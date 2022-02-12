«Челси» сыграет против бразильского «Палмейраса» в финале клубного чемпионата мира. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 19:30 мск. «Челси» — «Палмейрас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» стартовал на клубном чемпионате мира сразу с полуфинала. Действующий победитель Лиги чемпионов встретился на этой стадии с «Аль-Хилялем» из Саудовской Аравии.

Вопреки ожиданиям, лондонскому клубу не удалось обыграть соперника с крупным счетом — всего лишь 1:0. Единственный мяч забил Ромелу Лукаку, наконец-то прервавший безголевую серию.

При этом у «Аль-Хиляля» было несколько классных возможностей, чтобы отыграться, но «Челчи» выручил Кепа.

Перед этим у «Челси» был непростой матч с «Плимутом» в Кубке Англии. В данном случае команде Томаса Тухеля и вовсе понадобился овертайм.

«Палмейрас»

«Палмейрас» тоже начал сразу с 1/2 финала. Соперником лучшего клуба Южной Америки стал «Аль-Ахли» из Египта.

Несмотря на победу со счетом 2:0, матч все равно получился непростым, бразильцам далеко не всегда удавалось контролировать ситуацию на поле.

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«Аль-Ахли» даже удалось забить, но «Палмейрасу» повезло — после видеопросмотра гол отменили.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче можно поставить за 1.73, ничью букмекеры предлагают за 3.88, а победу «Палмейраса» — за 6.05.

Бразильцы, конечно же, постараются показать, что они не хуже ничем не хуже лучшего клуба Европы, но результат, скорее всего, будет в пользу «Челси».

И вполне вероятно, что команде Тухеля хватит одного гола. Сильно рисковать «Челси» не будет.

Ставка — победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 2.17.