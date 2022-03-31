ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиРеформа Лиги чемпионов: удар по Суперлиге и сенсациям Валерий КарпинУходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта Криштиану Роналду и Бруну ФернандешФернандеш повел команду за собой. Португалия выступит на ЧМ в Катаре
  • 08:51
    • Малкин — рекордсмен НХЛ по количеству голевых передач среди россиян
  • 07:10
    • Определились 27 из 32 участников ЧМ-2022
  • 06:56
    • Сборная Перу победила Парагвай и сыграет в межконтинентальном плей-офф ЧМ-2022
  • 23:48
    • Польша обыграла Швецию и пробилась на ЧМ-2022
  • 03:53
    • Bettery предлагает фрибет 1500 рублей клиентам закрывшихся БК
  • 01:14
    • Сборная Камеруна выбила Алжир и вышла на ЧМ-2022
  • 00:08
    • Сборная Франции разгромила команду ЮАР, у Мбаппе дубль и ассист
    Все новости спорта

    Американцы оформят выход в финальную часть ЧМ

    Коста-Рика — США. Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, ЧМ-2022, 31 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Коста-Рики Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Коста-Рика — США
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сборная США
    В ночь на 31 марта в заключительном туре отбора в зоне КОНКАКАФ сборная Коста-Рики дома сыграет против национальной команды США. Начало намечено на 04:05 по мск. Коста-Рика — США: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Коста-Рика

    Сборная Коста-Рики с 22 очками находится на четвертом месте. Она уже себе обеспечила участие в плей-офф квалификации, но в то же время еще не потеряла шансы на прямую путевку в финальную часть.

    «Лос Тикос» за всю турнирную дистанцию смогли добыть шесть победных результатов, четыре раза они расписывали мировые и три раза уходили с поля поверженными, разница мячей 11:8.

    Коллектив неудачно стартовал в данной стадии отбора, но хорошо провел заключительную часть, в шести прошлых своих матчах одержав пять побед, и на выезде разойдясь миром с Мексикой 0:0.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В своей же последней проведенной игре Коста-Рика в гостях одолела сборную Сальвадора со счетом 2:1, что стало для нее третьим выигрышем подряд.

    США

    Сборная США в турнирной таблице идет на второй позиции, набрав 25 очков. Причем она еще может опуститься до четвертой строчки, но для этого нужно крупно проиграть здесь.

    Стоит отметить, что «звездно-полосатые» сильно играют на домашнем поле, на котором в данной квалификации потеряли очки только раз, сыграв вничью со сборной Канады 1:1.

  • Уходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта
  • Рассказываем все, что известно о возможном исключении России из ФИФА и его последствиях
  • Вчера

    • А вот в гостях американцы результатами не особо радуют, одержав пока всего одну викторию при трех ничейных исходах и двух поражениях.

    В прошлом туре данной компании «янки» в родных стенах разгромили сборную Панамы со счетом 5:1, где хет-трик оформил форвард «Челси» Кристиан Пулишич.

    Американцы в первом круге на домашнем поле одолели соперника 2:1, что стало четвертой их победой подряд над Коста-Рикой.

    Прогноз и ставка на Коста-Рика — США

    В этом поединке букмекеры отдают перевес гостям. На победу США предлагают — 2.20.

    200ИгратьУвеличение депозита в 2,5 разаggbet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    На викторию Коста-Рики дают — 3.74, ничья оценена — в 3.14.

    Только очень крупная победа позволит Коста-Рике добыть прямой билет в Катар, но учитывая класс ее предстоящего соперника сделать это будет невозможно, а вот забитыми мячами они вполне могут обменяться, так как хозяева смирились со своей участью играть в стыках.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.97
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бадоса — Пегула
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.06
  • Экспресс дня 30 марта
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Синнер — Серундоло
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Квитова — Швентек
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ванкувер — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  3.08
  • Экспресс дня 31 марта
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Послезавтра в 19:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Послезавтра в 22:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Коста-Рика — США: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 31.03.2022. Прогнозы на футбол. Американцы оформят выход в финальную часть ЧМ
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры