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    Новая «ласточка» Лиги Чемпионов

    «Балкани» — «Жальгирис». Прогноз, ставка (к.2.30) на футбол, Лига чемпионов, 5 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Балкани» — «Жальгирис»
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    Футбольный клуб «Жальгирис»
    Приштина. Стадион «Фадиль Вокри». На арене в еврокубках дебютирует клуб из Косово «Балкани». На домашнем поле команда примет чемпиона Литвы «Жальгирис». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. «Балкани» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 05 Июля 2022 года
    Ballkani
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Ballkani 21:00 Жальгирис Жальгирис
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Балкани»

    «Балкани» — новый чемпион Косово. В розыгрыше своей страны выиграл золотые медали. Первый титул в клубной истории. Основные конкуренты отстали от чемпиона на 12 и более очков.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Ранее в еврокубках не играли. Дуэль против чемпиона Литвы — дебют для команды на международной арене. Команда начинает европоход с 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    «Жальгирис»

    Чемпион Литвы мечтает о групповом этапе Лиги чемпионов. Для этого «Жальгирис» должен преодолеть 4 отборочные стадии. Дальше 2-го раунда «зелёно-белые» ещё не пробивались. В разные годы литовцев останавливали венгерский «Ференцварош», болгарский «Лудогорец», «Астана» из Казахстана, загребское и киевское «Динамо».

    Сейчас команда играет на два фронта. Параллельно проходит чемпионат Литвы. Середина сезона. «Жальгирис» лидирует в чемпионате своей страны. 1 июля была одержана победа над клубом «Хегельман Литауэн» (2:1). После 18 туров у «Жальгириса» преиумещество над «Паневежисом» составляет 5 очков.

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  • 02/07/2022

    • Сезон 2013-й — самый успешный в клубной истории. «Жальгирис» добрался до 4-й стадии квалификации Лиги Европы. Был пройден барьер в лице ирландского «Сент-Патрика» (4:3), армянского «Пюника» (3:1) и польского «Леха» (2:2). В групповой этап Евролиги не пропустил именитый австрийский «Зальбург» (0:7).

    Во 2-м отборочном раунде Лиги чемпионов победитель нашей пары может встретиться с лучшим клубом в паре «Мальмё» (Швеция) — «Викингур» (Исландия)

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отмечают фаворитом пары чемпиона Литвы: победа «Балкани» — 3.10, «Жальгирис» — 2.30, ничья — 3.20.

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    Прогноз: Несмотря на дебют в Лиге чемпионов лучшего клуба Косово, явным претендентом на победу является именно чемпион Литвы. Мы уверены в победе команды «Жальгирис». У клуба прекрасные шансы выйти в следующий этап самого престижного клубного турнира Европы.

    Победа «Жальгирис» за 2.30 — наша ставка.

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    «Балкани» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.07.2022. Прогнозы на футбол. Новая «ласточка» Лиги Чемпионов
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