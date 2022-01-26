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    «Сент-Этьен» наконец-то прервет серию поражений?

    «Анже» — «Сент-Этьен». Прогноз (к. 2.56) и ставки на чемпионат Франции 26 января 2022 года

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    «Сент-Этьен» проиграл семь предыдущих матчей
    «Анже» сыграет на своем поле против «Сент-Этьена» в рамках перенесенного матча 20-го тура чемпионата Франции. Встреча пройдет 26 января, начало — в 21:00 мск. «Анже» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Анже»

    «Анже» занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги 1 после 21-го матча, в которых набрал 29 очков.

    В недавнем матче команда Жераля Батикля выиграла на своем поле у «Труа» (2:1) благодаря дублю Тома Мангани, дважды реализовавшего пенальти.

    Кроме того, в середине января «Анже» сыграл вничью с «Лорьяном» (0:0).

    В первой половине месяца «Анже» не сыграл ни одного матча из-за вспышки коронавируса. Но кадровая ситуация все равно остается напряженной, поскольку многие игроки уехали на Кубок Африки.

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» тем временем по-прежнему находится на последней строчке, набрав в 21-м матче всего лишь 12 очков.

    Ситуация крайне сложная, отставание от спасительного 17-го места составляет уже восемь очков.

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    На прошлой неделе команда Паскаля Дюпра проиграла на выезде «Лиону», продлив серию поражений до семи матчей. Последний раз «зеленые» набирали очки еще в конце ноября, когда обыграли в гостях «Труа».

    В семи предыдущих матчах «Сент-Этьен» забил лишь два мяча.

    Прогноз и ставка

    На «Анже» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают за 3.38, а победу «Сент-Этьена» — за 3.50.

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    В такой ситуации очень сложно поверить в успех «Сент-Этьена», но именно сейчас у гостей действительно есть шанс наконец-то прервать катастрофическую серию.

    У «Анже» есть серьезные потери, но самое главное, что хозяева все-таки могут позволить себе допустить ошибку. Потеря очков не станет для них чересчур критичной.

    Ставка — победа «Сент-Этьена» с форой (0) за 2.56.

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    «Анже» — «Сент-Этьен»: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 26.01.2022. Прогнозы на футбол. «Сент-Этьен» наконец-то прервет серию поражений?
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