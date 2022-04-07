«РБ Лейпциг»
«РБ Лейпциг» без борьбы вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Причем «быки» не проигрывают уже больше двух месяцев.
В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» сумел добыть три очка. На выезде была разгромлена дортмундская «Боруссия» (1:4).
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аталанта
А вот в кадровом плане у команды имеются трудности. В отчетной встрече не сыграют травмированные Юссуф Поульсен и Амаду Хайдара.
Наверняка немцы в этой встрече будут активно атаковать. Собственно, свое умение это делать они продемонстрировали в предыдущем своем поединке.
«Аталанта»
«Аталанта» в родном чемпионате выступает неровно. Ни о какой чемпионской гонке и речи быть не может!
В 30 матчах Серии А «Аталанта» пропустила уже 34 мяча. А вот с атакой у бергамаски традиционно все хорошо — 52 забитых мяча.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Аталанта» вновь удручила результатом. Команда дома уступила «Наполи» (1:3).
В этом поединке итальянцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. Да и в кадровом аспекте у них относительный штиль.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.89, на ничью за 3.82, а на «Аталанту» — за 4.44.
«РБ Лейпциг» в последних матчах выглядит монолитно.
Бергамаски
«Аталанта» мотивирована реабилитироваться за свои неудачи в чемпионате. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Аталанты» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.