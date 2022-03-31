В ночь на 31 марта в заключительном туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики дома сыграет против национальной команды США. Начало намечено на 04:05 по мск. Коста-Рика — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Коста-Рика

Сборная Коста-Рики с 22 очками находится на четвертом месте. Она уже себе обеспечила участие в плей-офф квалификации, но в то же время еще не потеряла шансы на прямую путевку в финальную часть.

«Лос Тикос» за всю турнирную дистанцию смогли добыть шесть победных результатов, четыре раза они расписывали мировые и три раза уходили с поля поверженными, разница мячей 11:8.

Коллектив неудачно стартовал в данной стадии отбора, но хорошо провел заключительную часть, в шести прошлых своих матчах одержав пять побед, и на выезде разойдясь миром с Мексикой 0:0.

Все прогнозы на ЧМ-2022

В своей же последней проведенной игре Коста-Рика в гостях одолела сборную Сальвадора со счетом 2:1, что стало для нее третьим выигрышем подряд.

США

Сборная США в турнирной таблице идет на второй позиции, набрав 25 очков. Причем она еще может опуститься до четвертой строчки, но для этого нужно крупно проиграть здесь.

Стоит отметить, что «звездно-полосатые» сильно играют на домашнем поле, на котором в данной квалификации потеряли очки только раз, сыграв вничью со сборной Канады 1:1.

А вот в гостях американцы результатами не особо радуют, одержав пока всего одну викторию при трех ничейных исходах и двух поражениях.

В прошлом туре данной компании «янки» в родных стенах разгромили сборную Панамы со счетом 5:1, где хет-трик оформил форвард «Челси» Кристиан Пулишич.

Американцы в первом круге на домашнем поле одолели соперника 2:1, что стало четвертой их победой подряд над Коста-Рикой.

Прогноз и ставка на Коста-Рика — США

В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу США предлагают — 2.20.

На викторию Коста-Рики дают — 3.74, ничья оценена — в 3.14.

Только очень крупная победа позволит Коста-Рике добыть прямой билет в Катар, но учитывая класс ее предстоящего соперника сделать это будет невозможно, а вот забитыми мячами они вполне могут обменяться, так как хозяева смирились со своей участью играть в стыках.