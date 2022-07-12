Во вторник, 12 июля в рамках ответного матча первого отборочного раунда Лиги конференций встретятся косовская «Дрита» и финский «Интер» Турку. Начало игры — в 21:00 по мск. «Дрита» — «Интер» Турку: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дрита»

«Дрита» проиграла на выезде первый поединок с результатом 0:1, поэтому ей необходима только победа в ответном матче.

Хозяева финишировали в чемпионате Косова вторыми, набрав 64 очка. За 36 туров они выиграли 18 раз и потерпели только 8 поражений.

Кроме того, в концовке прошедшего сезона «Дрита» стала финалистом Кубка страны. В заключительном матче турнира команда со счетом 1:2 проиграла «Лапи».

Все прогнозы на Лигу конференций

В июне «интеллигенты» провели три товарищеские встречи. В первом они разошлись ничьей с «Македонией» (2:2). Далее «Дрита» обыграла чемпиона ФК «Балканы» (1:0) и клуб «Струга» (3:1).

«Интер» Турку

В ответной игре «Интер» Турку устроит даже ничья, чтобы пройти во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

Финский коллектив занимает 7-е место в чемпионате страны, где после 13 туров имеет 18 очков. Впрочем, четвертой позиции он уступает по дополнительным показателям.

До прошлого тура команда не проигрывала 8 поединков до очередного поединка в чемпионате Финляндии. 2 июля клуб проиграл «Лахти» со счетом 0:2.

Ранее «черно-синие» пробились в полуфинал Кубка Финляндии, одолев в серии пенальти ХИК. Также команда с крупным счетом победила «Лахти» (5:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.