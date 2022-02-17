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    «Доностьяррас» загонят «быков»

    «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад». Дерзкая ставка за 5.10 на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года

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    Микель Оярсабаль
    «РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «РБ Лейпциг»

    Эта команда все никак не может выбиться в гранды. В Бундеслиге «быки» выступают явно ниже своего уровня, занимая ныне лишь 4 место.

    В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» добыл важнейшую победу. «Кельн» был обыгран легко и непринужденно (3:1).

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Сосьедад

  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.30
  • Ставка
    •

    В кадровом плане у немецкого клуба все относительно спокойно. Ведущие исполнители в обойме, травмированных нет.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В этом календарном году команда смотрится весьма неплохо. Между тем, в матчах с сильными соперниками «быки» испытывают заметные трудности в обороне.

    «Реал Сосьедад»

    «Доностьяррас» в своем чемпионате борются за зону Лиги чемпионов. Вот только на текущий момент команда занимает скромное 6 место в таблице.

    В предыдущем поединке Примеры «Реал Сосьедад» добыл важнейшую викторию. Дома команда не оставила шансов «Гранаде» (2:0).

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    • В атаке основная ставка делается на мастерство Микеля Оярсабаля. В активе у лидера «доностьяррас» уже 8 мячей в Примере.

    Наверняка и в этой встрече «Реал Сосьедад» рассчитывает на максимальный результат. Оярсабаль и Александер Исак — мощный атакующий ресурс!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.91, на ничью за 3.80, а на «Реал Сосьедад» — за 4.18.

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    Хозяева не лучшим образом выглядят в атаке.

    Испанцы способны одолеть любого соперника.

    «Реал Сосьедад» не пропускал в двух последних матчах. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реал Сосьедад» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (5.10), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Доностьяррас» загонят «быков»
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