«Челси» сыграет на своем поле с «Реалом» Мадрид в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 6 апреля, начало — в 22:00 мск. «Челси» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» в предыдущем раунде уверенно прошел «Лилль». Причем лондонцы победили в обоих матчах (2:0, 2:1).

Зато в предыдущем матче своего чемпионата «Челси» полностью разочаровал. Домашнее поражение от «Брентфорда» (1:4) сродни катастрофе.

Коэффициенты матча Челси — Реал Мадрид 1 2.13 X 3.20 2 3.70 Ставка

У команды Томаса Тухеля сейчас сложнейший период. Хотя в кадровом аспекте ситуация у лондонцев выглядит почти идеальной.

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До последнего конфуза в АПЛ команда Тухеля имела победную серию из шести матчей. Правда, до того «аристократы» проиграли в финале Кубка английской лиги.

«Реал» Мадрид

«Реал» Мадрид в своем чемпионате выступает привычно мощно. Вряд ли что-то помешает команде Карло Анчелотти выиграть Примеру.

Отрыв от ближайшего конкурента выглядит неотыгрываемым. Гандикап в 12 очков за 8 туров преодолеть будет проблематично.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Реал» Мадрид добыл очередную победу. На выезде «сливочные» одолели «Сельту» (1:2).

В этом поединке испанцы сыграют практически в оптимальном составе. Ну, а в атаке привычная ставка будет сделана на Карима Бензема, забившего 24 мяча в Примере и 8 в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Челси» за 2.10, на ничью за 3.40, а на «Реал» Мадрид — за 3.60.

«Челси» едва ли успеет отойти от жестокой оплеухи от «Брентфорда».

Мадридцы выглядят монолитнее соперника, к тому же сильны в плане реализации .

Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей высокого уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.