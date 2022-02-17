«РБ Лейпциг»
Эта команда все никак не может выбиться в гранды. В Бундеслиге «быки» выступают явно ниже своего уровня, занимая ныне лишь 4 место.
В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» добыл важнейшую победу. «Кельн» был обыгран легко и непринужденно (3:1).
Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Сосьедад
В кадровом плане у немецкого клуба все относительно спокойно. Ведущие исполнители в обойме, травмированных нет.
В этом календарном году команда смотрится весьма неплохо. Между тем, в матчах с сильными соперниками «быки» испытывают заметные трудности в обороне.
«Реал Сосьедад»
«Доностьяррас» в своем чемпионате борются за зону Лиги чемпионов. Вот только на текущий момент команда занимает скромное 6 место в таблице.
В предыдущем поединке Примеры «Реал Сосьедад» добыл важнейшую викторию. Дома команда не оставила шансов «Гранаде» (2:0).
В атаке основная ставка делается на мастерство Микеля Оярсабаля. В активе у лидера «доностьяррас» уже 8 мячей в Примере.
Наверняка и в этой встрече «Реал Сосьедад» рассчитывает на максимальный результат. Оярсабаль и Александер Исак — мощный атакующий ресурс!
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.91, на ничью за 3.80, а на «Реал Сосьедад» — за 4.18.
Хозяева
Испанцы способны одолеть любого соперника.
«Реал Сосьедад» не пропускал в двух последних матчах. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реал Сосьедад» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.