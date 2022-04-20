20 апреля на «Сент-Джеймс Парк» «Ньюкасл» примет «Кристал Пэлас» в рамках матча 30 тура чемпионата Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Ньюкасл» — «Кристал Пэлас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Сороки» находятся на 14 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. За прошедшие 32 тура коллектив Эдди Хау набрал 37 очков. В последних двух турах АПЛ он добыл две победы.

Для «Ньюкасла» это будет третья домашняя игра подряд. Ранее он победил дома «Вувлерхэмптон» (1:0) и «Лестер» (2:1).

Коэффициенты матча Ньюкасл — Кристал Пэлас 1 2.30 X 3.20 2 3.25 Ставка

Если посмотреть дальше, то можно увидеть 5-матчевую победную серию на своем поле при всего трех пропущенных голах.

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Не сыграют Каллум Уилсон, Киран Триппьер и Айзек Хэйден. Под вопросом Райан Фрэйзер.

«Кристал Пэлас»

У «орлов» почти такая турнирная ситуация, только они находятся на строчку выше оппонентов. При этом по очкам паритет.

В прошлом туре прервалась беспроигрышная серия «Кристал Пэлас» в АПЛ, которая насчитывала 5 поединков. С учетом Кубка Англии «стекольщики» не проигрывали 7 матчей.

Серия прервалась после поражения от «Лестера» (1:2). После этого лондонцы провели матч в полуфинале Кубка Англии, где проиграли «Челси» 0:2.

В лазарете полузащитник Уильям Хьюз и защитник Натан Фергюсон.

Прогноз и ставка

Котировки от букмекеров такие: 2.36 на победу «Ньюкасла» и 3.20 на победу «Кристал Пэлас». Ничья будет рассчитываться по коэффициенту 3.30.

Эту будет встреча двух неплохих середняков. Но здесь надо взять во внимание хорошую домашнюю серию «Ньюкасла», под каток которого попали «Астон Вилла», «Брайтон», «Лестер» и «Вулверхэмптон» — крепкие орешки АПЛ.

В таком случае есть повод рискнуть и поставить на победу «сорок». Они находятся в неплохой форме сейчас.