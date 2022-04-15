ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Матч «Милана» снова завершится со счетом 0:0?

    «Милан» — «Дженоа». Прогноз (к. 1.97) и ставки на футбол, чемпионат Италии, 15 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Милан Прогнозы на Дженоа Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Дженоа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    В шести предыдущих матчах «Милан» забил всего лишь четыре мяча
    «Милан» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 15 Апреля 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:00 Дженоа Дженоа
  • Генуя
    •

    «Милан»

    «Милан» занимает первое место в таблице Серии А после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 68 очков. Отрыв от «Интера» составляет два очка, но проблема в том, что у конкурента есть еще игра в запасе. Кроме того, совсем рядом находится «Наполи».

    Преимущество «Милана» могло быть куда более существенным, если бы не потери в недавних в матчах.

    Коэффициенты матча Милан — Дженоа

  • 1
  • 1.33
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 11.00
  • Ставка
    •

    В начале месяца команда Стефано Пиоли сыграли вничью с «Болоньей» — всего лишь 0:0 на «Сан Сиро».

    Все прогнозы на Серию А

    А в минувшее воскресенье «Милан» не смог выиграть у «Торино» — снова 0:0. Если раньше главной проблемой «россонери» была оборона, то сейчас у команды совершенно не клеится игра в атаке.

    В шести предыдущих матчах «Милан» забил всего лишь четыре мяча (а пропустил — один).

    «Дженоа»

    «Дженоа» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в 32-х турах всего лишь 22 очка.

    «Дженоа» начала апреля с двух поражений — от «Вероны» и «Лацио». В игре с римлянами генуэзский клуб пропустил четыре мяча.

  • «Интер» остался в гонке за титул, «Ювентус» сошел
  • Реакция прессы на матч «Ювентус» — «Интер»
  • 04/04/2022

    • Примечательно, что в десяти предыдущих матчах команда Александра Блессина одержала одну победу и семь раз сыграла вничью.

    «Дженоа» в текущем чемпионате выиграла всего лишь один матч на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Дженоа» — за 9.80.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Дженоа» с приходом нового тренера стала заметно лучше действовать в защите (недавнее поражение от «Лацио» действительно исключением), но при этом игра в атаке остается все такой же беззубой.

    «Милан», несмотря на позицию в таблице, тоже далеко не всегда радует игрой. Скорее всего, «россонери» кое-как затолкают один гол, благодаря чему наберут важнейшие три очка.

    Результативной игры в данном случае не приходится ждать.

    Ставка — победа «Милана» + тотал матча меньше 3,5 за 1.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Давидович-Фокина — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Димитров — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Синнер — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Борнмут — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.78
  • Прогноз на матч Карабах — Шамахы
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.47
  • Экспресс дня 15 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд Таун — Куинз Парк Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Специя — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Ренн — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Дерби — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.67
  • Прогноз на матч Флорида — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Кливленд — Атланта
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милан» — «Дженоа»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 15.04.2022. Прогнозы на футбол. Матч «Милана» снова завершится со счетом 0:0?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры