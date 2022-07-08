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    «Ислочь» легко переиграет витеблян

    «Ислочь» — «Витебск». Прогноз, ставка (к. 3.20) на футбол, чемпионат Белоруссии, 8 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ислочь» — «Витебск»
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    Даниэль Созах
    «Ислочь» сыграет на своем поле с «Витебском» в рамках 14-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 8 июля, начало — в 18:00 мск. «Ислочь» — «Витебск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 08 Июля 2022 года
    Ислочь
  • Минск
    •  Ислочь 18:00 Витебск Витебск
  • Витебск
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    «Ислочь»

    Эта команда проводит продуктивный сезон. Нынешнее 4 место для «Ислочи» является вполне приличным промежуточным результатом.

    «Ислочь» многовато пропускает в свои ворота. В 13 матчах чемпионата оборона команды дала результативный сбой уже 16 раз.

    Минувший тур чемпионата принес команде победу. «Ислочь» на выезде сенсационно оставила ни с чем минское «Динамо» (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Витебска» складываются для команды с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «Ислочь» трижды выиграла при двух неудачах.

    «Витебск»

    Привычный середняк белорусского футбола пока что никак не может найти свою игру, находясь в таблице прямо над группой аутсайдеров.

    В чемпионате «Витебск» на данный момент занимает 13 место. Да и результативность команды хромает на обе ноги: всего 11 голов в 13 матчах.

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    • Минувший тур сложился для команды откровенно неудачно. «Витебск» потерпел обиднейшее поражение от брестского «Динамо» (0:1).

    Проблемы в обороне также никуда не деваются. Все-таки 19 пропущенных мячей — явно многовато.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ислочь» за 1.83, на ничью за 3.58, а на «Витебск» — за 4.00.

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    «Ислочь» довольно неплохо атакует.

    «Витебск» испытывает заметные трудности в организации игры.

    «Ислочь» наверняка без проблем разберется со столь кризисным оппонентом. Наши прогноз и ставка — Фора «Ислочи» -1.5 с коэффициентом 3.20.

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    «Ислочь» — «Витебск»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 08.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ислочь» легко переиграет витеблян
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