«РБ Лейпциг» на своём поле сыграет против «Реал Сосьедада» в рамках первого матча 1/16 Лиги Европы. Матч состоится 17 февраля, начало — 23:00 (мск). «Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лейпциг»

Сейчас «Лейпциг» возглавляет бывший тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско. Под его руководством команда смотрится довольно неплохо и в оставшейся части сезона может набрать нужное количество очков, чтобы в итоге, закрепиться на своём месте в ТОП-4 турнирной таблицы чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг» с бывшими тренерами Джесси Маршем и Байерлорцем не смог выйти из группы Лиги Чемпионов. В этом нет ничего удивительного ведь в квартете с «красными быками» были два европейских гранда «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Реал Сосьедад 1 1.87 X 3.65 2 4.10 Ставка

«Шейхов» «Лейпциг» в последнем туре победил 2:1 и в итоге клуб с 7-ю очками обосновался на третьем проходном в ЛЕ месте.

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В 1/8 финала кубка Германии «быки» без особых усилий справились с «Ганзой» со счётом 2:0 и прошли дальше.

«Реал Сосьедад»

«Баски» в данный момент занимают 6-е место в турнирной таблице Ла Лиги. В этом сезоне команда скорее всего будет бороться за зону ЛЕ, так как потеряла много очков с аутсайдерами чемпионата и находящиеся выше гранды не смогут дать «Сосьедаду» занять места зоны ЛЧ.

Осенью «Реал Сосьедад» выступал в групповом этапе Лиги Европы. Команда Альгуасиля заняла 2-е место в квартете с «ПСВ Эйдховен», «Штурмом» и «Монако» набрав 9 очков. «Баски» смогли забить своим соперникам 9 голов, а в свои ворота пропустили 6.

В 1/4 финала кубка Испании «Сосьедад» вылетел после встречи на домашнем стадионе с «Бетисом», который разгромил их со счётом 0:4.

Прогноз и ставка

На победу «РБ Лейпцига» в этом матче можно поставить за 1.90, ничью букмекеры предлагают взять за 3.75, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.10.

Прогноз — На своём поле «быки» действительно будут иметь преимущество, да и по уровню игры команда Тедеско смотрится солиднее. «Бело-голубые» в лучшем случае могут рассчитывать на ничью, но для этого им придётся хорошенько поработать, что они и будут делать. Поэтому нас ожидает результативный матч в котором «Лейпциг» не проиграет.

Ставка — «РБ Лейпциг» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.35.