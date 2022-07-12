«Дрита»
«Дрита» проиграла на выезде первый поединок с результатом 0:1, поэтому ей необходима только победа в ответном матче.
Хозяева финишировали в чемпионате Косова вторыми, набрав 64 очка. За 36 туров они выиграли 18 раз и потерпели только 8 поражений.
Кроме того, в концовке прошедшего сезона «Дрита» стала финалистом Кубка страны. В заключительном матче турнира команда со счетом 1:2 проиграла «Лапи».
Все прогнозы на Лигу конференций
В июне «интеллигенты» провели три товарищеские встречи. В первом они разошлись ничьей с «Македонией» (2:2). Далее «Дрита» обыграла чемпиона ФК «Балканы» (1:0) и клуб «Струга» (3:1).
«Интер» Турку
В ответной игре «Интер» Турку устроит даже ничья, чтобы пройти во второй квалификационный раунд Лиги конференций.
Финский коллектив занимает 7-е место в чемпионате страны, где после 13 туров имеет 18 очков. Впрочем, четвертой позиции он уступает по дополнительным показателям.
До прошлого тура команда не проигрывала 8 поединков до очередного поединка в чемпионате Финляндии. 2 июля клуб проиграл «Лахти» со счетом 0:2.
Ранее «черно-синие» пробились в полуфинал Кубка Финляндии, одолев в серии пенальти ХИК. Также команда с крупным счетом победила «Лахти» (5:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.