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    «Сток Сити» — «Уиган». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Кубок Англии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сток Сити» — «Уиган»
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    Гарри Суттар
    «Сток Сити» на своём поле сыграет против «Уигана» в рамках 1/16 кубка Англии. Матч состоится 5 февраля, начало — 18:00 (мск). «Сток Сити» — «Уиган»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 05 Февраля 2022 года
    Сток Сити
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    •  Сток Сити 18:00 Уиган Уиган
  • Англия. Кубок ФА
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    «Сток Сити»

    «Сток Сити» занимает 12-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 39 очков за 28 матчей. Команда смогла забить 33 мяча в ворота соперников, а в свои пропустила — 30.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Сток» 5 раз потерпел поражения от своих оппонентов, 3 раза радовал соперников победами и 2 раза довольствовался ничейными результатами.

    В Чемпионшипе после победы над «Халлом» (0:2) на выезде, «Сток Сити» уже три матча подряд не может переиграть своих соперников. Сначала была результативная встреча с «Фулхэмом», которая завершилась поражением для «Стока» со счётом 2:3, после этого «Сток» проиграл ещё «Ковентри Сити» — 1:0. А в последнем матче «Сток Сити» встречался с «Хаддерсфилдом» и команды не смогли определить сильнейшего — 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    В 1/32 кубка Англии «Сток Сити» принимал «Лейтон Ориент» и смог их обыграть на домашней арене со счётом 2:0, чем и обеспечил себе проход дальше.

    «Уиган»

    «Уиган» занимает второе место в турнирной таблице Первой Лиги Англии набрав 56 очков за 26 игр. Команда смогла забить 48 раз, а пропустила 25 мячей в этом сезоне.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Уиган» 3 раза завершил свои встречи с ничейным результатом, а 7 раз смог победить своих соперников.

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    • В Первой Лиге Англии «Уиган» не проигрывал уже 12 матчей подряд. Два тура назад «Уиган» на домашнем стадионе принимал «Гиллингем» и в результативном поединке смог одержать победу со счётом 3:2. А после этого было две ничьи с «Челтенхэмом» (0:0) и «Оксфорд Юнайтед» (1:1).

    В 1/32 кубка Англии «Уиган» смог пройти дальше благодаря победе над «Блэкберном» со счётом 3:2.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сток Сити» в этом матче можно поставить за 1.84, ничью букмекеры предлагают взять за 3.60, а победу «Уигана» — за 4.30.

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    Прогноз — Встречаются две очень хорошие команды Чемпионшипа и Первой Лиги Англии. «Уиган» показывает прекрасную игру в этом сезоне, «Сток» так же проводит неплохие матчи. Команды могут забивать, но и часто пропускают. Все их очные встречи проходили очень результативно и эта не будет исключением.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 1.95.

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    «Сток Сити» — «Уиган»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Это будет результативный поединок
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