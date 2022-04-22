В пятницу, 22 апреля, в стартовом поединке 31-го тура первой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле сыграет против «Майнца». Начало встречи намечено на 21:30 по мск. «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вольфсбург»

За четыре тура до финиша чемпионата «Вольфсбург» с 34 набранными очками идет на 13-й строке в турнирной таблице, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.

«Волки» слабо проводят вторую часть первенства, выиграв всего лишь четыре игры из 13 проведенных при еще двух мировых результатах и аж семи поражениях.

Коэффициенты матча Вольфсбург — Майнц 1 2.50 X 3.20 2 2.95 Ставка

В своих же последних поединках Бундеслиги «зелено-белые» раз выиграли, одолев в позапрошлом туре дома 4:0 «Арминию», и четыре игры проиграли. Одно из фиаско было на прошлых выходных от «Боруссии» в Дортмунде — 1:6.

Календарь и таблица Бундеслиги

За последние шесть встреч на своем поле «Вольфсбург» смог победить в половине из них. Еще два поединка он проиграл и одну встречу завершил мировым исходом.

«Майнц»

«Майнц» с 39 зачетными пунктами находится на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. От еврокубковой зоны он отстает на восемь баллов, которые почти невозможно отыграть.

«Карнавальщики» также не особо удачно проводят матчи второго круга, победив только четыре раза за 13 игр. Последняя виктория случилась с ними более месяца тому назад, когда они дома разгромили 4:0 «Арминию».

Еще в этот период они четыре игры свели вничью и пять раз проиграли. К данной встрече команда походит с 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды проиграла и дважды сыграла вничью. Одна из мировых состоялась в прошлом туре дома со «Штутгартом» 0:0.

Сейчас у «Майнца» 10-матчевая безвыигрышная выездная серия, в которой он дважды расписывал мировые и потерпел аж восемь фиаско.

«Майнц» выиграл у «Вольфсбурга» в последних двух очных поединках, а перед этим четыре раза подряд сильнее были «волки».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.60.

На викторию «Майнца» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.26.

В данном противостоянии прогнозируем викторию «Вольфсбурга», который еще не обезопасил себя от вылета. Плюс к этому стоит выделить очень слабое выступление «Майнца» вне родных стен.