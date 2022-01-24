Камерун сыграет на своем поле с Коморскими островами в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 22:00 мск. Камерун — Коморские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Камерун

Хозяева турнира являются его главными фаворитами. «Неукротимые львы» блестяще провели групповой турнир, набрав 7 очков.

В своем квартете Камерун был сильнее всех, и лишь в последнем туре расписал ничью с Кабо-Верде (1:1). Причем забили камерунцы 7 мячей, 5 из которых на счету Венсана Абубакара.

Стоит отметить также форварда Карла Экамби. В его активе остальные два гола камерунцев на Кубке африканских наций.

Прогнозы на Кубок Африки

Камерунцам откровенно повезло с соперником по плей-офф. Наверняка сборная Камеруна не допустит недооценки оппонента.

Коморские острова

Эта команда на турнире выглядит весьма выгодно. Коморцы с огромной натугой вышли в плей-офф с третьего места, набрав 3 очка.

Вообще, проход Коморских островов — одна из главнейших сенсаций турнира. Впрочем, опередить в своей группе Гану, победив ее (2:3), уже большое дело.

Дубль в той встрече оформил хавбек Ахмед Могни. Так что и в этом поединке команда наверняка сыграет вторым номером.

Выступление коморцев уже превысило все ожидания. Наверняка команда психологически понимает, что уже прыгнула выше головы, и никто с нее не спросит за неудачу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.30, на ничью за 5.00, а на Коморские острова — за 12.00.

Камерун по игре выглядит на голову сильнее соперника .

Коморские острова и так прыгнули выше головы, но наверняка постараются дать бой фавориту.

«Неукротимые львы» должны продемонстрировать класс. Наши прогноз и ставка — Фора Камеруна -1.75 с коэффициентом 2.20.