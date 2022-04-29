«Арарат-Армения»
«Арарат-Армения» пока отстает от лидера чемпионата на два очка. Так что очный поединок с «Пюником» — прекрасный шанс возглавить турнирную таблицу.
У ереванцев лучшая оборона в лиге. В 26 матчах команда пропустила всего 17 мячей, да и атака (49 голов) также блистает.
Минувший тур команда также может записать себе в актив. «Арарат-Армения» на выезде добыл минимальную победу над ВКМА.
Матчи с «Пюником» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков команды по два раза обменялись победами.
«Пюник»
«Пюник» выиграл пять своих последних поединков. Правда, четыре из них выиграны с разницей в один мяч.
«Пюник» находится на 1 месте в чемпионате, и выезд в гости к прямому конкуренту рассматривается как лобовой. Да и показатели у команды чуть скромнее.
Ивуариец Серж Дебле настрелял уже 7 мячей в составе «Пюника». При этом, форвард в первой части сезона забил еще 14 за «Арарат».
Неплохо смотрится и забивший 14 голов Фирмино. В его активе 14 забитых мячей в чемпионате Армении.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армения» за 2.67, на ничью за 2.80, а на «Пюник» — за 2.86.
«Арарат-Армения» будет максимально активно атаковать.
«Пюник»
«Пюник» в последних матчах выглядит очень убедительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Пюника» с коэффициентом 2.86.