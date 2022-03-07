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    «Южное» дерби выйдет результативным

    «Ростов» — «Сочи». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионат России, 7 марта 2022 года

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    «Ростов»
    В понедельник, 7 марта, в 20-м туре российской Премьер-лиги «Ростов» дома сыграет с «Сочи». Стартовый свисток будет дан в 16:30 по мск. «Ростов» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 07 Марта 2022 года
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    «Ростов»

    «Ростов» после зимнего перерыва не успел провести еще ни одного официального поединка, так как его встреча с «Крыльями Советов» была перенесена на резервную дату.

    А перед уходом на перерыв «комбайнеры» смогли выиграть лишь одну игру из пяти последних, одолев дома «Рубин» 5:1. Еще в этот период «Ростов» раз уступил и три встречи сыграл вничью.

    При подготовке к чемпионату «желто-синие» провели семь спаррингов, в которых по два раза побеждали и играли вничью, а также трижды уступали. В своем последнем товарняке они сыграли вничью 2:2 в «Краснодаром».

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ «Ростов» с 18 очками идет в зоне переходных матчей, опережая на два пункта прямой вылет, а от безопасной строки отстает лишь на балл. Дома он по два раза выигрывал и играл вничью, а еще пять игр проиграл.

    «Сочи»

    Сочинская команда в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент находится на третьем месте с 34 баллами в активе и снова метит в еврокубки.

    В отличие от своего предстоящего противника, «барсы» успели провести уже два официальных поединка после зимней паузы. Сперва в рамках чемпионата они дома одолели 2:0 тульский «Арсенал», что стало для них второй викторий в первенстве подряд.

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    • Однако после этого «южане» выбыли из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала на своем поле московскому ЦСКА со счетом 1:2. Причем забив первыми в этой встрече.

    Что касается гостевой статистики «Сочи» в данном розыгрыше РПЛ, то она выглядит следующим образом: четыре победы, четыре проигрыша и одна ничья.

    За последние четыре очных поединка этих клубов трижды побеждал «Сочи» и раз была мировая. В трех из четырех этих матчей были зафиксированы верхи.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Ростова» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.52.

    У обоих команд довольно-таки высокая результативность в этом сезоне, да и между собой они часто играют по верхам. В общем, ждем здесь более двух забитых мячей.

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    «Ростов» — «Сочи»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 07.03.2022. Прогнозы на футбол. «Южное» дерби выйдет результативным
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