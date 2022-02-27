В 26-м туре чемпионата Франции по футболу «Анже» на своем поле сыграет против «Ланса». Игра пройдет 27 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Анже» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 13-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на восемь пунктов.

«Черно-белым» удалось выиграть только одну игру из последних восьми в рамках чемпионата. Виктория была месяц тому назад в родных стенах над «Труа» со счетом 2:1.

Еще в этот период была одна ничья и шесть поражений, причем четыре из них пришлись на последние четыре игры. В минувшем туре коллектив потерпел минимальное выездное фиаско от «Ниццы» 0:1.

Календарь и таблица Лиги 1

За 12 домашних матчей текущего розыгрыша Лиги 1 «Анже» проиграл в половине из них, пять встреч он выиграл и один поединок завершил миром.

«Ланс»

С 37 зачетными пунктами «Ланс» расположился на девятой строке в турнирной таблице чемпионата Франции. От пятой еврокубковой строки отставание составляет пять баллов.

У «золотисто-красных» также в последнее время не особо хорошие результаты. Они смогли добыть лишь одну викторию за последние четыре игры, переиграв в позапрошлом туре дома «Бордо» 3:2.

Еще в этот период коллектив два раза уходил с поля поверженным и добыл одну ничью. Мировая как раз пришлась на минувший игровой день — в родных стенах с «Лионом» 1:1.

На выезде «Ланс» в текущем первенстве проиграл шесть игр из 12, четыре поединка он еще выиграл и два матча завершил мировыми исходами.

Последние два очных матча эти команды завершили ничьими с одинаковым счетом 2:2. За пять же минувших встреч в четырех случаях были верхи.

Прогноз и ставка на «Анже» — «Ланс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ланса» — 2.56, победа «Анже» — 2.91, ничья — 3.42.

Так как эти клубы между собой играют результативно, да и в целом в этом сезоне забивают немало, то прогнозируем в данной игре верховой исход.