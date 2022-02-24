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    «Марсель» повторно одолеет «Карабах»

    «Карабах» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Лига конференций, 24 февраля 2022 года

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    Аркадиуш Милик
    «Карабах» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Карабах» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 24 Февраля 2022 года
    Карабах
  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Карабах 20:45 Марсель Марсель
  • Лига конференций. 1/16 финала
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    «Карабах»

    Поражение в первом матче (3:1) оставляет агдамцам минимум шансов на проход в следующий раунд. Между тем, дома «Карабах» имеет шансы на успех.

    Вот только в этом поединке не сыграет голкипер Шахрудин Махаммадалиев. Он уже давненько находится в клубном лазарете.

    До поражения на «Велодроме» «Карабах» прошел в полуфинал Кубка Азербайджана. На выезде была разбита в щепки «Кешля» (0:6).

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    В атаке основной расчет агдамцев на бразильце Каду. Он уже отличился пятью мячами в Лиге конференций.

    «Марсель»

    Марсельцы свою задачу-минимум выполнили. Уверенная домашняя победа явно прибавляет шансы, причем даже в случае некоторой кадровой перетряски.

    Быть может, свой шанс получат некоторые резервисты. Например, Седрик Бакамбу, недавно пополнивший состав команды.

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    • В своем чемпионате «Марсель» идет на 2 месте. Так что сейчас вполне реально бросить силы на еврокубки.

    Наверняка «Карабах» постарается дать бой «Марселю». Как минимум, в родных стенах агдамцы будут активны в атаке.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.01, на ничью за 3.58, а на «Карабах» — за 3.73.

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    Хозяева наверняка постараются дать бой французам.

    Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании «Марсель» будет играть с позиции силы.

    Марсельцы обладают приличным подбором атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.01.

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    «Карабах» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.02.2022. Прогнозы на футбол. «Марсель» повторно одолеет «Карабах»
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