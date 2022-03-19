«Зиря» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Зиря» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зиря»

«Зиря» на данный момент находится на 2 месте. Вот только отставание от лидера в 8 очков вряд ли назовешь отыгрываемым.

Впрочем, «Зиря» смотрится довольно симпатично. Чего стоит только оборона команды, давшая результативный сбой лишь 16 раз.

Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Зиря» добыла выездной паритет в Габале.

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Против «Карабаха» команда в последние годы играет откровенно безуспешно. Три поражения в пяти матчах при двух ничьих — явный провал.

«Карабах»

«Карабах» вряд ли кто-то или что-то остановит на пути к золотым медалям. Вот и сейчас агдамцы уверенно лидируют.

У команды лучшие показатели в чемпионате Азербайджана. В 18 матчах «Карабах» умудрился забить уже 38 раз.

Минувший тур сложился для команды сложно, но победно. «Карабах» на выезде не оставил шансов «Сабаху» (0:1).

Более того, «Карабах» имеет сверхнадежные тылы. У команды не оборона, а просто какие мощные редуты (10 пропущенных мячей).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.82, на ничью за 3.40, а на «Зирю» — за 3.82.

«Зиря» попытается ухватиться за шанс поучаствовать в чемпионской гонке.

Гости смотрятся мощнее всех в лиге .

Агдамцы выглядят банально сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.97.