«Ислочь» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 июля, начало — в 18:00 мск. «Ислочь» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ислочь»

Эта команда проводит продуктивный сезон. Нынешнее 4 место для «Ислочи» является вполне приличным промежуточным результатом.

«Ислочь» многовато пропускает в свои ворота. В 13 матчах чемпионата оборона команды дала результативный сбой уже 16 раз.

Минувший тур чемпионата принес команде победу. «Ислочь» на выезде сенсационно оставила ни с чем минское «Динамо» (1:2).

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Матчи против «Витебска» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Ислочь» трижды выиграла при двух неудачах.

«Витебск»

Привычный середняк белорусского футбола пока что никак не может найти свою игру, находясь в таблице прямо над группой аутсайдеров.

В чемпионате «Витебск» на данный момент занимает 13 место. Да и результативность команды хромает на обе ноги: всего 11 голов в 13 матчах.

Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. «Витебск» потерпел обиднейшее поражение от брестского «Динамо» (0:1).

Проблемы в обороне также никуда не деваются. Все-таки 19 пропущенных мячей — явно многовато.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 1.83, на ничью за 3.58, а на «Витебск» — за 4.00.

«Ислочь» довольно неплохо атакует.

«Витебск» испытывает заметные трудности в организации игры .

«Ислочь» наверняка без проблем разберется со столь кризисным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Фора «Ислочи» -1.5 с коэффициентом 3.20.