ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Волки» обезопасят себя от вылета

    «Вольфсбург» — «Майнц». Прогноз, ставка (к. 2.60) на футбол, чемпионат Германии, 22 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Вольфсбург Прогнозы на Майнц Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Вольфсбург» — «Майнц»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Вольфсбург»
    В пятницу, 22 апреля, в стартовом поединке 31-го тура первой Бундеслиги «Вольфсбург» на своем поле сыграет против «Майнца». Начало встречи намечено на 21:30 по мск. «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Апреля 2022 года
    Вольфсбург
  • Вольфсбург
    •  Вольфсбург 21:30 Майнц Майнц
  • Майнц
    •

    «Вольфсбург»

    За четыре тура до финиша чемпионата «Вольфсбург» с 34 набранными очками идет на 13-й строке в турнирной таблице, оторвавшись на шесть баллов от опасной зоны.

    «Волки» слабо проводят вторую часть первенства, выиграв всего лишь четыре игры из 13 проведенных при еще двух мировых результатах и аж семи поражениях.

    Коэффициенты матча Вольфсбург — Майнц

  • 1
  • 2.50
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка
    •

    В своих же последних поединках Бундеслиги «зелено-белые» раз выиграли, одолев в позапрошлом туре дома 4:0 «Арминию», и четыре игры проиграли. Одно из фиаско было на прошлых выходных от «Боруссии» в Дортмунде — 1:6.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    За последние шесть встреч на своем поле «Вольфсбург» смог победить в половине из них. Еще два поединка он проиграл и одну встречу завершил мировым исходом.

    «Майнц»

    «Майнц» с 39 зачетными пунктами находится на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. От еврокубковой зоны он отстает на восемь баллов, которые почти невозможно отыграть.

    «Карнавальщики» также не особо удачно проводят матчи второго круга, победив только четыре раза за 13 игр. Последняя виктория случилась с ними более месяца тому назад, когда они дома разгромили 4:0 «Арминию».

  • Бундеслига: Итоги 30-го тура. Развязка близко
  • Расклады в чемпионате Германии за 4 тура до финиша
  • 18/04/2022

    • Еще в этот период они четыре игры свели вничью и пять раз проиграли. К данной встрече команда походит с 4-матчевой безвыигрышной серией, где дважды проиграла и дважды сыграла вничью. Одна из мировых состоялась в прошлом туре дома со «Штутгартом» 0:0.

    Сейчас у «Майнца» 10-матчевая безвыигрышная выездная серия, в которой он дважды расписывал мировые и потерпел аж восемь фиаско.

    «Майнц» выиграл у «Вольфсбурга» в последних двух очных поединках, а перед этим четыре раза подряд сильнее были «волки».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вольфсбурга» предлагают — 2.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    На викторию «Майнца» дают — 2.98, ничья оценена — в 3.26.

    В данном противостоянии прогнозируем викторию «Вольфсбурга», который еще не обезопасил себя от вылета. Плюс к этому стоит выделить очень слабое выступление «Майнца» вне родных стен.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.38
  • Прогноз на матч Отте — Карацев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Жабер — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лехечка — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Эспаньол — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Вернаму — Мальме
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.55
  • Прогноз на матч Леванте — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.38
  • Прогноз на матч Кадис — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Бернли — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.57
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  3.54
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вольфсбург» — «Майнц»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 22.04.2022. Прогнозы на футбол. «Волки» обезопасят себя от вылета
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры