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    Отыграется ли «Дрита» против «Интер» Турку?

    «Дрита» — «Интер» Турку. Прогноз, ставка (к. 3.10) на футбол, квалификация Лиги конференций, 12 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Дрита» — «Интер» Турку
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    «Дрита» проиграла первый матч
    Во вторник, 12 июля в рамках ответного матча первого отборочного раунда Лиги конференций встретятся косовская «Дрита» и финский «Интер» Турку. Начало игры — в 21:00 по мск. «Дрита» — «Интер» Турку: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 12 Июля 2022 года
    Дрита
  • Гнилане
    •  Дрита 21:00 FC Inter Turku FC Inter Turku
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Дрита»

    «Дрита» проиграла на выезде первый поединок с результатом 0:1, поэтому ей необходима только победа в ответном матче.

    Хозяева финишировали в чемпионате Косова вторыми, набрав 64 очка. За 36 туров они выиграли 18 раз и потерпели только 8 поражений.

    Кроме того, в концовке прошедшего сезона «Дрита» стала финалистом Кубка страны. В заключительном матче турнира команда со счетом 1:2 проиграла «Лапи».

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    В июне «интеллигенты» провели три товарищеские встречи. В первом они разошлись ничьей с «Македонией» (2:2). Далее «Дрита» обыграла чемпиона ФК «Балканы» (1:0) и клуб «Струга» (3:1).

    «Интер» Турку

    В ответной игре «Интер» Турку устроит даже ничья, чтобы пройти во второй квалификационный раунд Лиги конференций.

    Финский коллектив занимает 7-е место в чемпионате страны, где после 13 туров имеет 18 очков. Впрочем, четвертой позиции он уступает по дополнительным показателям.

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  • 07/07/2022

    • До прошлого тура команда не проигрывала 8 поединков до очередного поединка в чемпионате Финляндии. 2 июля клуб проиграл «Лахти» со счетом 0:2.

    Ранее «черно-синие» пробились в полуфинал Кубка Финляндии, одолев в серии пенальти ХИК. Также команда с крупным счетом победила «Лахти» (5:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 2,90, тогда как ничья — в 3,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 3,10.

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    «Дрита» — «Интер» Турку: прогноз, ставка (3.10), статистика, коэффициенты матча 12.07.2022. Прогнозы на футбол. Отыграется ли «Дрита» против «Интер» Турку?
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