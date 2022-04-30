«Майнц»
«Майнц» в Бундеслиге уже ни за что не сражается. Сейчас команда занимает индифферентное 10 место в таблице.
Команда имеет серьезные проблемы с атакой. В 31 матче игрокам «Майнца» удалось отличиться всего 43 раза.
Коэффициенты матча Майнц — Бавария
В предыдущем туре чемпионата «Майнц» просто таки провалился. На выезде команда разгромно уступила «Вольфсбургу» (5:0).
В этом поединке «Майнц» не досчитается хавбека Джэ Сон Ли. Кореец угодил в клубный лазарет.
«Бавария»
Мюнхенцы в прошлом туре официально оформили десятое к ряду чемпионство. Впрочем, это было лишь делом времени, ведь команда Юлиана Нагельсмана была явно сильнее всех в лиге.
Теперь целью «Баварии» вполне может стать покорение рубежа в 100 забитых мячей. Пока у команды 92 гола, а играть осталось три тура.
Да и как не ставить таких целей, если в составе блистает Роберт Левандовски. Поляк уже наколотил 33 мяча, и это только в матчах Бундеслиги!
В предыдущем туре «Бавария» показательно обыграла дортмундскую «Боруссию» (3:1). Вышло очень символично, хоть Левандовски отличился лишь одним голом.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.56, на ничью за 4.92, а на «Майнц» — за 5.80.
«Майнц» уже попросту доигрывает чемпионат.
«Бавария»
«Бавария» мотивирована покорить рубеж в сто набранных очков. Наши прогноз и ставка — Фора «Баварии» -1.5 с коэффициентом 2.35.