В матче 26 тура АПЛ «Арсенал» примет «Брентфорд» на поле стадиона «Эмирейтс». Событие запланировано на 19 февраля 18:00 мск. «Арсенал» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» потихоньку сходят с неудачной полосы. Начиная с 1 января команда Микеля Артеты не могла выиграть. Это происходило до 10 февраля, пока она не обыграла на выезде «Вулверхэмптон». Победу хозяевам принес гол Габриэля.

До этого в АПЛ «Арсенал» проиграл «Ман Сити» (1:2) и сыграл вничью с «Бернли» (0:0). Остальные матчи имели кубковый характер. Именно в кубках «красно-белые» получили наибольший урон.

Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Брентфорд 1 1.43 X 4.40 2 7.90 Ставка

«Арсенал» не смог пройти в финал Кубка лиги, поскольку проиграл «Ливерпулю» по сумме двух матчей (0:2). Неожиданно столичные отдали путевку в 1/8 «Ноттингем Форрест», которому они проиграли 0:1.

Все прогнозы на АПЛ

Вдобавок у «Арсенала» дома 3 матча без побед и всего лишь один забитый мяч за этот отрезок. В таблице «канониры» на 6 месте с 39 очками.

«Брентфорд»

Гости продолжают терять очки в чемпионате, хотя в прошлом туре им все-таки удалось набрать один балл благодаря ничье с «Кристал Пэлас» (0:0). Однако в целом у «Брентфорда» сейчас непростой период. С учетом всех турниров он не выигрывает 7 матчей при 6 поражениях.

До долгожданной ничьи «Брентфорд» проиграл 6 раз подряд. Справедливости ради отметим, что у команды был очень непростой календарь. Здесь и «Ливерпуль» (0:3), и МЮ (1:3), и «Ман Сити» (0:2).

В 1/16 финала Кубка Англии «пчелы» проиграли «Эвертону» на выезде с результатом 1:4. К слову, на выезде «Брентфорд» проиграл 4 встречи подряд.

В турнирной таблице команда занимает 14 место. У нее 24 очка на счету и всего 6 побед за весь сезон АПЛ.

Прогноз и ставка

«Арсенал» — фаворит согласно котировкам букмекеров. На него дают 1.45. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 8.00. На ничью дают 4.50.

«Арсеналу» нужно побеждать и он это знает. Успех в матче с «Вулверхэмптоном» надо закрепить и на это у команды Микеля Артеты есть все шансы. Тем более что в первом круге «канониры» проиграли 0:2.

Назревает реванш. «Брентфорд» ничем не смог огрызнуться топам в последних матчах. Так что хозяева должны набрать очки. «Пчелы» проиграли первый тайм в 2 из 3 случаев. Поставить на победу «Арсенала» в первом тайме можно с коэффициентом 2.04.