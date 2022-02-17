«РБ Лейпциг» сыграет на своем поле с «Реал Сосьедад» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 23:00 мск. «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Лейпциг»

Эта команда все никак не может выбиться в гранды. В Бундеслиге «быки» выступают явно ниже своего уровня, занимая ныне лишь 4 место.

В минувшем туре своего чемпионата «РБ Лейпциг» добыл важнейшую победу. «Кельн» был обыгран легко и непринужденно (3:1).

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Сосьедад 1 1.80 X 3.80 2 4.30 Ставка

В кадровом плане у немецкого клуба все относительно спокойно. Ведущие исполнители в обойме, травмированных нет.

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В этом календарном году команда смотрится весьма неплохо. Между тем, в матчах с сильными соперниками «быки» испытывают заметные трудности в обороне.

«Реал Сосьедад»

«Доностьяррас» в своем чемпионате борются за зону Лиги чемпионов. Вот только на текущий момент команда занимает скромное 6 место в таблице.

В предыдущем поединке Примеры «Реал Сосьедад» добыл важнейшую викторию. Дома команда не оставила шансов «Гранаде» (2:0).

В атаке основная ставка делается на мастерство Микеля Оярсабаля. В активе у лидера «доностьяррас» уже 8 мячей в Примере.

Наверняка и в этой встрече «Реал Сосьедад» рассчитывает на максимальный результат. Оярсабаль и Александер Исак — мощный атакующий ресурс!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «РБ Лейпциг» за 1.91, на ничью за 3.80, а на «Реал Сосьедад» — за 4.18.

Хозяева не лучшим образом выглядят в атаке .

Испанцы способны одолеть любого соперника.

«Реал Сосьедад» не пропускал в двух последних матчах. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реал Сосьедад» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.10. Для остальных — более умеренный прогноз.