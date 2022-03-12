«Торпедо» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» явно не устраивает текущее 3 место. Москвичи твердо намерены выйти в РПЛ без всяких стыков.

Пока отставание от идущего вторым «Факела» составляет 2 очка. При этом, торпедовцы забивают чаще воронежцев, но чаще же и пропускают.

Коэффициенты матча Торпедо — Балтика 1 3.00 X 2.80 2 2.75 Ставка

Между тем, москвичи мотивированы открыть календарный год победой. Тем паче, состав у «Торпедо», по меркам ФНЛ, весьма солидный.

Прогнозы на ФНЛ

Против «Балтики» команда традиционно играет с переменным успехом. Соперники в пяти последних матчах по разу обменялись победами.

«Балтика»

Калининградская команда нынешний чемпионат проводит, словно на качелях. Неуверенный старт сменился мощным осенним отрезком.

«Балтика» на текущий момент занимает 6 место в таблице. Причем отставание до вожделенной зоны плей-офф измеряется 5 очками.

А вот оборона «Балтики» представляет собой могучие редуты. В 26 матчах команда пропустила всего 20 раз.

А вот с атакой у балтийцев имеются явные сложности. Команда смогла забить всего 34 раза, что явно идет вразрез с высокими амбициями.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Торпедо» — за 2.70.

Хозяевам явно недостает надежности в обороне.

Гости в двух мартовских матчах забили уже 6 мячей .

Балтийцы активно борются за выход в плей-офф. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.70.