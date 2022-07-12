12 июля «Карабах» и «Лех» проведут ответный поединок первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Битва за путёвку во 2-ю стадию турнира начнётся в 19:00 по мск. «Карабах» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

«Карабах» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от польского «Леха». На выезде «скакуны» уступили с минимальным счётом (0:1).

Эта команда флагман азербайджанского футбола. «Карабах» — первый в истории клуб из Азербайджана, который прошёл в групповой этап Лиги чемпионов и первый, кому удавалось выйти в плей-офф еврокубков.

Чемпионат Азербайджана еще не стартовал. Первый тур запланирован на 9 августа. Главная цель на сезон у команды — выход в групповой этап Лиги чемпионов.

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В случае успеха двухматчевой дуэли «Карабах» может сразиться во 2-м раунде Лиги чемпионов с чемпионом Швейцарии — «Цюрихом».

«Лех»

К ответному поединку Лиги чемпионов чемпион Польши подходит не в самом лучшем моральном настроении.

«Лех» проиграл битву за Супекубок Польши. «Железнодорожники» уступили команде «Ракув» (0:2). Игра состоялась 9 июля.

В Лиге чемпионов дела обстоят лучше. У польской команды есть преимущество над «Карабахом» в 1 мяч. Минимальный гандикап «Леху» принёс капитан Микаэль Исхак. Шведский форвард забил гол в раздевалку.

Неудачник пары «Карабах» — «Лех» продолжит участие в Лиге конференций. Во 2-м отборочном раунде проигравшей команде предстоит сыграть чемпионом Словакии — «Слованом» или чемпионом Грузии — «Динамо» (Батуми).

Прогноз и ставка

В ответном поединке букмекеры считают фаворитом чемпиона Азербайджана: на победу «Карабаха» можно поставить за 1.89, ничью оценивают в 3.34, а на успех «Леха» — в 4.22.

Недавний матч соперников завершился победой чемпиона Польши. Однако в остальном статистика говорит о игре первым номером как раз «Карабаха». Удары в створ, розыгрыши угловых и владение мячом — в этих компонентах «скакуны» превзошли соперника.

Каким получится ответный поединок? Спрогнозировать сложно. Есть большая вероятность, что обе команды сыграют результативно.

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