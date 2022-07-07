«Ружомберок»
Серебряный призёр чемпионата Словакии возвращается на европейскую арену спустя два года. В 2020-м «Ружомберок» играл в квалификации Лиги Европы.
Первый раунд. В соперниках швейцарский клуб — «Серветт». Эту встречу словацкие футболисты провалили с треском (0:3).
«Ружомберок» может похвастаться играми в еврокубках против ЦСКА, «Брюгге», «Эвертона» и «Труа».
Все прогнозы на Лигу конференций
17 июля стартует новый сезон в чемпионате Словакии. «Ружомберок» стартовый матч турнира проведет в гостях против команды «Скалица».
«Кауно Жальгирис»
Бронзовый призёр чемпионата Литвы крайне неудачно играет в новом сезоне регулярного чемпионата. После 18 туров клуб идет на 6 месте.
Несмотря на низкое место — команда набрала ход на внутренней арене. 5 матчей без поражений. В активе 3 победы и 2 ничьи.
В еврокубках команде далеко по турнирной сетке еще не проиходилось продвигаться. Так в сезоне 2021/2022 «Кауно Жальгирис» дошел до 2-го отборочного раунда Лиги конференций.
Прогноз и ставка
Букмекеры уверенны в победе хозяев. На победу «Ружомберока» можно поставить за 1.30. На ничью — за 5.00. А успех «Кауно Жальгирис» оценивается в 10.00
Прогноз: Литовцы, конечно же, дадут бой словацкому сопернику. Но вряд ли им удастся добиться положительного для себя исхода.
«Ружомберок» будет делать все возможное, чтобы добиться крупной победы в противостоянии.
Ставка — тотал больше 2,5 за 1.70