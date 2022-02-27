«Анже»
У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 13-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на восемь пунктов.
«Черно-белым» удалось выиграть только одну игру из последних восьми в рамках чемпионата. Виктория была месяц тому назад в родных стенах над «Труа» со счетом 2:1.
Еще в этот период была одна ничья и шесть поражений, причем четыре из них пришлись на последние четыре игры. В минувшем туре коллектив потерпел минимальное выездное фиаско от «Ниццы» 0:1.
За 12 домашних матчей текущего розыгрыша Лиги 1 «Анже» проиграл в половине из них, пять встреч он выиграл и один поединок завершил миром.
«Ланс»
С 37 зачетными пунктами «Ланс» расположился на девятой строке в турнирной таблице чемпионата Франции. От пятой еврокубковой строки отставание составляет пять баллов.
У «золотисто-красных» также в последнее время не особо хорошие результаты. Они смогли добыть лишь одну викторию за последние четыре игры, переиграв в позапрошлом туре дома «Бордо» 3:2.
Еще в этот период коллектив два раза уходил с поля поверженным и добыл одну ничью. Мировая как раз пришлась на минувший игровой день — в родных стенах с «Лионом» 1:1.
На выезде «Ланс» в текущем первенстве проиграл шесть игр из 12, четыре поединка он еще выиграл и два матча завершил мировыми исходами.
Последние два очных матча эти команды завершили ничьими с одинаковым счетом 2:2. За пять же минувших встреч в четырех случаях были верхи.
Прогноз и ставка на «Анже» — «Ланс»
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ланса» — 2.56, победа «Анже» — 2.91, ничья — 3.42.
Так как эти клубы между собой играют результативно, да и в целом в этом сезоне забивают немало, то прогнозируем в данной игре верховой исход.