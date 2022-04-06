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    «Челси» — «Реал». Дерзкая ставка за 5.00, прогноз на матч Лиги чемпионов 6 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Реал»
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    Тимо Вернер
    «Челси» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 06 Апреля 2022 года
    Челси
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    «Челси»

    «Челси» в предыдущем раунде уверенно прошел «Лилль». Причем лондонцы победили в обоих матчах (2:0, 2:1).

    Зато в предыдущем матче своего чемпионата «Челси» полностью разочаровал. Домашнее поражение от «Брентфорда» (1:4) сродни катастрофе.

    Коэффициенты матча Челси — Реал Мадрид

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.70
  • Ставка
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    У команды Томаса Тухеля сейчас сложнейший период. Хотя в кадровом аспекте ситуация у лондонцев выглядит почти идеальной.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    До последнего конфуза в АПЛ команда Тухеля имела победную серию из шести матчей. Правда, до того «аристократы» проиграли в финале Кубка английской лиги.

    «Реал» Мадрид

    «Реал» Мадрид в своем чемпионате выступает привычно мощно. Вряд ли что-то помешает команде Карло Анчелотти выиграть Примеру.

    Отрыв от ближайшего конкурента выглядит неотыгрываемым. Гандикап в 12 очков за 8 туров преодолеть будет проблематично.

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  • Реакция прессы на матч «Челси» — «Брентфорд»
  • 03/04/2022

    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид добыл очередную победу. На выезде «сливочные» одолели «Сельту» (1:2).

    В этом поединке испанцы сыграют практически в оптимальном составе. Ну, а в атаке привычная ставка будет сделана на Карима Бензема, забившего 24 мяча в Примере и 8 в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Реал» Мадрид — за 3.60.

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    «Челси» едва ли успеет отойти от жестокой оплеухи от «Брентфорда».

    Мадридцы выглядят монолитнее соперника, к тому же сильны в плане реализации.

    Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей высокого уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Челси» — «Реал»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 06.04.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер по-лондонски?
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