ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Порту» одержит уверенную победу?

    «Порту» — «Санта-Клара». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 4 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Порту
    Прогноз и ставки на «Порту» — «Санта-Клара»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Порту»
    В матче 28 тура чемпионата Португалии «Порту» примет «Санту-Клару» на стадионе «Драгау». Поединок состоится 4 апреля в 22:15 мск. «Порту» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 04 Апреля 2022 года
    Порту
  • Порту
    •  Порту 22:15 Санта-Клара Санта-Клара
  • Понта-Делгада
    •

    «Порту»

    «Драконы» все ближе к чемпионскому титулу и на данный момент у них 73 очка. В борьбе за первое место «Порту» опережает «Спортинг» с отрывом в 6 пунктов.

    К 27 туру хозяева по-прежнему остаются без поражений. У них 23 победы и 4 ничьи. Сейчас команда Сержиу Консейсау идет на серии из трех побед.

    Коэффициенты матча Порту — Санта-Клара

  • 1
  • 1.25
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 13.00
  • Ставка
    •

    В последних турах «синие» обыграли «Пасуш де Феррейра» (4:2), «Боавишту» (1:0) и «Тонделу» (4:0).

    Все прогнозы на футбол

    Также напомним, что «Порту» не смог пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч 1:2.

    «Санта Клара»

    У гостей 31 очко на счету. Они занимают 10 место в таблице и не проигрывают 5 туров подряд.

    При этом в 4 из 5 поединков «Санта Клара» играла вничью. По количеству (10) мировых в этом сезоне команда занимает лидирующие позиции. Больше только у «Витории» и «Визелы».

  • ЧМ-2022: анализ каждой группы
  • Выводы после жеребьевки
  • Сегодня

    • 6 марта «Санта Клара» обыграла «Визелу» (3:1). Далее было две нулевые ничьи подряд с«Фамаликаном» и «Белененсешем».

    В шести выездных поединках у гостей только одна победа.

    Прогноз и ставка

    «Порту» — безоговорочный фаворит поединка, победу которого букмекеры дают за 1.26. На победу «Санта Клары» котировка составляет 11.00. Ничья оценивается котировкой 5.80.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    На сенсацию рассчитывать вряд ли стоит. Судя по всему, сопернику «Порту» ничего не светит и можно смело думать об уверенной победе хозяев.

    «Порту» имеет второй показатель забитых голов в турнире. Рекомендуем поставить на двойной исход с победой «драконов» и тоталом больше 2.5 за 1.73.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Мактаарал — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетик — Эльче
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Аталанта — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Удинезе — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Клермон — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Метц — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Монпелье — Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Труа — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Нефтчи — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.22
  • Прогноз на матч ЦСКА — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Аугсбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.06
  • Прогноз на матч Бирмингем Сити — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Порту» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на футбол. «Порту» одержит уверенную победу?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры