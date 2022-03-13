«Крылья Советов»
«Крылья Советов» находится на 8 месте в таблице РПЛ. Да и по игре команда Игоря Осинькина — стопроцентный середняк РПЛ.
Интересная команда, самарцы уже завоевали немало зрительских симпатий. Осинькин сделал на совесть: его подопечные не боятся никого.
Коэффициенты матча Крылья Советов — Зенит
Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Крылья Советов» не сумели обыграть «канониров» (2:2).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
Против «Зенита» команда в последние годы играет, словно в кошмарном сне. Восемь (!) последних матчей остались за питерцами.
«Зенит»
Команда Сергея Семака несется к очередному чемпионскому титулу. Зенитовцы оторвались от «Динамо» уже на 5 очков.
Привычно сильна и атака питерцев. Все-таки 49 забитых мячей в 20 матчах — показатель весьма и весьма недурственный.
Минувший тур для «Зенита» сложился позитивно. Дома «Зенит» уверенно одолел неуступчивую «Уфу» (2:0).
Интересно, сыграет ли против самарцев их недавний лидер атак Иван Сергеев?! Впрочем, и кроме него у «Зенита» есть, кому забивать.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Крылья Советов» — за 6.10.
«Крылья Советов» не лучшим образом начали весеннюю часть сезона.
Петербуржцы постараются упрочить свои лидирующие позиции. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -1.5 с коэффициентом 2.09.