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    «Астон Вилла» одержит победу в этом матче

    «Лидс» — «Астон Вилла». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Премьер-лига Англии, 10 марта 2022 год

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    Олли Уоткинс
    «Лидс» на своём поле сыграет против «Астон Виллы» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч состоится 10 марта, начало — 22:45 (мск). «Лидс» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 10 Марта 2022 года
    Лидс
  • Лидс
    •  Лидс 22:45 Астон Вилла Астон Вилла
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    «Лидс»

    «Павлины» никак не могут оторваться подальше от зоны вылета, в данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 23 очка, от опасного 18-го места команду отделяет всего 2 балла.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «белые» всего 2 раза радовали своих болельщиков победами, 1 раз довольствовались ничейному результату и 7 раз проигрывали.

    Коэффициенты матча Лидс — Астон Вилла

  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    В АПЛ «Лидс» не может одержать победу уже 7 матчей подряд. Последний раз «павлины» не проигрывали именно нынешнему сопернику «Астон Вилле», тогда в результативном поединке команды не определили сильнейшего и разошлись со счётом 3:3.

    Календарь и таблица АПЛ

    После этого «Лидс» терпел поражения от «Эвертона» (3:0), «МЮ» (2:4), «Ливерпуля» (6:0), «Тоттенхэма» (0:4) и «Лестера» (1:0).

    «Астон Вилла»

    «Львы» расположились в середине турнирной таблицы Премьер-лиги Англии на 11-м месте набрав 33 очка. Примечательно, что такие команды как «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Брайтон» имеют такое же количество баллов.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Астон Вилла» 5 раз проиграла своим соперникам, 3 раза смогла одержать победы и 2 раза сыграла вничью.

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  • Вчера

    • Последние два тура АПЛ «вилланы» провели на отлично. Сначала на выезде со счётом 0:2 команда обыграла «Брайтон», а после на домашнем стадионе смогла разгромить «Саутгемптон» — 4:0. А до этих поединков «Астон Вилла» два тура подряд терпела поражения с одинаковым счётом 1:0 от «Ньюкасла» и «Уотфорда».

    Прогноз и ставка

    На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 2.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Астон Виллы» — за 2.54.

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    Прогноз — «Лидс» сейчас находится в затяжном кризисе, команда не показывает никаких результатов и практически не может забить ни одному оппоненту. «Астон Вилла», наоборот, набрала хорошую форму и показывает отличные результаты.

    В прошлой очной встрече, которая закончилась 3:3, «павлины» чудом смогли отыграться и то, скорее из-за того, что «вилланы» расслабились забив 3 гола в первом тайме. Но в этом матче «Астон Вилла» больше не допустит такой ошибки и заберёт 3 очка себе.

    Ставка — Победа «Астон Виллы» за 2.55.

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    «Лидс» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 10.03.2022. Прогнозы на футбол. «Астон Вилла» одержит победу в этом матче
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