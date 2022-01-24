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    Камерун уверенно одолеет островитян?

    Камерун — Коморские острова. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Кубок африканских наций, 24 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на Камерун — Коморские острова
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    Коллинс Фай
    Камерун сыграет на своем поле с Коморскими островами в рамках 1/8 финала Кубка африканских наций. Матч пройдет 24 января, начало — в 22:00 мск. Камерун — Коморские острова: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Кубок Африки-2021. 1/8 финала 24 Января 2022 года
    Камерун
  • Яунде
    •  Камерун 22:00 Коморы Коморы
  • Кубок Африки-2021. 1/8 финала
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    Камерун

    Хозяева турнира являются его главными фаворитами. «Неукротимые львы» блестяще провели групповой турнир, набрав 7 очков.

    В своем квартете Камерун был сильнее всех, и лишь в последнем туре расписал ничью с Кабо-Верде (1:1). Причем забили камерунцы 7 мячей, 5 из которых на счету Венсана Абубакара.

    Стоит отметить также форварда Карла Экамби. В его активе остальные два гола камерунцев на Кубке африканских наций.

    Прогнозы на Кубок Африки

    Камерунцам откровенно повезло с соперником по плей-офф. Наверняка сборная Камеруна не допустит недооценки оппонента.

    Коморские острова

    Эта команда на турнире выглядит весьма выгодно. Коморцы с огромной натугой вышли в плей-офф с третьего места, набрав 3 очка.

    Вообще, проход Коморских островов — одна из главнейших сенсаций турнира. Впрочем, опередить в своей группе Гану, победив ее (2:3), уже большое дело.

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    • Дубль в той встрече оформил хавбек Ахмед Могни. Так что и в этом поединке команда наверняка сыграет вторым номером.

    Выступление коморцев уже превысило все ожидания. Наверняка команда психологически понимает, что уже прыгнула выше головы, и никто с нее не спросит за неудачу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Камерун за 1.30, на ничью за 5.00, а на Коморские острова — за 12.00.

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    Камерун по игре выглядит на голову сильнее соперника.

    Коморские острова и так прыгнули выше головы, но наверняка постараются дать бой фавориту.

    «Неукротимые львы» должны продемонстрировать класс. Наши прогноз и ставка — Фора Камеруна -1.75 с коэффициентом 2.20.

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    Камерун — Коморские острова: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 24.01.2022. Прогнозы на футбол. Камерун уверенно одолеет островитян?
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