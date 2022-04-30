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    «Бавария» не сбавит обороты?

    «Майнц» — «Бавария». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Бундеслига, 30 апреля 2022 года

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    Роберт Левандовски
    «Майнц» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 30 Апреля 2022 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 16:30 Бавария Бавария
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    «Майнц»

    «Майнц» в Бундеслиге уже ни за что не сражается. Сейчас команда занимает индифферентное 10 место в таблице.

    Команда имеет серьезные проблемы с атакой. В 31 матче игрокам «Майнца» удалось отличиться всего 43 раза.

    Коэффициенты матча Майнц — Бавария

  • 1
  • 5.70
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 1.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Майнц» просто таки провалился. На выезде команда разгромно уступила «Вольфсбургу» (5:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В этом поединке «Майнц» не досчитается хавбека Джэ Сон Ли. Кореец угодил в клубный лазарет.

    «Бавария»

    Мюнхенцы в прошлом туре официально оформили десятое к ряду чемпионство. Впрочем, это было лишь делом времени, ведь команда Юлиана Нагельсмана была явно сильнее всех в лиге.

    Теперь целью «Баварии» вполне может стать покорение рубежа в 100 забитых мячей. Пока у команды 92 гола, а играть осталось три тура.

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    • Да и как не ставить таких целей, если в составе блистает Роберт Левандовски. Поляк уже наколотил 33 мяча, и это только в матчах Бундеслиги!

    В предыдущем туре «Бавария» показательно обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1). Вышло очень символично, хоть Левандовски отличился лишь одним голом.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.56, на ничью за 4.92, а на «Майнц» — за 5.80.

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    «Майнц» уже попросту доигрывает чемпионат.

    «Бавария» наверняка изыщет мотивацию на оставшиеся матчи.

    «Бавария» мотивирована покорить рубеж в сто набранных очков. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.5 с коэффициентом 2.35.

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    «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» не сбавит обороты?
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