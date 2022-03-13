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    В Жодино забьют все!

    «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ. Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок Белоруссии, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ
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    БАТЭ
    «Торпедо-БелАЗ» сыграет на своем поле с БАТЭ в рамках 1/4 финала Кубка Белоруссии. Матч пройдет 13 марта, начало — в 19:00 мск. «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Кубок 13 Марта 2022 года
    Торпедо-БелАЗ
  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 19:00 БАТЭ БАТЭ
  • Борисов
    •

    «Торпедо-БелАЗ»

    «Торпедо-БелАЗ» минувший чемпионат завершил на 8 месте. Зато в сезоне нынешнем команда жаждет чуть ли не борьбы за медали.

    И все ведь вполне может получиться! Жодинцы в первом кубковом матче с БАТЭ смотрелись вполне прилично (1:1).

    Очень ко двору пришелся хавбек Евгений Березкин. К слову, два года назад он выступал в составе борисовского клуба.

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    Наверняка в этом поединке «Торпедо-БелАЗ» постарается сыграть на своих лучших качествах. И наверняка свой момент у ворот соперника хозяева найдут.

    БАТЭ

    Победа в Суперкубке Белоруссии над солигорцами (1:0) прибавила борисовцам настроения. Вот только на кубковый матч этот задор не повлиял.

    Между тем, БАТЭ — один из фаворитов сезона. Стало быть, обыгрывать соперников по типу жодинцев команда просто обязана.

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    • В первом матче запомнился автор гола Виллюм Виллумсон. Исландец вполне способен стать одной из ударных сил БАТЭ.

    Наверняка в этом поединке гости сыграют с позиции силы. Пора бы демонстрировать свои бомбардирские навыки и сербу Неманье Миличу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.67, на ничью за 3.70, а на «Торпедо-БелАЗ» — за 5.13.

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    «Торпедо-БелАЗ» в первом матче произвел приятное впечатление.

    БАТЭ традиционно успешно играет с жодинцами.

    Обе команды наверняка проявят атакующую активность. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.01.

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    «Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. В Жодино забьют все!
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