«Карабах»
Поражение в первом матче (3:1) оставляет агдамцам минимум шансов на проход в следующий раунд. Между тем, дома «Карабах» имеет шансы на успех.
Вот только в этом поединке не сыграет голкипер Шахрудин Махаммадалиев. Он уже давненько находится в клубном лазарете.
До поражения на «Велодроме» «Карабах» прошел в полуфинал Кубка Азербайджана. На выезде была разбита в щепки «Кешля» (0:6).
Все прогнозы на Лигу конференций
В атаке основной расчет агдамцев на бразильце Каду. Он уже отличился пятью мячами в Лиге конференций.
«Марсель»
Марсельцы свою задачу-минимум выполнили. Уверенная домашняя победа явно прибавляет шансы, причем даже в случае некоторой кадровой перетряски.
Быть может, свой шанс получат некоторые резервисты. Например, Седрик Бакамбу, недавно пополнивший состав команды.
В своем чемпионате «Марсель» идет на 2 месте. Так что сейчас вполне реально бросить силы на еврокубки.
Наверняка «Карабах» постарается дать бой «Марселю». Как минимум, в родных стенах агдамцы будут активны в атаке.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.01, на ничью за 3.58, а на «Карабах» — за 3.73.
Хозяева наверняка постараются дать бой французам.
Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании
Марсельцы обладают приличным подбором атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.01.