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    Сможет ли унизить соперника «Ружомберок»?

    «Ружомберок» — «Кауно Жальгирис». Прогноз, ставка (к.1.70) на футбол, квалификация Лиги конференций, 7 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ружомберок» — «Кауно Жальгирис»
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    ФК «Ружомберок» — серебряный призёр чемпионата Словакии
    Словацкий «Ружомберок» сыграет против литовского «Кауно Жальгирис». Это будет игра 1-й стадии отбора Лиги конференций. Матч состоится 7 июля и начнётся в 19:30 по мск. «Ружомберок» — «Кауно Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 07 Июля 2022 года
    Ружомберок
  • Лига конференций. Квалификация
    •  Ружомберок 19:30 Кауно Жальгирис Кауно Жальгирис
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Ружомберок»

    Серебряный призёр чемпионата Словакии возвращается на европейскую арену спустя два года. В 2020-м «Ружомберок» играл в квалификации Лиги Европы.

    Первый раунд. В соперниках швейцарский клуб — «Серветт». Эту встречу словацкие футболисты провалили с треском (0:3).

    «Ружомберок» может похвастаться играми в еврокубках против ЦСКА, «Брюгге», «Эвертона» и «Труа».

    Все прогнозы на Лигу конференций

    17 июля стартует новый сезон в чемпионате Словакии. «Ружомберок» стартовый матч турнира проведет в гостях против команды «Скалица».

    «Кауно Жальгирис»

    Бронзовый призёр чемпионата Литвы крайне неудачно играет в новом сезоне регулярного чемпионата. После 18 туров клуб идет на 6 месте.

    Несмотря на низкое место — команда набрала ход на внутренней арене. 5 матчей без поражений. В активе 3 победы и 2 ничьи.

    В еврокубках команде далеко по турнирной сетке еще не проиходилось продвигаться. Так в сезоне 2021/2022 «Кауно Жальгирис» дошел до 2-го отборочного раунда Лиги конференций.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверенны в победе хозяев. На победу «Ружомберока» можно поставить за 1.30. На ничью — за 5.00. А успех «Кауно Жальгирис» оценивается в 10.00

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    Прогноз: Литовцы, конечно же, дадут бой словацкому сопернику. Но вряд ли им удастся добиться положительного для себя исхода.

    «Ружомберок» будет делать все возможное, чтобы добиться крупной победы в противостоянии.

    Ставка — тотал больше 2,5 за 1.70

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    «Ружомберок» — «Кауно Жальгирис»: прогноз, ставка (1.70), статистика, коэффициенты матча 07.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли унизить соперника «Ружомберок»?
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