«Анже» сыграет на своем поле против «Сент-Этьена» в рамках перенесенного матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 26 января, начало — в 21:00 мск. «Анже» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анже»

«Анже» занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 21-го матча, в которых набрал 29 очков.

В недавнем матче команда Жераля Батикля выиграла на своем поле у «Труа» (2:1) благодаря дублю Тома Мангани, дважды реализовавшего пенальти.

Кроме того, в середине января «Анже» сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0).

В первой половине месяца «Анже» не сыграл ни одного матча из-за вспышки коронавируса. Но кадровая ситуация все равно остается напряженной, поскольку многие игроки уехали на Кубок Африки.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 21-м матче всего лишь 12 очков.

Ситуация крайне сложная, отставание от спасительного 17-го места составляет уже восемь очков.

Все прогнозы на Лигу 1

На прошлой неделе команда Паскаля Дюпра проиграла на выезде «Лиону», продлив серию поражений до семи матчей. Последний раз «зеленые» набирали очки еще в конце ноября, когда обыграли в гостях «Труа».

В семи предыдущих матчах «Сент-Этьен» забил лишь два мяча.

Прогноз и ставка

На «Анже» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Сент-Этьена» — за 3.50.

В такой ситуации очень сложно поверить в успех «Сент-Этьена», но именно сейчас у гостей действительно есть шанс наконец-то прервать катастрофическую серию.

У «Анже» есть серьезные потери, но самое главное, что хозяева все-таки могут позволить себе допустить ошибку. Потеря очков не станет для них чересчур критичной.

Ставка — победа «Сент-Этьена» с форой (0) за 2.56.