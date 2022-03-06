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    Победный дебют Лоськова?

    «Локомотив» — «Химки». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, РПЛ, 6 марта 2022 года

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    Алексис Бека Бека
    «Локомотив» сыграет на своем поле с «Химками» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 6 марта, начало — в 14:00 мск. «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 06 Марта 2022 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 14:00 Химки Химки
  • Московская область
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    «Локомотив»

    «Локомотив» явно не устраивает текущее 7 место. Для москвичей даже борьба за медали — явно не пик возможностей.

    Для этого на днях случилась тренерская рокировка. Исполняющим обязанности наставника команды стал легендарный Дмитрий Лоськов.

    Коэффициенты матча Локомотив — Химки

  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.40
  • Ставка
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    Нет сомнений, что «Локомотив» будет действовать в атакующем ключе. Вот только после ухода Федора Смолова непонятно, кто же возьмет на себя роль бомбардира.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Против «Химок» команда в последние годы играет вполне успешно. Из пяти последних очных поединков железнодорожники выиграли в трех.

    «Химки»

    Эта команда нынешний чемпионат проваливает. Последнее место с 14 очками в активе — таковы суровые реалии.

    Более того, второй (!) раз за сезон отправлен в отставку Игорь Черевченко. На смену ему пришел колоритный Сергей Юран.

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    • От Юрана наверняка ждут эмоциональной встряски. Именно психологический эффект может стать столь нужным импульсом для химкинцев.

    Как минимум, «Химки» будут не такими беспомощными, как в минувшем туре РПЛ. Команда дома безропотно уступила «Динамо» (0:3).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Локомотив» за 1.72, на ничью за 3.96, а на «Химки» — за 5.20.

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    «Локомотив» традиционно успешно играет против «Химок».

    Гости рассчитывают на эффект смены наставника.

    «Локомотив» находится явно не на своем месте в таблице, и должен одолеть аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Фора «Локомотива» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Локомотив» — «Химки»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 06.03.2022. Прогнозы на футбол. Победный дебют Лоськова?
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