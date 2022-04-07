«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Аталантой» в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Матч пройдет 7 апреля, начало — в 19:45 мск. «РБ Лейпциг» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

«РБ Лейпциг» без борьбы вышел в четвертьфинал Лиги Европы. Причем «быки» не проигрывают уже больше двух месяцев.

В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» сумел добыть три очка. На выезде была разгромлена дортмундская «Боруссия» (1:4).

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Аталанта 1 1.75 X 3.90 2 4.40 Ставка

А вот в кадровом плане у команды имеются трудности. В отчетной встрече не сыграют травмированные Юссуф Поульсен и Амаду Хайдара.

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Наверняка немцы в этой встрече будут активно атаковать. Собственно, свое умение это делать они продемонстрировали в предыдущем своем поединке.

«Аталанта»

«Аталанта» в родном чемпионате выступает неровно. Ни о какой чемпионской гонке и речи быть не может!

В 30 матчах Серии А «Аталанта» пропустила уже 34 мяча. А вот с атакой у бергамаски традиционно все хорошо — 52 забитых мяча.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Аталанта» вновь удручила результатом. Команда дома уступила «Наполи» (1:3).

В этом поединке итальянцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. Да и в кадровом аспекте у них относительный штиль.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.89, на ничью за 3.82, а на «Аталанту» — за 4.44.

«РБ Лейпциг» в последних матчах выглядит монолитно.

Бергамаски традиционно сильны мощной атакующей линией .

«Аталанта» мотивирована реабилитироваться за свои неудачи в чемпионате. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Аталанты» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.