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    «Бавария» удовлетворится паритетом?

    «Зальцбург» — «Бавария». Дерзкая ставка за 5.65 на матч Лиги чемпионов 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зальцбург» — «Бавария»
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    Томас Мюллер
    «Зальцбург» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Зальцбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2022 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 23:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    «Зальцбург»

    Австрийцы уже прыгнули выше головы. 2 место в не самой простой группе однозначно стоит расценивать как неплохой результат.

    В минувшем туре своего чемпионата «Зальцбург» добыл три очка. Причем победа над «Рапидом» (1:2) получилась непростой.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Бавария

  • 1
  • 6.80
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 1.42
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Зальцбург» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмированы Бернардо, Бенжамин Сеско и Златко Юнузович.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Между тем, «быки» исторически безуспешно противостоят «Баварии». Из четырех очных поединков «Зальцбург» выиграл дважды при двух неудачах.

    «Бавария»

    Один из фаворитов Лиги чемпионов не боится никого. Имея в составе такого мастера, как Роберт Левандовски, мюнхенцы способны на многое.

    Вот и в чемпионате Германии «Бавария» вряд ли упустит свое. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 6 очков.

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    • Вот только в минувшем туре Бундеслиги «Бавария» проиграла. Матч с «Бохумом» стал полным провалом (4:2).

    Причем до того мюнхенцы имели трехматчевую победную серию. Стоит отметить, что жизнь команде усложняет травма основного вратаря Мануэля Нойера.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.39, на ничью за 5.65, а на «Зальцбург» — за 7.70.

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    Австрийцы смотрятся довольно прилично, и способны дать бой фавориту.

    Мюнхенцы провели невзрачный последний матч.

    Преимущество своего поля поможет «быкам» достойно противостоять мюнхенцам. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 5.65. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Зальцбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (5.65), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» удовлетворится паритетом?
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