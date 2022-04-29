«Арарат-Армения» сыграет на своем поле с «Пюником» в рамках 30-го тура чемпионата Армении. Матч пройдет 29 апреля, начало — в 19:00 мск. «Арарат-Армения» — «Пюник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арарат-Армения»

«Арарат-Армения» пока отстает от лидера чемпионата на два очка. Так что очный поединок с «Пюником» — прекрасный шанс возглавить турнирную таблицу.

У ереванцев лучшая оборона в лиге. В 26 матчах команда пропустила всего 17 мячей, да и атака (49 голов) также блистает.

Минувший тур команда также может записать себе в актив. «Арарат-Армения» на выезде добыл минимальную победу над ВКМА.

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Матчи с «Пюником» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков команды по два раза обменялись победами.

«Пюник»

«Пюник» выиграл пять своих последних поединков. Правда, четыре из них выиграны с разницей в один мяч.

«Пюник» находится на 1 месте в чемпионате, и выезд в гости к прямому конкуренту рассматривается как лобовой. Да и показатели у команды чуть скромнее.

Ивуариец Серж Дебле настрелял уже 7 мячей в составе «Пюника». При этом, форвард в первой части сезона забил еще 14 за «Арарат».

Неплохо смотрится и забивший 14 голов Фирмино. В его активе 14 забитых мячей в чемпионате Армении.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Арарат-Армения» за 2.67, на ничью за 2.80, а на «Пюник» — за 2.86.

«Арарат-Армения» будет максимально активно атаковать.

«Пюник» постарается удержать лидерство .

«Пюник» в последних матчах выглядит очень убедительно. Наши прогноз и ставка — Победа «Пюника» с коэффициентом 2.86.