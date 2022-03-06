«Локомотив» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

«Локомотив» явно не устраивает текущее 7 место. Для москвичей даже борьба за медали — явно не пик возможностей.

Для этого на днях случилась тренерская рокировка. Исполняющим обязанности наставника команды стал легендарный Дмитрий Лоськов.

Коэффициенты матча Локомотив — Химки 1 1.65 X 3.90 2 5.40 Ставка

Нет сомнений, что «Локомотив» будет действовать в атакующем ключе. Вот только после ухода Федора Смолова непонятно, кто же возьмет на себя роль бомбардира.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Против «Химок» команда в последние годы играет вполне успешно. Из пяти последних очных поединков железнодорожники выиграли в трех.

«Химки»

Эта команда нынешний чемпионат проваливает. Последнее место с 14 очками в активе — таковы суровые реалии.

Более того, второй (!) раз за сезон отправлен в отставку Игорь Черевченко. На смену ему пришел колоритный Сергей Юран.

От Юрана наверняка ждут эмоциональной встряски. Именно психологический эффект может стать столь нужным импульсом для химкинцев.

Как минимум, «Химки» будут не такими беспомощными, как в минувшем туре РПЛ. Команда дома безропотно уступила «Динамо» (0:3).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 1.72, на ничью за 3.96, а на «Химки» — за 5.20.

«Локомотив» традиционно успешно играет против «Химок» .

Гости рассчитывают на эффект смены наставника.

«Локомотив» находится явно не на своем месте в таблице, и должен одолеть аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» -0.75 с коэффициентом 2.04.