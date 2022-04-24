«Герта» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:30 мск. «Герта» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Герта»

«Герта» борется за выживание в Бундеслиге. Сейчас берлинцам удалось подняться на 15 место.

Команда имеет серьезные проблемы с надежностью собственных тылов. В 30 матчах «Старая дама» пропустила уже 66 раз.

Коэффициенты матча Герта — Штутгарт 1 3.05 X 3.30 2 2.35 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Герта» добыла важнейшие три очка. На выезде команда минимально одолела «Аугсбург».

Все прогнозы на Бундеслигу

Увы, не всегда может помочь команде ее лидер Стеван Йоветич. Вот и на сей раз черногорец оказался в клубном лазарете.

«Штутгарт»

Эта команда также борется за выживание в элите немецкого футбола. За 4 тура до окончания сезона «Штутгарт» пребывает на 16 месте, отставая от полностью спасительного пятнадцатого на один пункт.

Вообще, «Штутгарт» атакует не так уж слабо. Все-таки 36 забитых мячей в 30 матчах — не самый скромный показатель, как для одного из аутсайдеров.

В предыдущем туре «Штутгарт» добыл лишь один балл. На выезде швабы не сумели одолеть «Майнц» (0:0).

В двух последних своих поединках команда не забивала. Так что на сей раз швабы наверняка активно пойдут вперед с первых минут встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Герту» — за 3.10.

«Герта» слишком часто пропускает в свои ворота.

«Штутгарт» довольно успешно играет с берлинцами .

«Штутгарт» мотивирован выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.30.