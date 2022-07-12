ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон ФьюриФьюри продолжает игнорировать Усика. Украинец уверен, что «Цыганский король» боится проиграть Славиша ЙокановичЛето «Динамо»: строительство обороны в сжатые сроки Гильермо АбаскальРазница в классе. «Зенит» показал Абаскалю уровень «Спартака»
  • 19:19
    • Джокович победил Кирьоса и стал победителем «Уимблдона»-2022
  • 21:56
    • «Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в матче с шестью голами
  • 19:56
    • Карацев оказался в числе подозреваемых по участию в договорных матчах
  • 17:51
    • Названа причина задержки подписания контракта Кристиана Эриксона с «МЮ»
  • 17:41
    • Шарль Леклер выиграл Гран-при Австрии. Ферстаппен стал вторым, Хэмилтон — третий
  • 17:37
    • Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта может перейти в «Барселону», контракт согласован
  • 17:23
    • Голкипер «Ростова» Егор Бабурин перейдёт в «Торпедо» на правах аренды
    Все новости спорта

    Состоится ли камбэк чемпиона Азербайджана?

    «Карабах» — «Лех». Ставка (к. 2.06) и прогноз на футбол, квалификация Лиги чемпионов, 12 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Карабах» — «Лех»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Микаэль Исхак — автор победного гола в ворота «Карабаха»
    12 июля «Карабах» и «Лех» проведут ответный поединок первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Битва за путёвку во 2-ю стадию турнира начнётся в 19:00 по мск. «Карабах» — «Лех»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Карабах 19:00 Лех П Лех П
  • Познань
    •

    «Карабах»

    «Карабах» стартовал в Лиге чемпионов с поражения от польского «Леха». На выезде «скакуны» уступили с минимальным счётом (0:1).

    Эта команда флагман азербайджанского футбола. «Карабах» — первый в истории клуб из Азербайджана, который прошёл в групповой этап Лиги чемпионов и первый, кому удавалось выйти в плей-офф еврокубков.

    Чемпионат Азербайджана еще не стартовал. Первый тур запланирован на 9 августа. Главная цель на сезон у команды — выход в групповой этап Лиги чемпионов.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В случае успеха двухматчевой дуэли «Карабах» может сразиться во 2-м раунде Лиги чемпионов с чемпионом Швейцарии — «Цюрихом».

    «Лех»

    К ответному поединку Лиги чемпионов чемпион Польши подходит не в самом лучшем моральном настроении.

    «Лех» проиграл битву за Супекубок Польши. «Железнодорожники» уступили команде «Ракув» (0:2). Игра состоялась 9 июля.

  • Топ-7 замен Роналду в «Манчестер Юнайтед»
  • Кого могут подписать манкунианцы?
  • 09/07/2022

    • В Лиге чемпионов дела обстоят лучше. У польской команды есть преимущество над «Карабахом» в 1 мяч. Минимальный гандикап «Леху» принёс капитан Микаэль Исхак. Шведский форвард забил гол в раздевалку.

    Неудачник пары «Карабах» — «Лех» продолжит участие в Лиге конференций. Во 2-м отборочном раунде проигравшей команде предстоит сыграть чемпионом Словакии — «Слованом» или чемпионом Грузии — «Динамо» (Батуми).

    Прогноз и ставка

    В ответном поединке букмекеры считают фаворитом чемпиона Азербайджана: на победу «Карабаха» можно поставить за 1.89, ничью оценивают в 3.34, а на успех «Леха» — в 4.22.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Недавний матч соперников завершился победой чемпиона Польши. Однако в остальном статистика говорит о игре первым номером как раз «Карабаха». Удары в створ, розыгрыши угловых и владение мячом — в этих компонентах «скакуны» превзошли соперника.

    Каким получится ответный поединок? Спрогнозировать сложно. Есть большая вероятность, что обе команды сыграют результативно.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2.06

    Ещё прогнозы на спорт
    2.07
  • Прогноз на матч Шэньчжэнь — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Хэнань Суншань Лунмэнь — Чанчунь Ятай
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Вавринка — Каррено-Буста
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Австрия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Хаммарбю — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Хельсингборг — Юргорден
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Англия — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.78
  • Экспресс дня 11 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Альдосиви
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интернасьонал — Америка Минейро
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентинос Хуниорс — Тигре
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч США (Ж) — Мексика (Ж)
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Карацев — Сонего
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Гастон — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Карабах» — «Лех»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Состоится ли камбэк чемпиона Азербайджана?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры