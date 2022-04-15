«Милан» сыграет на своем поле против «Дженоа» в рамках 33-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 15 апреля, начало — в 22:00 мск. «Милан» — «Дженоа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» занимает первое место в таблице Серии А после 32-х сыгранных матчей, в которых набрал 68 очков. Отрыв от «Интера» составляет два очка, но проблема в том, что у конкурента есть еще игра в запасе. Кроме того, совсем рядом находится «Наполи».

Преимущество «Милана» могло быть куда более существенным, если бы не потери в недавних в матчах.

Коэффициенты матча Милан — Дженоа 1 1.33 X 4.90 2 11.00 Ставка

В начале месяца команда Стефано Пиоли сыграли вничью с «Болоньей» — всего лишь 0:0 на «Сан Сиро».

Все прогнозы на Серию А

А в минувшее воскресенье «Милан» не смог выиграть у «Торино» — снова 0:0. Если раньше главной проблемой «россонери» была оборона, то сейчас у команды совершенно не клеится игра в атаке.

В шести предыдущих матчах «Милан» забил всего лишь четыре мяча (а пропустил — один).

«Дженоа»

«Дженоа» тем временем находится на предпоследней строчке, набрав в 32-х турах всего лишь 22 очка.

«Дженоа» начала апреля с двух поражений — от «Вероны» и «Лацио». В игре с римлянами генуэзский клуб пропустил четыре мяча.

Примечательно, что в десяти предыдущих матчах команда Александра Блессина одержала одну победу и семь раз сыграла вничью.

«Дженоа» в текущем чемпионате выиграла всего лишь один матч на выезде.

Прогноз и ставка

На «Милан» в этом матче можно поставить за 1.35, ничью букмекеры предлагают за 5.10, а победу «Дженоа» — за 9.80.

«Дженоа» с приходом нового тренера стала заметно лучше действовать в защите (недавнее поражение от «Лацио» действительно исключением), но при этом игра в атаке остается все такой же беззубой.

«Милан», несмотря на позицию в таблице, тоже далеко не всегда радует игрой. Скорее всего, «россонери» кое-как затолкают один гол, благодаря чему наберут важнейшие три очка.

Результативной игры в данном случае не приходится ждать.

Ставка — победа «Милана» + тотал матча меньше 3,5 за 1.97.