Коста-Рика
Сборная Коста-Рики с 22 очками находится на четвертом месте. Она уже себе обеспечила участие в плей-офф квалификации, но в то же время еще не потеряла шансы на прямую путевку в финальную часть.
«Лос Тикос» за всю турнирную дистанцию смогли добыть шесть победных результатов, четыре раза они расписывали мировые и три раза уходили с поля поверженными, разница мячей 11:8.
Коллектив неудачно стартовал в данной стадии отбора, но хорошо провел заключительную часть, в шести прошлых своих матчах одержав пять побед, и на выезде разойдясь миром с Мексикой 0:0.
В своей же последней проведенной игре Коста-Рика в гостях одолела сборную Сальвадора со счетом 2:1, что стало для нее третьим выигрышем подряд.
США
Сборная США в турнирной таблице идет на второй позиции, набрав 25 очков. Причем она еще может опуститься до четвертой строчки, но для этого нужно крупно проиграть здесь.
Стоит отметить, что «звездно-полосатые» сильно играют на домашнем поле, на котором в данной квалификации потеряли очки только раз, сыграв вничью со сборной Канады 1:1.
А вот в гостях американцы результатами не особо радуют, одержав пока всего одну викторию при трех ничейных исходах и двух поражениях.
В прошлом туре данной компании «янки» в родных стенах разгромили сборную Панамы со счетом 5:1, где хет-трик оформил форвард «Челси» Кристиан Пулишич.
Американцы в первом круге на домашнем поле одолели соперника 2:1, что стало четвертой их победой подряд над Коста-Рикой.
Прогноз и ставка на Коста-Рика — США
В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу США предлагают — 2.20.
На викторию Коста-Рики дают — 3.74, ничья оценена — в 3.14.
Только очень крупная победа позволит Коста-Рике добыть прямой билет в Катар, но учитывая класс ее предстоящего соперника сделать это будет невозможно, а вот забитыми мячами они вполне могут обменяться, так как хозяева смирились со своей участью играть в стыках.