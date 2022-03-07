«Ростов»
«Ростов» после зимнего перерыва не успел провести еще ни одного официального поединка, так как его встреча с «Крыльями Советов» была перенесена на резервную дату.
А перед уходом на перерыв «комбайнеры» смогли выиграть лишь одну игру из пяти последних, одолев дома «Рубин» 5:1. Еще в этот период «Ростов» раз уступил и три встречи сыграл вничью.
При подготовке к чемпионату «желто-синие» провели семь спаррингов, в которых по два раза побеждали и играли вничью, а также трижды уступали. В своем последнем товарняке они сыграли вничью 2:2 в «Краснодаром».
В турнирной таблице РПЛ «Ростов» с 18 очками идет в зоне переходных матчей, опережая на два пункта прямой вылет, а от безопасной строки отстает лишь на балл. Дома он по два раза выигрывал и играл вничью, а еще пять игр проиграл.
«Сочи»
Сочинская команда в турнирной таблице Премьер-лиги на текущий момент находится на третьем месте с 34 баллами в активе и снова метит в еврокубки.
В отличие от своего предстоящего противника, «барсы» успели провести уже два официальных поединка после зимней паузы. Сперва в рамках чемпионата они дома одолели 2:0 тульский «Арсенал», что стало для них второй викторий в первенстве подряд.
Однако после этого «южане» выбыли из Кубка России, проиграв на стадии 1/8 финала на своем поле московскому ЦСКА со счетом 1:2. Причем забив первыми в этой встрече.
Что касается гостевой статистики «Сочи» в данном розыгрыше РПЛ, то она выглядит следующим образом: четыре победы, четыре проигрыша и одна ничья.
За последние четыре очных поединка этих клубов трижды побеждал «Сочи» и раз была мировая. В трех из четырех этих матчей были зафиксированы верхи.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Сочи» предлагают — 2.35.
На викторию «Ростова» дают — 3.16, ничья оценена — в 3.52.
У обоих команд довольно-таки высокая результативность в этом сезоне, да и между собой они часто играют по верхам. В общем, ждем здесь более двух забитых мячей.