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    Как сыграет немотивированная Бразилия?

    Бразилия — Парагвай. Прогноз, ставки (к. 1 .80) на футбол, ЧМ-2022, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на Бразилия — Парагвай
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    Габи Жезус
    Сборная Бразилии будет принимать сборную Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира-2022. Матч пройдет 2 февраля на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти. Начало — в 03:30 мск. Бразилия — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка 02 Февраля 2022 года
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    Бразилия

    Сборная Бразилии еще в прошлом году досрочно гарантировала себе путевку на чемпионат мира в Катаре.

    Бразильцы проходят отборочный турнир без поражений — 11 побед и 3 ничьих в 14 матчах. Забито у «пентакампеонов» 28 голов, а пропущено 5. После 14 туров Бразилия на 4 очка опережает Аргентину и сразу на 12 баллов — следующего преследователя Эквадор.

    Коэффициенты матча Бразилия — Парагвай

  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 13.00
  • Ставка
    •

    Бразилия не проигрывает с июля 2021 года, когда уступила сборной Аргентины в финале Кубка Америки (0:1).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    В новом году бразильская сборная 27 января сыграла вничью с командой Эквадора — 1:1. Эта ничья стала для Бразилии второй подряд в отборочном цикле.

    Парагвай

    Сборная Парагвая еще не потеряла шансы попасть на чемпионат мира, однако они достаточно призрачные.

    Парагвайцы набрали 13 очков по итогам 15 матчей и сейчас занимают предпоследнее место в отборочном турнире. От пятой позиции, которая позволяет сыграть в стыковых матчах (ее сейчас занимает Уругвай), Парагвай отстает на 6 очков, а от четвертой (Перу) — на 7. Забито у парагвайской сборной 9 голов, а пропущено 19.

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    • Причем парагвайцы упустили прекрасный шанс вернуться в борьбу за ЧМ — 28 января они минимально уступили Уругваю (0:1).

    Безвыигрышная серия парагвайской сборной на данный момент насчитывает шесть матчей — она длится с 8 октября.

    Прогноз и ставка

    На победу сборной Бразилии букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 5,10, а на победу Парагвая — 13,50.

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    В рамках первого круга Бразилия обыграла Парагвай со счетом 2:0. Сейчас бразильцы уже не так мотивированы, и вряд ли матч получится по-настоящему результативным.

    Наши прогноз и ставка на этот матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,80.

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    Бразилия — Парагвай: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Как сыграет немотивированная Бразилия?
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