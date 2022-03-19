ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фрагмент матчаСенсации не вышло. «Барселона» дожала «Галатасарай» в Стамбуле «Ливерпуль» наступает на пятки «Манчестер Сити»«Ливерпуль» показал, насколько хорош должен быть «Ман Сити» «Лилль» — «Челси»Все решила реализация. «Челси» укротил «догов» во Франции
  • 01:44
    • «Айнтрахт» выбил «Бетис» в 1/8 финала Лиги Европы
  • 01:34
    • Гол Ярмоленко вывел «Вест Хэм» в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:56
    • «Рома» ушла от поражения в матче с «Витессом» и пробилась в четвертьфинал Лиги конференций
  • 22:40
    • «Барселона» обыграла «Галатасарай» и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
  • 00:54
    • «Лион» сыграл вничью с «Порту» и вышел в четвертьфинал ЛЕ
    Все новости спорта

    Атака «Карабаха» покажет свою мощь

    «Зиря» — «Карабах». Прогноз, ставка (к. 2.97) на футбол, чемпионат Азербайджана, 19 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Карабах
    Прогноз и ставки на «Зиря» — «Карабах»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Карабах»
    «Зиря» сыграет на своем поле с «Карабахом» в рамках 20-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 19 марта, начало — в 18:00 мск. «Зиря» — «Карабах»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Азербайджан. Премьер-лига 19 Марта 2022 года
    Зиря
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •  Зиря 18:00 Карабах Карабах
  • Азербайджан. Премьер-лига
    •

    «Зиря»

    «Зиря» на данный момент находится на 2 месте. Вот только отставание от лидера в 8 очков вряд ли назовешь отыгрываемым.

    Впрочем, «Зиря» смотрится довольно симпатично. Чего стоит только оборона команды, давшая результативный сбой лишь 16 раз.

    Минувший тур команда вполне может записать себе в актив. «Зиря» добыла выездной паритет в Габале.

    Все прогнозы на футбол

    Против «Карабаха» команда в последние годы играет откровенно безуспешно. Три поражения в пяти матчах при двух ничьих — явный провал.

    «Карабах»

    «Карабах» вряд ли кто-то или что-то остановит на пути к золотым медалям. Вот и сейчас агдамцы уверенно лидируют.

    У команды лучшие показатели в чемпионате Азербайджана. В 18 матчах «Карабах» умудрился забить уже 38 раз.

  • Сказка продолжается. «Вильярреал» превосходит сам себя
  • «Вильярреал» разгромил «Ювентус» со счетом 3:0
  • Вчера

    • Минувший тур сложился для команды сложно, но победно. «Карабах» на выезде не оставил шансов «Сабаху» (0:1).

    Более того, «Карабах» имеет сверхнадежные тылы. У команды не оборона, а просто какие мощные редуты (10 пропущенных мячей).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Карабах» за 1.82, на ничью за 3.40, а на «Зирю» — за 3.82.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    «Зиря» попытается ухватиться за шанс поучаствовать в чемпионской гонке.

    Гости смотрятся мощнее всех в лиге.

    Агдамцы выглядят банально сильнее соперника. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.97.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.11
  • Прогноз на матч Кешля — Сумгаит
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Минск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нефтчи — Габала
  • Футбол
  • Сегодня в 18:37
    •  2.18
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.98
  • Прогноз на матч Бохум — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Атлетик — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.76
  • Экспресс дня 18 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Труа
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Дженоа — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Виннипег — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 10:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Зиря» — «Карабах»: прогноз, ставка (2.97), статистика, коэффициенты матча 19.03.2022. Прогнозы на футбол. Атака «Карабаха» покажет свою мощь
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры