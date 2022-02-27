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    Сражение получится «верховым»

    «Анже» — «Ланс». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Чемпионат Франции, 27 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анже» — «Ланс»
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    «Анже»
    В 26-м туре чемпионата Франции по футболу «Анже» на своем поле сыграет против «Ланса». Игра пройдет 27 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Анже» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 27 Февраля 2022 года
    Анже
  • Франция. Лига 1
    •  Анже 17:00 Ланс Ланс
  • Франция. Лига 1
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    «Анже»

    У «Анже» 29 очков в копилке, с которыми он находится на 13-й позиции в турнирной таблице французской Лиги 1. От опасной зоны оторваться удалось на восемь пунктов.

    «Черно-белым» удалось выиграть только одну игру из последних восьми в рамках чемпионата. Виктория была месяц тому назад в родных стенах над «Труа» со счетом 2:1.

    Еще в этот период была одна ничья и шесть поражений, причем четыре из них пришлись на последние четыре игры. В минувшем туре коллектив потерпел минимальное выездное фиаско от «Ниццы» 0:1.

    Календарь и таблица Лиги 1

    За 12 домашних матчей текущего розыгрыша Лиги 1 «Анже» проиграл в половине из них, пять встреч он выиграл и один поединок завершил миром.

    «Ланс»

    С 37 зачетными пунктами «Ланс» расположился на девятой строке в турнирной таблице чемпионата Франции. От пятой еврокубковой строки отставание составляет пять баллов.

    У «золотисто-красных» также в последнее время не особо хорошие результаты. Они смогли добыть лишь одну викторию за последние четыре игры, переиграв в позапрошлом туре дома «Бордо» 3:2.

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    • Еще в этот период коллектив два раза уходил с поля поверженным и добыл одну ничью. Мировая как раз пришлась на минувший игровой день — в родных стенах с «Лионом» 1:1.

    На выезде «Ланс» в текущем первенстве проиграл шесть игр из 12, четыре поединка он еще выиграл и два матча завершил мировыми исходами.

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    Последние два очных матча эти команды завершили ничьими с одинаковым счетом 2:2. За пять же минувших встреч в четырех случаях были верхи.

    Прогноз и ставка на «Анже» — «Ланс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Ланса» — 2.56, победа «Анже» — 2.91, ничья — 3.42.

    Так как эти клубы между собой играют результативно, да и в целом в этом сезоне забивают немало, то прогнозируем в данной игре верховой исход.

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    «Анже» — «Ланс»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. Сражение получится «верховым»
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