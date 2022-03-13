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    Уверенная победа «Зенита»?

    «Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз, ставка (к. 2.09) на футбол, РПЛ, 13 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Зенит»
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    Иван Сергеев
    «Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 13 Марта 2022 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 16:30 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» находится на 8 месте в таблице РПЛ. Да и по игре команда Игоря Осинькина — стопроцентный середняк РПЛ.

    Интересная команда, самарцы уже завоевали немало зрительских симпатий. Осинькин сделал на совесть: его подопечные не боятся никого.

    Коэффициенты матча Крылья Советов — Зенит

  • 1
  • 6.10
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.48
  • Ставка
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    Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Крылья Советов» не сумели обыграть «канониров» (2:2).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Против «Зенита» команда в последние годы играет, словно в кошмарном сне. Восемь (!) последних матчей остались за питерцами.

    «Зенит»

    Команда Сергея Семака несется к очередному чемпионскому титулу. Зенитовцы оторвались от «Динамо» уже на 5 очков.

    Привычно сильна и атака питерцев. Все-таки 49 забитых мячей в 20 матчах — показатель весьма и весьма недурственный.

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  • 10/03/2022

    • Минувший тур для «Зенита» сложился позитивно. Дома «Зенит» уверенно одолел неуступчивую «Уфу» (2:0).

    Интересно, сыграет ли против самарцев их недавний лидер атак Иван Сергеев?! Впрочем, и кроме него у «Зенита» есть, кому забивать.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Крылья Советов» — за 6.10.

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    «Крылья Советов» не лучшим образом начали весеннюю часть сезона.

    Гости выглядят сильнее всех в лиге, и своего упустить не должны.

    Петербуржцы постараются упрочить свои лидирующие позиции. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -1.5 с коэффициентом 2.09.

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    «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 13.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Зенита»?
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