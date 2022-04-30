«Майнц» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 32-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 30 апреля, начало — в 16:30 мск. «Майнц» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» в Бундеслиге уже ни за что не сражается. Сейчас команда занимает индифферентное 10 место в таблице.

Команда имеет серьезные проблемы с атакой. В 31 матче игрокам «Майнца» удалось отличиться всего 43 раза.

Коэффициенты матча Майнц — Бавария 1 5.70 X 4.70 2 1.50 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Майнц» просто таки провалился. На выезде команда разгромно уступила «Вольфсбургу» (5:0).

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В этом поединке «Майнц» не досчитается хавбека Джэ Сон Ли. Кореец угодил в клубный лазарет.

«Бавария»

Мюнхенцы в прошлом туре официально оформили десятое к ряду чемпионство. Впрочем, это было лишь делом времени, ведь команда Юлиана Нагельсмана была явно сильнее всех в лиге.

Теперь целью «Баварии» вполне может стать покорение рубежа в 100 забитых мячей. Пока у команды 92 гола, а играть осталось три тура.

Да и как не ставить таких целей, если в составе блистает Роберт Левандовски. Поляк уже наколотил 33 мяча, и это только в матчах Бундеслиги!

В предыдущем туре «Бавария» показательно обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1). Вышло очень символично, хоть Левандовски отличился лишь одним голом.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.56, на ничью за 4.92, а на «Майнц» — за 5.80.

«Майнц» уже попросту доигрывает чемпионат.

«Бавария» наверняка изыщет мотивацию на оставшиеся матчи .

«Бавария» мотивирована покорить рубеж в сто набранных очков. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.5 с коэффициентом 2.35.