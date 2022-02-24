«Карабах» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 24 февраля, начало — в 20:45 мск. «Карабах» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Карабах»

Поражение в первом матче (3:1) оставляет агдамцам минимум шансов на проход в следующий раунд. Между тем, дома «Карабах» имеет шансы на успех.

Вот только в этом поединке не сыграет голкипер Шахрудин Махаммадалиев. Он уже давненько находится в клубном лазарете.

До поражения на «Велодроме» «Карабах» прошел в полуфинал Кубка Азербайджана. На выезде была разбита в щепки «Кешля» (0:6).

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В атаке основной расчет агдамцев на бразильце Каду. Он уже отличился пятью мячами в Лиге конференций.

«Марсель»

Марсельцы свою задачу-минимум выполнили. Уверенная домашняя победа явно прибавляет шансы, причем даже в случае некоторой кадровой перетряски.

Быть может, свой шанс получат некоторые резервисты. Например, Седрик Бакамбу, недавно пополнивший состав команды.

В своем чемпионате «Марсель» идет на 2 месте. Так что сейчас вполне реально бросить силы на еврокубки.

Наверняка «Карабах» постарается дать бой «Марселю». Как минимум, в родных стенах агдамцы будут активны в атаке.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Марсель» за 2.01, на ничью за 3.58, а на «Карабах» — за 3.73.

Хозяева наверняка постараются дать бой французам.

Даже не в самом оптимальном кадровом сочетании «Марсель» будет играть с позиции силы .

Марсельцы обладают приличным подбором атакующих исполнителей. Наши прогноз и ставка — Победа «Марселя» с коэффициентом 2.01.