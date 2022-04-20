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    «Ньюкасл» дома неплох

    «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас». Прогноз (к. 2.36), ставки на футбол, АПЛ, 20 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»
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    Бруно Гимарайнш
    20 апреля на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Кристал Пэлас» в рамках матча 30 тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 20 Апреля 2022 года
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    «Ньюкасл»

    «Сороки» находятся на 14 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. За прошедшие 32 тура коллектив Эдди Хау набрал 37 очков. В последних двух турах АПЛ он добыл две победы.

    Для «Ньюкасла» это будет третья домашняя игра подряд. Ранее он победил дома «Вувлерхэмптон» (1:0) и «Лестер» (2:1).

    Коэффициенты матча Ньюкасл — Кристал Пэлас

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.25
  • Ставка
    •

    Если посмотреть дальше, то можно увидеть 5-матчевую победную серию на своем поле при всего трех пропущенных голах.

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    Не сыграют Каллум Уилсон, Киран Триппьер и Айзек Хэйден. Под вопросом Райан Фрэйзер.

    «Кристал Пэлас»

    У «орлов» почти такая турнирная ситуация, только они находятся на строчку выше оппонентов. При этом по очкам паритет.

    В прошлом туре прервалась беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» в АПЛ, которая насчитывала 5 поединков. С учетом Кубка Англии «стекольщики» не проигрывали 7 матчей.

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    • Серия прервалась после поражения от «Лестера» (1:2). После этого лондонцы провели матч в полуфинале Кубка Англии, где проиграли «Челси» 0:2.

    В лазарете полузащитник Уильям Хьюз и защитник Натан Фергюсон.

    Прогноз и ставка

    Котировки от букмекеров такие: 2.36 на победу «Ньюкасла» и 3.20 на победу «Кристал Пэлас». Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 3.30.

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    Эту будет встреча двух неплохих середняков. Но здесь надо взять во внимание хорошую домашнюю серию «Ньюкасла», под каток которого попали «Астон Вилла», «Брайтон», «Лестер» и «Вулверхэмптон» — крепкие орешки АПЛ.

    В таком случае есть повод рискнуть и поставить на победу «сорок». Они находятся в неплохой форме сейчас.

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    «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка (2.36), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ньюкасл» дома неплох
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