В матче 28 тура чемпионата Португалии «Порту» примет «Санту-Клару» на стадионе «Драгау». Поединок состоится 4 апреля в 22:15 мск. «Порту» — «Санта-Клара»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Порту»

«Драконы» все ближе к чемпионскому титулу и на данный момент у них 73 очка. В борьбе за первое место «Порту» опережает «Спортинг» с отрывом в 6 пунктов.

К 27 туру хозяева по-прежнему остаются без поражений. У них 23 победы и 4 ничьи. Сейчас команда Сержиу Консейсау идет на серии из трех побед.

В последних турах «синие» обыграли «Пасуш де Феррейра» (4:2), «Боавишту» (1:0) и «Тонделу» (4:0).

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Также напомним, что «Порту» не смог пройти «Лион» в 1/8 финала Лиги Европы, уступив по сумме двух встреч 1:2.

«Санта Клара»

У гостей 31 очко на счету. Они занимают 10 место в таблице и не проигрывают 5 туров подряд.

При этом в 4 из 5 поединков «Санта Клара» играла вничью. По количеству (10) мировых в этом сезоне команда занимает лидирующие позиции. Больше только у «Витории» и «Визелы».

6 марта «Санта Клара» обыграла «Визелу» (3:1). Далее было две нулевые ничьи подряд с«Фамаликаном» и «Белененсешем».

В шести выездных поединках у гостей только одна победа.

Прогноз и ставка

«Порту» — безоговорочный фаворит поединка, победу которого букмекеры дают за 1.26. На победу «Санта Клары» котировка составляет 11.00. Ничья оценивается котировкой 5.80.

На сенсацию рассчитывать вряд ли стоит. Судя по всему, сопернику «Порту» ничего не светит и можно смело думать об уверенной победе хозяев.

«Порту» имеет второй показатель забитых голов в турнире. Рекомендуем поставить на двойной исход с победой «драконов» и тоталом больше 2.5 за 1.73.