Сборная Бразилии будет принимать сборную Парагвая в рамках квалификации на чемпионат мира-2022. Матч пройдет 2 февраля на стадионе «Минейран» в Белу-Оризонти. Начало — в 03:30 мск. Бразилия — Парагвай: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Бразилия

Сборная Бразилии еще в прошлом году досрочно гарантировала себе путевку на чемпионат мира в Катаре.

Бразильцы проходят отборочный турнир без поражений — 11 побед и 3 ничьих в 14 матчах. Забито у «пентакампеонов» 28 голов, а пропущено 5. После 14 туров Бразилия на 4 очка опережает Аргентину и сразу на 12 баллов — следующего преследователя Эквадор.

Коэффициенты матча Бразилия — Парагвай 1 1.28 X 5.20 2 13.00 Ставка

Бразилия не проигрывает с июля 2021 года, когда уступила сборной Аргентины в финале Кубка Америки (0:1).

Все прогнозы на ЧМ-2022

В новом году бразильская сборная 27 января сыграла вничью с командой Эквадора — 1:1. Эта ничья стала для Бразилии второй подряд в отборочном цикле.

Парагвай

Сборная Парагвая еще не потеряла шансы попасть на чемпионат мира, однако они достаточно призрачные.

Парагвайцы набрали 13 очков по итогам 15 матчей и сейчас занимают предпоследнее место в отборочном турнире. От пятой позиции, которая позволяет сыграть в стыковых матчах (ее сейчас занимает Уругвай), Парагвай отстает на 6 очков, а от четвертой (Перу) — на 7. Забито у парагвайской сборной 9 голов, а пропущено 19.

Причем парагвайцы упустили прекрасный шанс вернуться в борьбу за ЧМ — 28 января они минимально уступили Уругваю (0:1).

Безвыигрышная серия парагвайской сборной на данный момент насчитывает шесть матчей — она длится с 8 октября.

Прогноз и ставка

На победу сборной Бразилии букмекеры дают коэффициент 1,31, на ничью — 5,10, а на победу Парагвая — 13,50.

В рамках первого круга Бразилия обыграла Парагвай со счетом 2:0. Сейчас бразильцы уже не так мотивированы, и вряд ли матч получится по-настоящему результативным.

Наши прогноз и ставка на этот матч — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,80.