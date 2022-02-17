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    «РБ Лейпциг» не проиграет, голы будут

    «Лейпциг» — «Реал Сосьедад». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, Лига Европы, 17 февраля 2022 года

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    Дани Ольмо
    «РБ Лейпциг» на своём поле сыграет против «Реал Сосьедада» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Матч состоится 17 февраля, начало — 23:00 (мск). «Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 23:00 Реал Сосьедад Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
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    «Лейпциг»

    Сейчас «Лейпциг» возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Под его руководством команда смотрится довольно неплохо и в оставшейся части сезона может набрать нужное количество очков, чтобы в итоге, закрепиться на своём месте в ТОП-4 турнирной таблицы чемпионата Германии.

    «РБ Лейпциг» с бывшими тренерами Джесси Маршем и Байерлорцем не смог выйти из группы Лиги Чемпионов. В этом нет ничего удивительного ведь в квартете с «красными быками» были два европейских гранда «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Сосьедад

  • 1
  • 1.87
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
    •

    «Шейхов» «Лейпциг» в последнем туре победил 2:1 и в итоге клуб с 7-ю очками обосновался на третьем проходном в ЛЕ месте.

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    В 1/8 финала кубка Германии «быки» без особых усилий справились с «Ганзой» со счётом 2:0 и прошли дальше.

    «Реал Сосьедад»

    «Баски» в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В этом сезоне команда скорее всего будет бороться за зону ЛЕ, так как потеряла много очков с аутсайдерами чемпионата и находящиеся выше гранды не смогут дать «Сосьедаду» занять места зоны ЛЧ.

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  • 10/02/2022

    • Осенью «Реал Сосьедад» выступал в групповом этапе Лиги Европы. Команда Альгуасиля заняла 2-е место в квартете с «ПСВ Эйдховен», «Штурмом» и «Монако» набрав 9 очков. «Баски» смогли забить своим соперникам 9 голов, а в свои ворота пропустили 6.

    В 1/4 финала кубка Испании «Сосьедад» вылетел после встречи на домашнем стадионе с «Бетисом», который разгромил их со счётом 0:4.

    Прогноз и ставка

    На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.10.

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    Прогноз — На своём поле «быки» действительно будут иметь преимущество, да и по уровню игры команда Тедеско смотрится солиднее. «Бело-голубые» в лучшем случае могут рассчитывать на ничью, но для этого им придётся хорошенько поработать, что они и будут делать. Поэтому нас ожидает результативный матч в котором «Лейпциг» не проиграет.

    Ставка — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.35.

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    «Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «РБ Лейпциг» не проиграет, голы будут
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