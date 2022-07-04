«Ордабасы» сыграет на своем поле с «Каспием» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 4 июля, начало — в 17:00 мск. «Ордабасы» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ордабасы»

Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно многообещающе. Нынешнее 3 место в этом плане является показательным.

С атакой у команды дела обстоят весьма позитивно. «Ордабасы» в 14 матчах забили уже 21 гол.

В минувшем туре «Ордабасы» взяли три заслуженных очка. Команда дома переиграла «Аксу» (3:0).

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Матчи с «Каспием» для команды проходят довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «Ордабасы» выиграли дважды, уступив в одной встрече.

«Каспий»

«Каспий» в нынешнем сезоне борется за высокие места. На данный момент команда находится на 6 месте.

Причем «Каспий» забивает с некоторой натугой — 15 мячей. Зато с обороной все в относительном порядке — 15 пропущенных мячей в 14 матчах.

В минувшем туре чемпионата Казахстана «Каспий» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Турану» (0:2).

Слабая атака не позволяет команде удержаться в группе лидеров. Ведь еще несколько туров назад клуб из Актау даже лидировал в таблице.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ордабасы» за 1.96, на ничью за 3.36, а на «Каспий» — за 3.90.

«Ордабасы» наверняка постараются продолжить свою победную серию.

«Каспий» имеет трудности с реализацией .

«Ордабасы» выиграли три своих последних матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Ордабасы» -0.5 с коэффициентом 2.00.