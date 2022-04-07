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    «Аталанта» приструнит «быков»

    «РБ Лейпциг» — «Аталанта». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги Европы 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Аталанта»
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    Берат Джимсити
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:45 мск. «РБ Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/4 финала 07 Апреля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 19:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «РБ Лейпциг»

    «РБ Лейпциг» без борьбы вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Причем «быки» не проигрывают уже больше двух месяцев.

    В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» сумел добыть три очка. На выезде была разгромлена дортмундская «Боруссия» (1:4).

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аталанта

  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.40
  • Ставка
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    А вот в кадровом плане у команды имеются трудности. В отчетной встрече не сыграют травмированные Юссуф Поульсен и Амаду Хайдара.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Наверняка немцы в этой встрече будут активно атаковать. Собственно, свое умение это делать они продемонстрировали в предыдущем своем поединке.

    «Аталанта»

    «Аталанта» в родном чемпионате выступает неровно. Ни о какой чемпионской гонке и речи быть не может!

    В 30 матчах Серии А «Аталанта» пропустила уже 34 мяча. А вот с атакой у бергамаски традиционно все хорошо — 52 забитых мяча.

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  • Вчера

    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Аталанта» вновь удручила результатом. Команда дома уступила «Наполи» (1:3).

    В этом поединке итальянцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. Да и в кадровом аспекте у них относительный штиль.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.89, на ничью за 3.82, а на «Аталанту» — за 4.44.

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    «РБ Лейпциг» в последних матчах выглядит монолитно.

    Бергамаски традиционно сильны мощной атакующей линией.

    «Аталанта» мотивирована реабилитироваться за свои неудачи в чемпионате. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Аталанты» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «РБ Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на футбол. «Аталанта» приструнит «быков»
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