «Цанчжоу» в рамках 10-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 12 июля, начало — в 14:30 мск. «Тяньцзинь Тайгер» — «Цанчжоу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тяньцзинь Тайгер»

Эта команда обитает чуть ниже экватора турнирной таблицы. «Тяньцзинь Тайгер» оккупировал скромное, как для себя, 12 место.

А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 9 матчах игроки «Тяньцзинь Тайгер» забили всего лишь 11 раз.

В минувшем туре «Тяньцзинь Тайгер» не смог разжиться хотя бы одним баллом. На выезде команда уступила «Чэнду» (2:1).

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Матчи против «Цанчжоу» для команды традиционно складываются успешно. Из пяти последних очных поединков «Тяньцзинь Тайгер» трижды победил при одной коллизии.

«Цанчжоу»

Эта команда сейчас занимает 15 место в турнирной таблице Суперлиги. Причем отрыв от опасной зоны составляет 4 очка.

«Цанчжоу» забивает с заметной натугой: всего 7 мячей в 9 матчах. Да и оборона не столь надежна — 13 пропущенных мячей.

В минувшем туре «Цанчжоу» вновь разочаровал своих почитателей. Дома команда уступила «Шэньчжэню» (1:2).

Наверняка в этом поединке гости будут стараться добыть хотя бы один балл. Вот только для этого им срочно нужно прибавлять в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Тяньцзинь Тайгер» за 2.05, на ничью за 3.40, а на «Цанчжоу» — за 3.75.

«Тяньцзинь Тайгер» традиционно успешно противостоит «Цанчжоу» .

«Цанчжоу» имеет проблемы с реализацией.

«Тигры» наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Победа «Тяньцзинь Тайгер» с коэффициентом 2.05.