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    «Арсенал» будет настроен на победу

    «Арсенал» — «Брентфорд». Прогноз, ставки (к. 2.04) на футбол, АПЛ, 19 февраля 2022 года

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    В матче 26 тура АПЛ «Арсенал» примет «Брентфорд» на поле стадиона «Эмирейтс». Событие запланировано на 19 февраля 18:00 мск. «Арсенал» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Арсенал Лондон
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    «Арсенал»

    «Канониры» потихоньку сходят с неудачной полосы. Начиная с 1 января команда Микеля Артеты не могла выиграть. Это происходило до 10 февраля, пока она не обыграла на выезде «Вулверхэмптон». Победу хозяевам принес гол Габриэля.

    До этого в АПЛ «Арсенал» проиграл «Ман Сити» (1:2) и сыграл вничью с «Бернли» (0:0). Остальные матчи имели кубковый характер. Именно в кубках «красно-белые» получили наибольший урон.

    Коэффициенты матча Арсенал Лондон — Брентфорд

  • 1
  • 1.43
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 7.90
  • Ставка
    •

    «Арсенал» не смог пройти в финал Кубка лиги, поскольку проиграл «Ливерпулю» по сумме двух матчей (0:2). Неожиданно столичные отдали путевку в 1/8 «Ноттингем Форрест», которому они проиграли 0:1.

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    Вдобавок у «Арсенала» дома 3 матча без побед и всего лишь один забитый мяч за этот отрезок. В таблице «канониры» на 6 месте с 39 очками.

    «Брентфорд»

    Гости продолжают терять очки в чемпионате, хотя в прошлом туре им все-таки удалось набрать один балл благодаря ничье с «Кристал Пэлас» (0:0). Однако в целом у «Брентфорда» сейчас непростой период. С учетом всех турниров он не выигрывает 7 матчей при 6 поражениях.

    До долгожданной ничьи «Брентфорд» проиграл 6 раз подряд. Справедливости ради отметим, что у команды был очень непростой календарь. Здесь и «Ливерпуль» (0:3), и МЮ (1:3), и «Ман Сити» (0:2).

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  • 14/02/2022

    • В 1/16 финала Кубка Англии «пчелы» проиграли «Эвертону» на выезде с результатом 1:4. К слову, на выезде «Брентфорд» проиграл 4 встречи подряд.

    В турнирной таблице команда занимает 14 место. У нее 24 очка на счету и всего 6 побед за весь сезон АПЛ.

    Прогноз и ставка

    «Арсенал» — фаворит согласно котировкам букмекеров. На него дают 1.45. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 8.00. На ничью дают 4.50.

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    «Арсеналу» нужно побеждать и он это знает. Успех в матче с «Вулверхэмптоном» надо закрепить и на это у команды Микеля Артеты есть все шансы. Тем более что в первом круге «канониры» проиграли 0:2.

    Назревает реванш. «Брентфорд» ничем не смог огрызнуться топам в последних матчах. Так что хозяева должны набрать очки. «Пчелы» проиграли первый тайм в 2 из 3 случаев. Поставить на победу «Арсенала» в первом тайме можно с коэффициентом 2.04.

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    «Арсенал» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. «Арсенал» будет настроен на победу
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