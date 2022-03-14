Встреча 21-го тура РПЛ между «Рубином» и «Ростовом» состоится 14 марта. Матч на «Казань Арене» начнется в 19:00 мск. «Рубин» — «Ростов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рубин»

Весеннюю часть сезона «Рубин» начал выездным поражением от «Зенита» (2:3). Отыгравшись со счета 0:2, казанцы пропустили на последних минутах.

Затем в матче Кубка России подопечные Леонида Слуцкого дома победили «Ротор» (2:1), а в РПЛ прервали серию из 4-х поражений, справившись с «Ахматом» (2:1).

После 20 туров РПЛ «Рубин» с 25 очками на 10-м месте. Разница мячей 27-31. Илья Самошников пропустит предстоящий поединок из-за дисквалификации, Михаил Костюков травмирован.

Календарь и таблица РПЛ

Отметим, что Сеяд Хакшабанович и Андерс Дрейер приостановили свои контракты и не сыграют в этой встрече.

«Ростов»

Накануне матча с «Рубином» на тренерский мостик «Ростова» вернулся Валерий Карпин, который будет совмещать работу в донском клубе и сборной России.

В весенней части сезона ростовчане из-за режима ЧС в регионе провели лишь один матч — с «Сочи» (0:1), продлив свою серию без побед до 5 матчей в РПЛ.

После 19 матчей «Ростов» с 18 очками на 14-м месте. Разница мячей 30-36, Дмитрий Полоз забил 8 голов.

Понтус Альмквист, Баштуш, Армин Гигович и Магнус Кнудсен приостановили свои контракты и не сыграют в предстоящем поединке. Деннис Хаджикадунич ушёл в аренду до конца сезона.

Прогноз и ставка

На победу «Рубина» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ростова» — 4.00.

В матче первого круга «Ростов» разгромил казанцев их со счётом 5:1. В 5 последних очных встречах «Рубин» трижды проиграл и лишь раз победил.

«Ростов» не побеждал в 4 последних выездных поединках в Премьер-лиге (2 ничьи, 2 поражения). Прогнозируем, что «Рубин» не проиграет .