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    Швабы огорчат «Старую даму»

    «Герта» — «Штутгарт». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Бундеслига, 24 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Герта» — «Штутгарт»
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    Орель Мангаля
    «Герта» сыграет на своем поле со «Штутгартом» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:30 мск. «Герта» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Апреля 2022 года
    Герта
  • Берлин
    •  Герта 18:30 Штутгарт Штутгарт
  • Штутгарт
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    «Герта»

    «Герта» борется за выживание в Бундеслиге. Сейчас берлинцам удалось подняться на 15 место.

    Команда имеет серьезные проблемы с надежностью собственных тылов. В 30 матчах «Старая дама» пропустила уже 66 раз.

    Коэффициенты матча Герта — Штутгарт

  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.35
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Герта» добыла важнейшие три очка. На выезде команда минимально одолела «Аугсбург».

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    Увы, не всегда может помочь команде ее лидер Стеван Йоветич. Вот и на сей раз черногорец оказался в клубном лазарете.

    «Штутгарт»

    Эта команда также борется за выживание в элите немецкого футбола. За 4 тура до окончания сезона «Штутгарт» пребывает на 16 месте, отставая от полностью спасительного пятнадцатого на один пункт.

    Вообще, «Штутгарт» атакует не так уж слабо. Все-таки 36 забитых мячей в 30 матчах — не самый скромный показатель, как для одного из аутсайдеров.

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    • В предыдущем туре «Штутгарт» добыл лишь один балл. На выезде швабы не сумели одолеть «Майнц» (0:0).

    В двух последних своих поединках команда не забивала. Так что на сей раз швабы наверняка активно пойдут вперед с первых минут встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Штутгарт» за 2.30, на ничью за 3.30, а на «Герту» — за 3.10.

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    «Герта» слишком часто пропускает в свои ворота.

    «Штутгарт» довольно успешно играет с берлинцами.

    «Штутгарт» мотивирован выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Штутгарта» с коэффициентом 2.30.

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    «Герта» — «Штутгарт»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 24.04.2022. Прогнозы на футбол. Швабы огорчат «Старую даму»
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