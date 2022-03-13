«Крылья Советов» сыграет на своем поле с «Зенитом» в рамках 21-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 16:30 мск. «Крылья Советов» — «Зенит»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» находится на 8 месте в таблице РПЛ. Да и по игре команда Игоря Осинькина — стопроцентный середняк РПЛ.

Интересная команда, самарцы уже завоевали немало зрительских симпатий. Осинькин сделал на совесть: его подопечные не боятся никого.

Коэффициенты матча Крылья Советов — Зенит 1 6.10 X 4.80 2 1.48 Ставка

Минувший тур сложился для команды не лучшим образом. «Крылья Советов» не сумели обыграть «канониров» (2:2).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Против «Зенита» команда в последние годы играет, словно в кошмарном сне. Восемь (!) последних матчей остались за питерцами.

«Зенит»

Команда Сергея Семака несется к очередному чемпионскому титулу. Зенитовцы оторвались от «Динамо» уже на 5 очков.

Привычно сильна и атака питерцев. Все-таки 49 забитых мячей в 20 матчах — показатель весьма и весьма недурственный.

Минувший тур для «Зенита» сложился позитивно. Дома «Зенит» уверенно одолел неуступчивую «Уфу» (2:0).

Интересно, сыграет ли против самарцев их недавний лидер атак Иван Сергеев?! Впрочем, и кроме него у «Зенита» есть, кому забивать.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Зенит» за 1.55, на ничью за 4.30, а на «Крылья Советов» — за 6.10.

«Крылья Советов» не лучшим образом начали весеннюю часть сезона.

Гости выглядят сильнее всех в лиге , и своего упустить не должны.

Петербуржцы постараются упрочить свои лидирующие позиции. Наши прогноз и ставка — Фора «Зенита» -1.5 с коэффициентом 2.09.