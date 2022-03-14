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    «Рубин» — «Ростов». Прогноз, ставки (к. 2.01) на футбол, РПЛ, 14 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рубин» — «Ростов»
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    Валерий Карпин
    Встреча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» состоится 14 марта. Матч на «Казань Арене» начнется в 19:00 мск. «Рубин» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 14 Марта 2022 года
    Рубин
  • Казань
    •  Рубин 19:00 Ростов Ростов
  • Ростов-на-Дону
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    «Рубин»

    Весеннюю часть сезона «Рубин» начал выездным поражением от «Зенита» (2:3). Отыгравшись со счета 0:2, казанцы пропустили на последних минутах.

    Затем в матче Кубка России подопечные Леонида Слуцкого дома победили «Ротор» (2:1), а в РПЛ прервали серию из 4-х поражений, справившись с «Ахматом» (2:1).

    После 20 туров РПЛ «Рубин» с 25 очками на 10-м месте. Разница мячей 27-31. Илья Самошников пропустит предстоящий поединок из-за дисквалификации, Михаил Костюков травмирован.

    Календарь и таблица РПЛ

    Отметим, что Сеяд Хакшабанович и Андерс Дрейер приостановили свои контракты и не сыграют в этой встрече.

    «Ростов»

    Накануне матча с «Рубином» на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

    В весенней части сезона ростовчане из-за режима ЧС в регионе провели лишь один матч — с «Сочи» (0:1), продлив свою серию без побед до 5 матчей в РПЛ.

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  • 08/03/2022

    • После 19 матчей «Ростов» с 18 очками на 14-м месте. Разница мячей 30-36, Дмитрий Полоз забил 8 голов.

    Понтус Альмквист, Баштуш, Армин Гигович и Магнус Кнудсен приостановили свои контракты и не сыграют в предстоящем поединке. Деннис Хаджикадунич ушёл в аренду до конца сезона.

    Прогноз и ставка

    На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ростова» — 4.00.

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    В матче первого круга «Ростов» разгромил казанцев их со счётом 5:1. В 5 последних очных встречах «Рубин» трижды проиграл и лишь раз победил.

    «Ростов» не побеждал в 4 последних выездных поединках в Премьер-лиге (2 ничьи, 2 поражения). Прогнозируем, что «Рубин» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.83 и ТБ 2,5 за 1.75.

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    «Рубин» — «Ростов»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 14.03.2022. Прогнозы на футбол. Избежит ли Карпин поражения в первом матче после возвращения?
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