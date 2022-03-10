«Лидс» на своём поле сыграет против «Астон Виллы» в рамках 20-го тура АПЛ. Матч состоится 10 марта, начало — 22:45 (мск). «Лидс» — «Астон Вилла»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лидс»

«Павлины» никак не могут оторваться подальше от зоны вылета, в данный момент команда занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ набрав 23 очка, от опасного 18-го места команду отделяет всего 2 балла.

За последние 10 поединков во всех турнирах «белые» всего 2 раза радовали своих болельщиков победами, 1 раз довольствовались ничейному результату и 7 раз проигрывали.

Коэффициенты матча Лидс — Астон Вилла 1 2.65 X 3.50 2 2.55 Ставка

В АПЛ «Лидс» не может одержать победу уже 7 матчей подряд. Последний раз «павлины» не проигрывали именно нынешнему сопернику «Астон Вилле», тогда в результативном поединке команды не определили сильнейшего и разошлись со счётом 3:3.

Календарь и таблица АПЛ

После этого «Лидс» терпел поражения от «Эвертона» (3:0), «МЮ» (2:4), «Ливерпуля» (6:0), «Тоттенхэма» (0:4) и «Лестера» (1:0).

«Астон Вилла»

«Львы» расположились в середине турнирной таблицы Премьер-лиги Англии на 11-м месте набрав 33 очка. Примечательно, что такие команды как «Кристал Пэлас», «Лестер» и «Брайтон» имеют такое же количество баллов.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Астон Вилла» 5 раз проиграла своим соперникам, 3 раза смогла одержать победы и 2 раза сыграла вничью.

Последние два тура АПЛ «вилланы» провели на отлично. Сначала на выезде со счётом 0:2 команда обыграла «Брайтон», а после на домашнем стадионе смогла разгромить «Саутгемптон» — 4:0. А до этих поединков «Астон Вилла» два тура подряд терпела поражения с одинаковым счётом 1:0 от «Ньюкасла» и «Уотфорда».

Прогноз и ставка

На победу «Лидса» в этом матче можно поставить за 2.79, ничью букмекеры предлагают взять за 3.64, а победу «Астон Виллы» — за 2.54.

Прогноз — «Лидс» сейчас находится в затяжном кризисе, команда не показывает никаких результатов и практически не может забить ни одному оппоненту. «Астон Вилла», наоборот, набрала хорошую форму и показывает отличные результаты.

В прошлой очной встрече, которая закончилась 3:3, «павлины» чудом смогли отыграться и то, скорее из-за того, что «вилланы» расслабились забив 3 гола в первом тайме. Но в этом матче «Астон Вилла» больше не допустит такой ошибки и заберёт 3 очка себе.

Ставка — Победа «Астон Виллы» за 2.55.