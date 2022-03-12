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    «Балтика» огорчит торпедовцев

    «Торпедо» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, ФНЛ, 12 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Балтика»
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    Младен Кашчелан
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 27-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 марта, начало — в 14:00 мск. «Торпедо» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Марта 2022 года
    Торпедо
  • Москва
    •  Торпедо 14:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Торпедо»

    «Торпедо» явно не устраивает текущее 3 место. Москвичи твердо намерены выйти в РПЛ без всяких стыков.

    Пока отставание от идущего вторым «Факела» составляет 2 очка. При этом, торпедовцы забивают чаще воронежцев, но чаще же и пропускают.

    Коэффициенты матча Торпедо — Балтика

  • 1
  • 3.00
  • X
  • 2.80
  • 2
  • 2.75
  • Ставка
    •

    Между тем, москвичи мотивированы открыть календарный год победой. Тем паче, состав у «Торпедо», по меркам ФНЛ, весьма солидный.

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Балтики» команда традиционно играет с переменным успехом. Соперники в пяти последних матчах по разу обменялись победами.

    «Балтика»

    Калининградская команда нынешний чемпионат проводит, словно на качелях. Неуверенный старт сменился мощным осенним отрезком.

    «Балтика» на текущий момент занимает 6 место в таблице. Причем отставание до вожделенной зоны плей-офф измеряется 5 очками.

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    • А вот оборона «Балтики» представляет собой могучие редуты. В 26 матчах команда пропустила всего 20 раз.

    А вот с атакой у балтийцев имеются явные сложности. Команда смогла забить всего 34 раза, что явно идет вразрез с высокими амбициями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.20, на ничью за 3.40, а на «Торпедо» — за 2.70.

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    Хозяевам явно недостает надежности в обороне.

    Гости в двух мартовских матчах забили уже 6 мячей.

    Балтийцы активно борются за выход в плей-офф. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.70.

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    «Торпедо» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 12.03.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» огорчит торпедовцев
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