«Ордабасы»
Эта команда нынешний чемпионат проводит довольно многообещающе. Нынешнее 3 место в этом плане является показательным.
С атакой у команды дела обстоят весьма позитивно. «Ордабасы» в 14 матчах забили уже 21 гол.
В минувшем туре «Ордабасы» взяли три заслуженных очка. Команда дома переиграла «Аксу» (3:0).
Матчи с «Каспием» для команды проходят довольно удачно. Из пяти последних очных поединков «Ордабасы» выиграли дважды, уступив в одной встрече.
«Каспий»
«Каспий» в нынешнем сезоне борется за высокие места. На данный момент команда находится на 6 месте.
Причем «Каспий» забивает с некоторой натугой — 15 мячей. Зато с обороной все в относительном порядке — 15 пропущенных мячей в 14 матчах.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Каспий» не смог добыть хотя бы балл. Дома команда уступила «Турану» (0:2).
Слабая атака не позволяет команде удержаться в группе лидеров. Ведь еще несколько туров назад клуб из Актау даже лидировал в таблице.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ордабасы» за 1.96, на ничью за 3.36, а на «Каспий» — за 3.90.
«Ордабасы» наверняка постараются продолжить свою победную серию.
«Каспий»
«Ордабасы» выиграли три своих последних матча. Наши прогноз и ставка — Фора «Ордабасы» -0.5 с коэффициентом 2.00.