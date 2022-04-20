«Труа» на свое территории сыграет против «Клермона» в 33-м туре французской Лиги 1. Поединок состоится 20 апреля и начнется в 20:00 по мск. «Труа» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Труа»

«Труа» с 33 очками за шесть туров до финиша французской Лиги 1 идет на 15-м месте, оторвавшись от опасной зоны на пять очков, так что спокойно себе чувствовать не может.

В прошлом туре первенстве, который прошел на выходных, «синие» на своем поле сыграли вничью 1:1 дома со «Страсбургом», а ранее они проиграли на выезде «Монако» со счетом 1:2.

Коэффициенты матча Труа — Клермон 1 2.30 X 3.30 2 3.20 Ставка

Стоит отметить, что данное фиаско стало для коллектива единственным за семь последних поединков в чемпионате. Еще в этот период он по три раза побеждал и играл вничью.

Календарь и таблица Лиги 1

На своей территории «Труа» не проигрывает в пяти последних поединках, дважды победив и три раза сыграв вничью, пропустив за все это время только два гола.

«Клермон»

Перед стартом данного тура «Клермон» разместился на 18-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своей копилке 29 очков. Прямой вылет он опережает на три пункта, а от безопасной строки отстает на балл.

В своем последнем проведенном поединке «всадники» расписали гостевую мировую с «Метцем», сыграв 1:1. Перед этим они потерпели пять подряд поражений, а не побеждают уже семь кряду поединков.

Последний раз новичок элиты смог добыть три очка еще во второй половине февраля, обыграв тогда неожиданно на выезде «Марсель» со счетом 2:0.

Отметим, за весь чемпионат «Клермону» удалось набрать на выезде 15 очков, что на одно больше, чем дома. За последние три гостевые игры у него два фиаско и одна мировая.

В первом круге «Клермон» выиграл у «Труа» со счетом 2:0, а в прошлом сезоне в рамках Лиги 2 они обменялись домашними победами.

Прогноз и ставка на «Труа» — «Клермон»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Труа» предлагают — 2.37.

На викторию «Клермона» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.40.

«Труа» к данной игре подходит более в лучших кондициях, чем «Клермон». Поэтому в данном противостоянии прогнозируем выигрыш принимающей стороны.