«Торпедо-БелАЗ»
«Торпедо-БелАЗ» минувший чемпионат завершил на 8 месте. Зато в сезоне нынешнем команда жаждет чуть ли не борьбы за медали.
И все ведь вполне может получиться! Жодинцы в первом кубковом матче с БАТЭ смотрелись вполне прилично (1:1).
Очень ко двору пришелся хавбек Евгений Березкин. К слову, два года назад он выступал в составе борисовского клуба.
Наверняка в этом поединке «Торпедо-БелАЗ» постарается сыграть на своих лучших качествах. И наверняка свой момент у ворот соперника хозяева найдут.
БАТЭ
Победа в Суперкубке Белоруссии над солигорцами (1:0) прибавила борисовцам настроения. Вот только на кубковый матч этот задор не повлиял.
Между тем, БАТЭ — один из фаворитов сезона. Стало быть, обыгрывать соперников по типу жодинцев команда просто обязана.
В первом матче запомнился автор гола Виллюм Виллумсон. Исландец вполне способен стать одной из ударных сил БАТЭ.
Наверняка в этом поединке гости сыграют с позиции силы. Пора бы демонстрировать свои бомбардирские навыки и сербу Неманье Миличу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.67, на ничью за 3.70, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 5.13.
«Торпедо-БелАЗ»
БАТЭ традиционно успешно играет с жодинцами.
Обе команды наверняка проявят атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.