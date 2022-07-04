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    «Ордабасы» добудут три очка?

    «Ордабасы» — «Каспий». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Казахстана, 4 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ордабасы» — «Каспий»
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    «Ордабасы»
    «Ордабасы» сыграет на своем поле с «Каспием» в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 4 июля, начало — в 17:00 мск. «Ордабасы» — «Каспий»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 04 Июля 2022 года
    Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Ордабасы 17:00 Каспий Каспий
  • Актау
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    «Ордабасы»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно многообещающе. Нынешнее 3 место в этом плане является показательным.

    С атакой у команды дела обстоят весьма позитивно. «Ордабасы» в 14 матчах забили уже 21 гол.

    В минувшем туре «Ордабасы» взяли три заслуженных очка. Команда дома переиграла «Аксу» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с «Каспием» для команды проходят довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «Ордабасы» выиграли дважды, уступив в одной встрече.

    «Каспий»

    «Каспий» в нынешнем сезоне борется за высокие места. На данный момент команда находится на 6 месте.

    Причем «Каспий» забивает с некоторой натугой — 15 мячей. Зато с обороной все в относительном порядке — 15 пропущенных мячей в 14 матчах.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Каспий» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Турану» (0:2).

    Слабая атака не позволяет команде удержаться в группе лидеров. Ведь еще несколько туров назад клуб из Актау даже лидировал в таблице.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ордабасы» за 1.96, на ничью за 3.36, а на «Каспий» — за 3.90.

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    «Ордабасы» наверняка постараются продолжить свою победную серию.

    «Каспий» имеет трудности с реализацией.

    «Ордабасы» выиграли три своих последних матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Ордабасы» -0.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Ордабасы» — «Каспий»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 04.07.2022. Прогнозы на футбол. «Ордабасы» добудут три очка?
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